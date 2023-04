Taglio di 10 miliardi sulle pensioni? Non è un annuncio, è già legge!

Da Pasquetta gira in rete un video del ministro Giorgetti che parla della intenzione di attuare una riduzione in tre anni di 10 miliardi sulle pensioni. Come se fosse qualcosa che deve ancora accadere. In molti ci sono cascati. Anche qualche politico e qualche sito. Ma come stanno davvero le cose? Peggio! Perché non è un annuncio, ma è già in vigore, è già legge. Infatti, il video di Giorgetti è vecchio di qualche mese, esattamente del 2 dicembre 2022 e registrato nella Sala del Mappamondo della Camera dei deputati, durante un’audizione di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, dove stava presentando il disegno di legge di Bilancio per il 2023. Nell’occasione, parlando (min. 1:40:36) della spesa dello Stato per le pensioni disse: «Noi facciamo un intervento doloroso sulle pensioni non esattamente “minime”, ma che corregge di circa 10 miliardi sui tre anni questo andamento. Avrei preferito non farlo, però in assenza di questo effettivamente la quadratura del cerchio non poteva venire». E non ha nemmeno lacrimato come la Fornero. Così con la legge di Bilancio per il 2023 (commi 309 e 310 dell’articolo 1), approvata dal Parlamento alla fine di dicembre 2022, hanno modificato il meccanismo con cui il valore delle pensioni cambia di anno in anno per compensare gli effetti della crescita dell’inflazione. Cambiando quanto stabilito poco prima, con un decreto del 19 novembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero che nel 2023 il valore delle pensioni sarebbe dovuto aumentare del 7,3 per cento per tutti. E’ stato invece deciso che non tutte le pensioni sarebbero cresciute di questa percentuale. Facendo così cassa togliendo 10 miliardi in tre anni dalle tasche dei pensionati….per darli a quei poveracci di evasori con sanatorie e condoni vari contenuti nella stessa legge di bilancio. Che memoria corta!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.