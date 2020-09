Qualcuno fischia l’Internazionale, magari tenendo una molletta rossa da apporre sul naso come hanno fatto e faranno alcuni attivisti del movimento ”APPeppino” in occasione del trasversale voto delle comunali del 20 e 21 settembre, altri imprecano con quanti hanno venduto e svenduto il patrimonio della Sinistra militante e monolitica del vecchio Pci e su quanto accaduto dopo lo sgretolamento del Muro di Berlino. I fedeli alla linea non si danno pace, come il compagno Antonio Nacci, che non troveranno falce e martello sulla scheda…ma in una officina meccanica. Chi votare nei programmi, nei sindaci e negli uomini ? Gratta gratta nelle liste ce ne sono pochi…qualcuno con esperienza di Rifondazione, Sel e movimentismo di piazza su temi ambientalisti, solidali e via elencando. Ma è un’atra cosa. Antonio, e fa bene, butta giù una analisi sulle sciagurate scelte delle passato, alle connivenze post bolognina del segretario Achille fino agli sconquassi dell’estrema di Fausto che hanno fatto saltare le ultime frasche d’Ulivo dalemiane e prodiane. Rimpianti per il Pci di Berlinguer e per quella questione morale irrisolta e considerazioni amare sulla eccessiva polverizzazione di sigle che hanno raccolto simboli e idee comuniste.



La “Scelta e ”Il Mio voto non voto è quello di..Se” sono due spaccati di una realtà amara sui quali riflettere, da documento di rifondazione. Tranquillo Antonio.Serve lavorare sui valori tradizionali della Sinistra. Ma occorrono tempo e volontà. Coerenza sul referendum costituzionale, statuto dei lavoratori, valori della Resistenza, questione morale,,Solidarietà, Partecipazione…per un nuovo Pci ? Chissà. Vai segretario…E canta pure bandiera rossa o torna visitare quello Museo identitario di Gattini che la paziente opera di volontari e ”fedeli alla linea” come Francesco Calculli portano avanti con coerenza e fierezza.

LA SCELTA

Una volta la chiarezza delle posizioni politiche permetteva di fare una scelta consapevole e

di campo, ho avuto la fortuna di votare per la prima volta quando c’erano partiti la cui storia

coincideva con la storia dell’Italia,

tra questi il Partito Comunista Italiano rappresentava la classe lavoratrice e le istanze dei

meno abbienti, un partito che selezionava la classe dirigente sulla base della onorabilità e

integrità morale dei compagni un partito grazie al quale tante conquiste civili si sono potute

realizzare in questo Paese, oggi nel marasma politico generale unito ad interessi personali e

di gruppi di potere non consente di fare una scelta di campo ed è questo che purtroppo oggi

mio figlio non può fare.

La politica negli ultimi trent’anni è stata caratterizzata da opportunismo, spregiudicatezza,

mancanza del senso e del rispetto delle istituzioni in questo Berlusconi è stato il massimo

rappresentante come testimoniato dalle condanne per frode fiscale e corruzione ma come

dice la scrittrice Dacia Maraini ” Il berlusconismo è la più grande catastrofe culturale del

nostro tempo. Forse anche peggio del fascismo, perché più subdolo e sotterraneo, perché

seduttivo e apparentemente vincente. Il berlusconismo ha introdotto la cultura di mercato,

quella in cui tutto si compra e si vende, dai senatori alle minorenni.” Questa l’eredità che

oggi viene ancora riproposta nella nostra città da alcuni candidati sindaci espressione di

arroganza e interessi di piccoli berlusconismi, a quei “compagni” che si sono candidati

l’invito a ripensare sulla scelta di tornare a fare opposizione politica e sociale, è un dovere

morale verso le future generazioni.



IL MIO VOTO O NON VOTO E QUELLO DI ………SE:

1)si ristabilisce il senso di equità e giustizia sociale reintroducendo l’esenzione fino a 15000€

per l’addizionale IRPEF comunale;

2)si garantisca la gratuità dei mezzi pubblici urbani alle fasce sociali meno abbienti fino a

10000€ di isee;

3)si faccia una seria indagine ambientale sullo stato di fatto

