Svegliaaa! Astenuti, bianche e nulle primo partito in Basilicata

E con una Basilicata alla berlina tutti i giorni, su tv, giornali, web e nei commenti di strada, per la mediocrità, il protagonismo e le scelleratezze di quanti male (purtroppo) male ci rappresentano in politica, e la fase preparatoria per le regionali 2024 ne sono una conferma, non ce da meravigliarsi se in giro circola considerazioni lapidarie come: ”…sono tutti uguali, non cambia nulla anche se mescolano le carte. Non vado a votare”. Valli a smuovere (nel 2019 andò a votare appena il 53 per cento degli elettori) ripetendo che è un diritto dovere recarsi alle urne per difendere una democrazia e una Costituzione, che hanno bisogno di nuova linfa. Il partito del non voto è ancora forte e, purtroppo, in aumento, visto che i residenti (sulla carta) sono scesi a 530.000 e gli elettori di conseguenza anche, complice una emigrazione che non conosce sosta. Ai candidati presidenti il riconfermato Vito Bardi per il centrodestra, con l’aggiunta di Azione e di Italia Viva con candidati nella lista Orgoglio lucano, Piero Marrese per Pd, Psi, M5s, SI, Ev, +Europa, Angelo Chiorazzo Basilicata bene comune ed Eustachio Follia Volt, che dovranno presentare le liste nel finesettimana, il compito di erodere uno zoccolo duro di delusi e di indecisi che, piaccia o no, è in aumento. Per la politica del buon senso sopraffatta da quella dell’opportunismo, dei giochi di potere per il potere e degli accordi di sagrestia, decisi nel 99 per cento dei casi in sede romana, una sfida tutta in salita. Ma con la consapevolezza che in giro non si vedono forze nuove, perchè non è stato fatto crescere nessuno o quasi. Per alcuni va bene così: meno gente andrà a votare il 21 e il 22 aprile e più sarà facile riconfermare o conquistare uno dei 20 seggi per via Anzio. Basilicata,comunque, senza autonomia decisionale. Il dramma è qui. Eppure c’è stato tanto tempo per farlo, prepararsi, da una parte e dall’altra. Strategia da opportunisti o da sciagurati? Fate voi. Serve una bella pulizia da peste manzoniana, per mettere da parte guastatori e protagonisti di ieri e di oggi. Largo ai giovani motivati e capaci…Magari, se avessero spazio e considerazione.Siamo senza Speranza e su questo,insieme al dissesto voluto e perseguito con tanti opportunismi sulla Sanità di Basilicata, non ci sono dubbi.



COME ANDO’ 5 ANNI FA

Regionali 24/03/2019 Area ITALIA Regione BASILICATA(da archivio Eligendo)

Affluenza

Elettori 573.970

Votanti 307.188 53,52 %

Schede

Bianche 3.100

Non valide (bianche incl.) 11.624

VOTI % seggi

BARDI VITO Eletto pres. 124.716 42,20

LEGA SALVINI BASILICATA 55.393 19,15 6

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER BARDI 26.457 9,14 3

FRATELLI D’ITALIA 17.112 5,91 1

IDEA – UN’ALTRA BASILICATA 12.094 4,18 1

BASILICATA POSITIVA BARDI PRESIDENTE 11.492 3,97 1

Totale coalizione 122.548 42,36 12

TREROTOLA CARLO Eletto cons. 97.866 33,11

AVANTI BASILICATA 24.957 8,63 2

COMUNITA’ DEMOCRATICHE – PARTITO DEMOCRATICO

22.423 7,75 2

PROGRESSISTI PER LA BASILICATA 12.908 4,46

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 10.913 3,77

BASILICATAPRIMA RISCATTO 9.748 3,37

LISTA DEL PRESIDENTE TREROTOLA 9.559 3,30

VERDI REALTA’ ITALIA 5.492 1,90

Totale coalizione 96.000 33,18 4

MATTIA ANTONIO(M5S) 60.070 20,32

MOVIMENTO 5 STELLE 58.658 20,27 3

TRAMUTOLI VALERIO(Basilicata possibile) 12.912 4,37

LA BASILICATA POSSIBILE TRAMUTOLI PRESIDENTE 12.124 4,19

TOTALE CANDIDATI | LISTE REGIONALI 295.564

LISTE CIRCOSCRIZIONALI 289.330 19