Giuseppe Cotugno ha un pregio. E’ testardo, capatost. Legge e approfondisce norme, regolamenti fino all’ultima comma e paragrafo fino a scuotere il capo e a chiedere,da cittadino e consumatore, alla guida del Movimento Consumatori e Provincia Aps, che il Comune di Matera metta mano alle tariffe sulla tassa rifiuti https://giornalemio.it/cronaca/aps-matera-tra-le-citta-in-cui-si-paga-piu-la-tari/ . Un argomento che ci ha fatto conquistare il record nazionale di esosità. Vecchia questione ereditata dalle passate amministrazioni comunali, che hanno trovato sulla bilancia della Tari gli squilibri consolidati dei costi e dei ritardati adempimenti sull’adeguamento della discarica di La Martella, i limiti dell’avvio di un servizio comprensoriale della durata settennale , che sta indicando una buona performance nella differenziata . Senza dimenticare la riduzione degli introiti causati dalle chiusure o dalla ridotta funzionalità di attività produttive,a causa della pandemia da virus a corona cominciata nel 2020 e che andrà avanti anche per il 2021. Fatto sta che le tariffe della Tari restano alte e all’orizzonte, nell’immediato, non si vede come la bilancia tariffaria possa essere rivista.



La patata bollente passa all’Amministrazione comunale ,impegnata in questa fase al bilancio di previsione che, per quanto se ne sa, avrà poco da scialare. Tanto più che il gettito della tassa di soggiorno si è inaridito, per forza di cose, e occorrerà metter mano a un piano di recupero crediti sul fronte dell’evasione. Altra patata bollente che tocca le corde della volontà e della sensibilità, in una fase di crisi, anche per quanto la gestione del demanio. Problema antico e sul quale non si è mai andati a fondo. I soldi da qualche parte vanno presi. Abbassare le tariffe? Il piatto del bilancio piange.