Svanita la “grande illusione” del 1° turno: sarà ballottaggio Cifarelli (43%)-Nicoletti (38%)

“Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco“, amava dire il pirotecnico mister Trapattoni, quando si apprestava ad incontri particolarmente significativi, anche quando partiva particolarmente favorito. Le incognite in campo sono sempre dietro l’angolo e gli imprevisti sono tanti pur nei 90 minuti di un match calcistico. Figuriamoci in una competizione elettorale che si svolge in un’epoca in cui l’appartenenza a famiglie politiche è abbondantemente sfilacciata e quindi con una oggettiva difficoltà a definire i comportamenti elettorali. E figuriamoci se poi, una tale residua concezione di appartenenza, viene addirittura additata come una iattura, un ostacolo al “volemose bene“. Un agnello sacrificale offerto sull’altare di una maxi aggregazione che -ideata per assicurarsi una vincita sicura- non poteva certo guardare per il sottile chi saliva sul quel carro lanciato in una corsa che sembrava inarrestabile verso la vittoria. E così dalla “grande ambizione” del programma si è passati alla “grande illusione” di vincere al primo turno: declamata più volte dal palco, dai video e data come cosa certa. Così sembra essere capitato alla composita alleanza guidata da Roberto Cifarelli che, però, ha visto il proprio candidato sindaco arrestarsi dinanzi al muro del 43% dei voti reali, e rimanere indietro rispetto all’affollato e gioioso carro che sembra venga dato addirittura intorno al 50%. Un ottimo risultato, capiamoci, quello di Cifarelli. Ma non quello desiderato. Soprattutto perchè fa emergere che una fetta significativa di elettori della coalizione non lo gradisce come Sindaco. Un risultato certamente problematico che lo costringerà a misurarsi in un secondo tempo di partita, già tradizionalmente insidioso di suo. Che spesso ha visto soccombere proprio chi partiva con un punteggio maggiore. Perchè sarà una partita nuova, non la continuazione di quella del primo tempo. Si ricomincia da capo. E in questa finalissima Cifarelli dovrà vedersela con Antonio Nicoletti che, candidato sindaco del centro destra, ha conseguito il 38% e non ha mai detto che ce l’avrebbe fatta al primo turno. Ha sempre puntato chiaramente al ballottaggio. Cosa che probabilmente lo rende più tranquillo, come capita a chi parte sfavorito nei pronostici. Dunque, se l’8 e 9 giugno andassero a votare tutti e solo gli elettori di questi due schieramenti, il gioco sarebbe bello e fatto. Ma non è detto che ci tornino tutti (anche se la concomitanza con il referendum potrebbe giovare ad ambedue le competizioni elettorali) e soprattutto….gli elettori di quel 20% che ha votato contro a tutti e due che farà? A favore di chi o contro chi voterà? Potrebbero sopperire a ciò gli apparentamenti pur previsti dalle norme elettorali, e da stipularsi entro i prossimi sette giorni, ma al momento sembra cosa alquanto improbabile. Primo per i toni che si sono vissuti in campagna elettorale, ma soprattutto per la ostilità che l’ipotesi potrebbe incontrare tra le liste che fanno parte delle due aggregazioni le quali (in caso di apparentamento) vedrebbero ridurre le possibilità di portare propri candidati in consiglio comunale, anche in caso di vittoria. Saranno, dunque, due settimane altrettanto intense in cui i materani dovranno definitivamente scegliere a chi affidare le chiavi della città. L’augurio è che vadano a votare in tanti e non solo per il sindaco ma anche per esprimersi sui cinque referendum così importanti per la vita concreta di migliaia di lavoratrici, lavoratori, giovani e cittadini. In attesa dei dati definitivi (al momento in cui scriviamo su Eligendo ci sono i dati di 34 sezioni su 62) a seguire le prime dichiarazioni dei due contendenti alla fascia di primo cittadino della Città dei Sassi.

QUESTA LA DICHIARAZIONE A CALDO DI ROBERTO CIFARELLI: “Il primo turno, con molti candidati sindaci ERA quasi inevitabile che andasse così. Nella città di Matera una sola volta è successo che un sindaco è stato eletto al primo turno. Non ci siamo riusciti, pazienza, non fa niente, ma siamo molto ottimisti perché il risultato che abbiamo raggiunto al primo turno è veramente straordinario e ci dà fiducia anche per quello che accadrà tra quindici giorni. Quindi dialogo con tutte e tutti, con le materane e i materani, noi abbiamo parlato alla città, abbiamo parlato ai cittadini, abbiamo provato a far comprendere qual è il nostro progetto di città, i cittadini devono riprendere una vera fiducia nelle istituzioni, dobbiamo colmare questa distanza che c’è. Non è ancora completato lo spoglio, tra l’altro adesso il risultato è più o meno stabilizzato, siamo oltre il 30% delle schede scrutinate, per cui è chiaro che il risultato più o meno sarà quello, quindi non c’è tempo per fare trattative, ma noi ripeto, le trattative le faremo con le materane e con i materani.” Quanto al campo largo? “Il campo largo lo faremo con i materani, quello è il nostro campo, lo abbiamo definito fin dalle primarie e quindi continueremo così anche nei prossimi giorni, ovviamente parleremo con tutti, non abbiamo remore a parlare con chiunque, lo faremo con grande responsabilità perché ripeto, l’interesse è il primario e l’interesse è il futuro di Materano.”

E QUELLA, SEMPRE A CALDO, DI ANTONIO NICOLETTI che a domanda: “Siamo al ballottaggio, con quale spirito si dialogherà?” RISPONDE: “Dialogheremo con i cittadini e le cittadine di Matera, ma consentitemi innanzitutto di ringraziare chi è andato a votare, chi ha espresso la sua volontà attraverso la responsabilità del voto. Ringrazio la mia coalizione, i candidati e le candidate che hanno fatto questa corsa brevissima con me e lo voglio sottolineare. Abbiamo cominciato tardissimo, il risultato che ci premia oggi con il ballottaggio è un grande risultato che ci dà fiducia. La campagna che adesso ci vede nelle prossime due settimane sarà una campagna di contenuti che riguarderà il futuro della città di Matera, un futuro che ha bisogno di guardare avanti con un clima disteso, un clima che abbia innanzitutto la priorità di migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini e come dice il nostro programma che è la nostra pietra miliare: “Matera dal bisogno al sogno“. E, per coltivare i sogni, c’è bisogno di una coalizione come quella che ci ha sostenuto finora e con il programma alla mano andremo a chiedere il voto anche per questo secondo turno.” E alla ulteriore domanda “Quindi non esclude i contatti con gli altri candidati sindaci Santochirico e Bennardi?” Ha chiosato: “Chi va nell’urna sono i cittadini, noi partiamo dai cittadini e a loro ci rivolgiamo, il nostro obiettivo è quello, migliorare la loro qualità della vita, è più di questo che vi devo dire.”