Il bue biancoazzurro di Matera si muove…. con convinzione, e non da ora, sul tracciato del progetto di tangenziale che risolverebbe non pochi problemi di viabilità. E ricorda, come da foto allegata al servizio, la delusione di cinque anni fa e la richiesta di dar corpo a un programma sostanzioso di opere pubbliche, ma ”veramente utili” alla città. La lista chiede che si passi dall’annuncio alla concretezza. Per quanto se ne sa siamo appena al progetto preliminare, con un tracciato diverso dal passato a ridosso del rione Serra Venerdi che ha procurato già qualche polemica e con una campagna a tappeto a tutela di via Lamanna e della pineta. Il muro contro muro non aiuta a risolvere la questione , e su questo punto gli amministratori comunali devono essere realisti. A causa di una comunicazione alla città sul progetto ( e non è il solo) sul quale si sa davvero poco. E allora che lo si presenti alla città che di una città ha bisogno, visto che abbiamo le strade degli anni Settanta ( gli assi via Nazionale-via Annunziatella- Via Lucana-Via Cappuccini e via Gravina-via Dante – via Aldo Moro che riceve i flussi di via La Malfa e viale Europa- e via Carlo Levi dove è il tronco ”stoppato” del progetto di tangenziale Ovest di quasi 20 anni fa su via Castello. Ma ci sono anche le legittime esigenze dei cittadini sull’eventuale impatto dell’opera o sul collegamento alla stessa. Un naturale confronto è necessario, trattandosi di un progetto preliminare. Poi le procedure con risorse certe, naturalmente, e la gara di appalto. Il Bue biancoazzurro è per la politica del fare. E la città, con il percorso detto prima, ha bisogno di concretezza evitando sprechi e cattedrali nel deserto. La nota di Matera si muove…con la provincia è la prima pietra di cantiere.



Materasimuove :Tangenziale persi 5 anni ora ci auguriamo che non sia solo un annuncio elettorale.

Non possiamo non salutare favorevolmente la notizia dell’ indicazione” del responsabile del procedimento “per la realizzazione della tangenziale di Matera opera esiziale ed incompiuta da anni .Un antica battaglia del nostro movimento tanto che rappresentò uno dei punti programmatici IRRINUNCIABILI all ‘inizio della avventura-sindacatura De Ruggieri.Certo non riponiamo tanta fiducia in un annuncio preelettorale dopo che per 3 anni abbiamo RIPETUTAMENTE posto la questione tangenziale insieme alla realizzazione di un grande parcheggio interrato sotto piazza visitazione “liberandola” dalle Fal che si sarebbero invece dovute fermare a Villa Longo.Sappiamo come è andata .Si sono spesi inutilmente soldi pubblici per costruire terminal inutilizzati,marciapiedi e percorsi pedonali,studi e studi pagati a Ciurnelli(consulente Fal)per piani del traffico e della mobilità e soprattutto aver consegnato al partito FAL piazza della Visitazione con l ‘inutile pensilina di Boeri .

Questi furono i motivi che provocarono il nostro abbandono, 2 anni fa, della sindacatura De Ruggieri : non si comprendeva che i materani avevano bisogno di vedere realizzate quelle infrastrutture cittadine che fossero servite concretamente alla soluzione del problema del traffico , dei parcheggi e quindi subito dopo la conseguenziale individuazione delle necessarie Ztl .Dal 2012 abbiamo posto questi problemi al centro della nostra azione politica e di denuncia e sensibilizzazione oggi leggiamo dell ‘avvio formale dell’iter del procedimento amministrativo che comunque rappresenta e avvalora la giustezza della nostra visioni della Città non nascondendo che il momento pre elettorale ci lascia dubbiosi e comunque fortemente critici sul tempo perso e sui disagi che quotidianamente i materani intanto sopportano.