Taglio del nastro a Matera, a Casa Uil, con il segretario Bombardieri

Fiocco azzurro in Casa Uil, ma il rosa… è ampiamente operativo nella nuova sede di via degli Aragonesi 32, con il taglio del nastro fissato per il 21 settembre alle 16.30. Cerimonia che avverrà alla presenza del segretario nazionale Paolo Bombardieri e dei quadri, a cominciare dal segretario regionale Vincenzo Tortorelli. Poi il dibattito pubblico, alle 16.30, sul tema ” Mezzogiorno è Persone”. E la Uil ha mantenuto sempre vivo questo aspetto relazionale, con i tanti sindacalisti e operatori che abbiamo visto avvicendarsi nelle precedenti sedi di Via XX Settembre, in un palazzo in cima alla scalinata, e poi in via Annunziatella . Buon lavoro. Casa Uil è sempre aperta con la cortesia , l’attenzione e la competenza di sempre, per i lavoratori, le loro famiglie , giovani, disoccupati, migranti.