Tante donne elette. Gioisce Lucia Pangaro ( Azzurro Donna)

Se non siamo all’inversione di tendenza, cominciando con l’esprimere due preferenze di genere ( un uomo e una donna) quando si tratta di votare per il Comune, la Regione, il Parlamento italiano ed europeo, siamo sulla buona strada perché un maggior numero di donne si cimenti in politica. Non è facile per quante decidono di fare questa scelta, di armonizzare impegno per la collettività, di madre e lavoratrice, ma l’importante è dare il buon esempio. A darcelo, con l’entusiasmo che accompagna il suo operato è il segretario regionale di Azzurro Donna Lucia Pangaro, che esprime soddisfazione per la elezione a sindaco di Picerno ( Potenza) e per altre che hanno conseguito ottimi risultati alle comunali del capoluogo. Un dato che ha portato Forza Italia a essere il primo partito a Potenza. Ma ora spazio ai problemi sollevati in più occasioni dalle donne e, nel complesso, delle famiglie. Buon lavoro, Lucia.



IL COMUNICATO DI AZZURRO DONNA

La lettura dei risultati delle urne elettorali è vera e propria musica per le orecchie di Azzurro Donna di Basilicata. E’ sindaco una donna in un comune importantissimo come Picerno, la splendida Margherita Scavone, ma soprattutto al comune di Potenza con 547 preferenze è prima eletta un’altra donna, Antonella Vaccaro. Ancora, al comune di Potenza arriva terza un’altra donna, Antonella Tancredi con 455 consensi e, come se non bastasse tra i primi dei non eletti altre due, Rosemarie Colucci con 402 voti e Francesca Conte con 393 preferenze, già segretario cittadino di Potenza in Azzurro Donna. Risultati eccezionali, primi non solo nella storia di Forza Italia, ma nella storia delle consultazioni amministrative in Basilicata. Il famosissimo e temutissimo tetto di cristallo inizia ad infrangersi e la luce che ne trapela sa di buono e di fiducia nel futuro.



Finalmente, per chi ci crede da anni e per le giovani generazioni, si intravedono delle possibilità di una giustizia sociale che non potrà che portare bene e benessere a tutti. Altro dato, e non ultimo, è che Forza Italia nella città di Potenza diventa il primo partito, passando dal 6% delle ultime consultazioni amministrative comunali al 13,11 %. La segreteria regionale di Azzurro Donna Basilicata ringrazia accoratamente tutte le donne che si stanno spendendo in questa incessante campagna elettorale iniziata nel mese di marzo scorso e annovera tutte le candidate in un tesoretto da preservare, conservare ed elevare a valore. Infine, Azzurro Donna di Basilicata ringrazia il partito tutto nelle persone del Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, coordinatore regionale, e Vincenzo Taddei, coordinatore provinciale di Potenza per aver dato fiducia a queste donne e aver aperto questi spazi di conquista con slancio e fervore emotivo riconoscendo nelle amiche candidate quel valore aggiunto che caratterizza la donna in politica e componendo liste competitive e non garantiste di nessuno. Siamo certe che l’impegno e la radicalizzazione nell’elettorato continuerà a far sentire il proprio peso anche per concludere felicemente l’imminente ballottaggio del prossimo 23 e 24 giugno con l’elezione di Francesco Fanelli sindaco della città di Potenza.

Il Segretario Regionale Azzurro Donna Basilicata

Lucia Pangaro

POTENZA, 11 giugno 2024