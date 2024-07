Svegliaa…Fal riduce, ad agosto corse bus e treni sulla Matera-Bari

Se cala l’utenza si tagliano le corse, ma se sono insufficienti l’offerta di collegamenti su bus e ferrovia per i viaggiatori è un problema. E sono costi aggiuntivi . Gli avvisi pubblicati delle Ferrovie Appulo lucane sul sito web confermano che di questo passo saranno problemi, perchè – come riporta nella nota il consigliere comunale di Matera Civica, Pasquale Doria, le città d’arte non vanno in ferie. L’alternativa sono i mezzi privati, che hanno costi diversi rispetto alle Fal. La cosa, ahinoi, sta passando in silenzio o quasi, come la coppia di navette per l’aeroporto, annunciata nella scorsa primavera, e con il nulla di fatto dal 2019 in poi dell’utilizzo a tempo pieno e con il servizio di metropolitana leggera dell’area parcheggio di Serra Rifusa, per decongestionare il traffico cittadino. Problema arcinoto se quel servizio diventa competitivo ed è azionato con continuità, ma occorre investire.



IL COMUNICATO

Matera – Bari andata e ritorno, con l’orario estivo meno corse su ferro e su gomma. Ma le città d’arte non vanno in ferie



Mentre si festeggiano i fasti della antica via Appia ritrovata, Bari si allontana. Le Fal informano, ad agosto meno corse in bus e in treno. Il percorso a ostacoli continua e cercare di migliorare il sistema della mobilità e dei trasporti gravati da limitazioni crescenti è complicato, quasi impossibile. Il nuovo orario estivo, che entra in vigore da oggi e resterà in vigore per un mese di fila, colpisce i pendolari, i lavoratori e quanti utilizzano il mezzo pubblico anche d’estate e non possono fare affidamento al mezzo privato. Soprattutto tra chi vive di turismo il discorso dei tagli estivi ai servizi pubblici suscita non poche apprensioni. Il periodo, come anticipato, riguarda il mese di agosto. Matera, però, in estate non va in ferie, per quanto, nonostante la preoccupante crisi idrica finisce per piovere comunque sul bagnato. Sono proprio loro ad avere sollevato il problema, gli operatori del turismo già preoccupati per la tenuta complessiva delle attività e dell’organizzazione della visita e soggiorno in una città d’arte la cui fruibilità, se correttamente promossa, si spinge ben oltre i celebrati e antichi rioni Sassi.

Un passo indietro, dallo scorso primo aprile avrebbe dovuto essere rafforzato il servizio di navette da e per l’aeroporto di Bari. Nonostante gli accordi già siglati lo scorso 19 marzo non si hanno notizie di un’attivazione che forse verrà entrerà in esercizio a estate ormai finita.



Allora, ecco un paio di avvisi delle ferrovie Appulo lucane che è il caso di tenere bene a mente, partiamo dai treni: saranno soppressi il n. 21 in partenza da Altamura alle ore 10.31 e diretto a Matera Sud, e il n. 18 in partenza da Matera Sud alle ore 9.59 e diretto ad Altamura. Sarebbe il meno, anche perché l’utenza, per questione di tempi di percorrenza, preferisce viaggiare su gomma. Del resto, proprio in questo periodo non mancano una serie di problemi tecnici e segnalazioni di ritardi dei treni viaggianti sul binario a scartamento ridotto, anche di un’ora in più rispetto alle quasi due occorrenti per il tragitto Matera Bari, andata e ritorno, comunque troppe.



Ma andiamo al dunque. A causa della riduzione estiva, si informa la gentile utenza che da oggi, dal 29 luglio al 31 agosto 2024, saranno soppresse le corse automobilistiche di seguito riportate così come previsto dall’orario generale di servizio Fal delle autolinee. Per quanto riguarda le corse feriali dispari, saranno soppresse la n. 101 Bari – Matera delle ore 6,25, la n. 115 Bari – Matera delle ore 17,05 e la n,113 Bari – Matera delle ore 19.15. Andiamo alle corse feriali pari. Saranno soppresse le corse n.110 Matera – Bari delle ore 8,35, n.112 Matera – Bari delle ore 14,10, n,120 Matera Bari delle ore 16,50. Per quanto riguarda infine le corse festive pari, saranno soppresse la n.138 Matera – Bari delle ore 18.40 e la n. 140 Matera – Bari delle ore 21. Un chiuso per ferie in piena regola.

Cosa altro aggiungere, poco altro; magari che i materani sono tenaci e ciò che non li uccide li rende più forti, almeno così si spera.

Pasquale Doria

Matera Civica