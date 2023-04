Svincolo aree PEEP: soddisfazione del M5S, occasione mancata per il PD

“Una querelle durata quasi trent’anni che l’amministrazione a guida Bennardi è riuscita a portare a termine in soli sei mesi” rivendica il capogruppo del M5S Francesco Salvatore che esprime soddisfazione per l’approvazione in consiglio comunale del regolamento per lo svincolo, quindi la possibilità di cedere le costruzioni ivi realizzate, delle aree Peep. Bollando come strumentali le argomentazioni di una parte dell’opposizione i cui emendamenti hanno ricevuto parere tecnico negativo da parte dei competenti dirigenti del Comune. Il riferimento è alle posizioni espresse dalla segreteria del PD che sostiene questa sia stata “una ennesima occasione persa” di confronto. Ma ecco a seguire i due comunicati stampa.

SALVATORE: IL MOVIMENTO 5 STELLE ESPRIME SODDISFAZIONE PER LO SVINCOLO DEI PEEP.

“L’approvazione del regolamento per l’eliminazione del prezzo massimo di vendita degli appartamenti delle aree Peep rappresenta un grande esercizio di democrazia partecipata dell’Amministrazione Bennardi e non un atto di forza come alcune componenti minoritarie dell’opposizione vogliono raccontare. Il risultato più importante raggiunto, con l’approvazione del provvedimento, è che da subito diverse centinaia di famiglie potranno finalmente concludere le transazioni di compravendita, conoscendo nel dettaglio le regole con cui queste devono avvenire. Il mercato delle case è fortemente condizionato dall’andamento del costo del denaro e continuare a tergiversare alla ricerca di pareri estremi e dalla dubbia legittimità tecnica e normativa, avrebbe compromesso senza ombra di dubbio la sostenibilità di molte di queste operazioni incagliate ormai da troppo tempo. La città, sui PEEP, chiedeva un atto definitivo, chiaro e legittimo e il sindaco Bennardi ha posto in essere ancora una volta le regole di ingaggio per fare di Matera un Bene Comune partecipato e condiviso.

In merito alle accuse strumentali di una parte dell’opposizione in consiglio, mistificare la realtà rappresenta ormai la linfa vitale nel Consiglio Comunale di Matera. A bocciare i quindici emendamenti presentati direttamente in Consiglio, e non in Commissione come sarebbe stato più logico, non è stata la maggioranza a guida cinquestelle ma il parere negativo del Dirigente a dimostrazione della palese illegittimità di quanto proposto, cosa che avrebbe esposto, in caso di recepimento, l’Amministrazione Comunale a rischi ben più importanti rispetto ai probabili ricorsi al TAR, più volte minacciati da chi è ormai rimasto senza argomenti di proposta politica. Emendamenti che avevano il solo scopo di raccogliere visibilità agli occhi di una parte della città ergendosi a difensori di qualcosa che nessuno sino ad ora era stato in grado di garantire. Emendamenti ridondanti tra loro tanto da ricevere in alcuni casi parere negativo in quanto collegati, dimostrazione di un maldestro tentativo di confondere le discussioni nella speranza di un ulteriore rinvio.

Una querelle durata quasi trent’anni che l’amministrazione a guida Bennardi è riuscita a portare a termine in soli sei mesi, rispettando il ruolo delle opposizioni ma soprattutto ascoltando con attenzione le esigenze e le sensibilità dei cittadini e delle associazioni impegnate a rappresentarli. Un provvedimento importante che ha dimostrato la piena salute della maggioranza, cosa che deve mettere tranquillità ai materani perchè continua senza sosta il lavoro di visione e programmazione che Matera attendeva da troppo tempo e che consentirà uno sviluppo urbanistico e sociale omogeneo con particolare attenzione alle fasce più deboli ed ai temi della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica.” Francesco Salvatore,

Pd Matera «Aree Peep, ennesima occasione persa»

«In questi mesi come Partito Democratico di Matera abbiamo provato a dare il nostro contributo sulla questione che riguarda le Aree Peep. Abbiamo presentato ben dieci emendamenti, tutti bocciati da Bennardi&C, per colmare le lacune di legittimità che a nostro avviso erano presenti nello schema di regolamento, grazie al costante ascolto delle esigenze delle associazioni di consumatori e dei cittadini. Ma tutto ciò non è servito a nulla a causa della netta chiusura della maggioranza consiliare che amministra la città. La loro indisponibilità al dialogo con i cittadini e con le forze di opposizione non fa altro che penalizzare il futuro della città dei Sassi». È quanto dichiara il segretario cittadino del Pd di Matera, Luigi Gravela.

«A nostro avviso non c’è nulla per cui esultare. Vogliamo ricordare alla squadra pentastellata che quello sulle aree Peep è un provvedimento che riguarda migliaia di cittadini che risulteranno penalizzati dalla loro decisione. Una maggioranza che si rispetti, e quella a guida pentastellata è una maggioranza solo consiliare frutto del premio di maggioranza, ma non in città, ha il dovere di ascoltare e provare a mettere tutti d’accordo su questioni così vitali per la comunità», aggiunge Gravela.

«Dispiace che si sia persa l’ennesima occasione. Anche perché è stato evidente come non ci sia stato nessun confronto tra gli esponenti di maggioranza, i quali si sono basati esclusivamente sul parere del dirigente, senza avviare un minimo dibattito. In ogni caso, la nostra battaglia non finisce qui e continueremo a far valere le nostre ragioni che coincidono con quelle delle tante famiglie interessate», conclude il segretario cittadino del Pd di Matera, Luigi Gravela.

