Colori scuri su un murales realizzato sul muro di una abitazione di Montalbano Jonico ( Matera) e di questi tempi anche in quel centro del Metapontino si ha bisogno di serenità, fiducia, sorrisi se possibile, dopo la triste fase da confinamento domiciliare (usiamo i termini in italiano che sono efficaci) causata dall’epidemia da virus a corona. La cosa è finita in una interrogazione consiliare. Per il capogruppo di Montalbano ” La città che vogliamo”, che ha una storia politica precisa, e che ha avuto nei Littoriali di sport e arte un ”perno” di educazione e promozione delle generazioni del passato diffuse per lo Stivale, quel Murales andrebbe ”ravvivato”. Sua eccellenza Achille Starace, che non lasciava nulla al caso sul piano organizzativo,, avrebbe risolto la cosa per tempo e con indicazioni precise. Ma siamo in democrazia e Tauro chiede che il Comune si ripieghi sull’argomento, magari tirando fuori un regolamento con indicazioni precise su manufatti artistici, che facciano dell’armonia e dei colori un fattore di promozione culturale e turistica per Montalbano.

Montalbano Jonico: Affresco murale cupo e inquietante!

Sarà che l‘artista realizzatrice dell’affresco murale sulla facciata di una abitazione privata che dà su una pubblica piazza centrale del paese,“ in linea con i suo personalissimo universo iconografico ha lavorato con toni scuri per fare in modo che la luce diventasse protagonista. Un istante della cultura popolare lucana che vuole essere di buono auspicio per tutta la comunità” ,ma dipingere un murales raffigurante una vecchia megera usando toni scuri (cupi e inquietanti hanno detto in molti) proprio non va.

Eppure visto che Montalbano è terra di fiumi e di mare (almeno sino al 1974), calanchi e giardini,tratturi e boschi, siti naturali di grande bellezza, ci si poteva rifare tranquillamente alla tradizione più importante della nostra millenaria storia che è quella agricola.

Un affresco che avrebbe dovuto esaltare le nostre bellezze paesaggistiche, fatto di tinte chiare e vivaci, con momenti di vita agreste.



Diventa così ovvio che tantissimi sono i montalbanesi assolutamente contrariati da una simile opera artistica, che non mette in discussione il valore e la bravura di chi l’ha realizzata, anche perché l’esecutrice di un’opera non si inventa mai il tema da riprodurre attraverso i colori, ma realizza ciò che le viene commissionato.

Abbiamo prodotto sulla vicenda anche una interrogazione urgente e scritta per conoscere tutta una serie di dati, richiesta ad oggi, come è ormai prassi da un anno da parte di chi ci governa a livello locale, del tutto inevasa.

Vorremmo solamente far presente che quando si è amministratore occorre esaltare ancor di più la storia e il passato della propria comunità, come in questo caso poteva essere e non è stato purtroppo, attraverso anche la realizzazione di una opera pittorica, più che dare corso di ciò che va fatto ad una interpretazione del tutto personale.

28/10/2021

Leonardo Rocco Tauro

Consigliere comunale