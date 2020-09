Un consiglio comunale, quello di Matera, convocato con seduta urgente per ratificare come da prassi quanto deciso in giunto, in materia da tassa rifiuti a una settimana dal voto per le amministrative del 20 e 21 settembre. Per il M5S è una provocazione da campagna elettorale e quindi annuncia che domani 11 settembre, in prima convocazione, e lunedì 14 in seconda non ci sarà. E spiega perchè. Il consiglio, presumiamo,esaminerà e voterà sul provvedimento. Pentastellati guardano al dopo e ai problemi che dovrà affrontare il candidato sindaco Domenico Bennardi, con la patata bollente ”raccolta differenziata” che partirà a ottobre. Auguri



LA NOTA DEL M5S

L’ultimo atto di questa Giunta è uno schiaffo, l’ennesimo, all’intelligenza dei cittadini materani.

La delibera con cui si destinano le somme disponibili e utilizzabili dell’avanzo di bilancio, 2milioni e 358mila euro, per ridurre il costo, su cittadini e imprese, della bollettazione della Tari 2020, è a nostro parere un atto di campagna elettorale ai limiti della decenza.

Per questo motivo non parteciperò ai lavori del prossimo consiglio comunale, convocato per i giorni 11 e 14 settembre per ratificare questa delibera.

Durante le sedute della commissione bilancio, e a seguito degli incontri con le associazioni di categoria, era venuta fuori l’esigenza di intervenire anche su altri settori, come ad esempio, gli investimenti in promozione turistica e del territorio, intervenire sulle fasce piu’ deboli della cittadinanza, ma invece la giunta decide di intervenire solo sulla TARI.

Questo modo di fare politica solo e soltanto per fini elettorali non ci appartiene e non vogliamo tollerarlo piu’.

Oltre allo slittamento dell’inizio del nuovo servizio di raccolta differenziata, guardacaso subito dopo l’eventuale ballottaggio, arriva questo provvedimento spot che sa tanto di marchetta elettorale.

Invece di pensare a dei sistemi virtuosi che possano consentire a cittadini e imprese di abbattere i costi e tutelare l’ambiente, vengono utilizzati soldi pubblici per sopperire alla totale incapacità sia regionale che comunale di affrontare seriamente il tema dei rifiuti e della salvaguardia dell’ambiente.

Grazie alla prima giunta De Ruggieri il nuovo servizio di raccolta differenziata sarà operativo per 7 anni; con Domenico Bennardi sindaco faremo tutti i tentativi possibili con la ditta aggiudicatrice per migliorare il servizio, sia in termini di raccolta che di efficienza.

ANTONIO MATERDOMINI

MOVIMENTO 5 STELLE MATERA



E QUELLA ANTECEDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNICATO STAMPA

COVID-19, la Giunta destina l’avanzo di bilancio disponibile per la riduzione delle bollette Tari 2020

La Giunta comunale ha approvato, nella seduta del 4 settembre 2020, una delibera con cui destina le somme disponibili e utilizzabili dell’avanzo di bilancio, 2milioni e 358mila euro, per ridurre il costo, su cittadini e imprese, della bollettazione della Tari 2020.

Il provvedimento è stato preso per contribuire ad alleviare le difficoltà economiche, di famiglie e imprese, derivanti dal prolungato periodo di chiusura dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Va chiarito che, come previsto dal dettato normativo, il provvedimento non modifica le tariffe, che restano quelle stabilite dal Consiglio comunale nella seduta del 30 dicembre 2019, ma rende possibile l’utilizzo dell’avanzo di bilancio e delle economie che si sono verificate nella gestione del ciclo dei rifiuti nel 2019 (1,030milioni di euro), per ridurre l’importo delle bollette.

In altri termini, il costo del servizio resta invariato, quello che cambia sono le modalità di distribuzione del carico tariffario: i cittadini contribuiranno al pagamento della Tari con un risparmio di circa 1/3 rispetto a quanto inizialmente previsto e il Comune interverrà a saldare l’importo con le risorse stanziate.