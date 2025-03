Sulla via della pace in Europa e in Medio Oriente tanti criminali…all’ombra della Serra

Piaccia o no questo strano e strategico calderone di protagonisti sulla scena della cronaca politica internazionale non convince e deve preoccupare non poco sui progetti del nuovo ordine mondiale. Trump con il consigliere coordinator Musk, Putin, Netanyahu, Zelensky, Van der Lyen e leader di Paesi che un piede in più scarpe) ) che per strategie, ipocrisie, coscienza , silenzi assensi,e mani sporche di sangue di derive autoritarie che possono contare su alleati ‘’allineati e coperti’’ silenti e proni dall’Unione europea ( guidata dagli Inglesi che ne sono fuori) al BelPaese in forte imbarazzo e contraddizioni interne al governo ( Giorgia Meloni e Matteo Salvini ne sono l’esempio evidente) ma anche nelle opposizioni ( Pd, M5s, Azione, As, Italia Viva) su Nato, armi all’Ucraina e riarmamento richiesto dagli Stati Uniti sono il brood di coltura di una preoccupante deriva. Donato Lamacchia, Vecchio militante di una Sinistra scomparsa definitivamente con la guida renziana, proprio non ci sta e affida alle riflessioni tutte le perplessità del momento, a cominciare dalla manifestazione pro Europa promossa per il 15 marzo da Michele Serta



Sui social circolano dichiarazioni di numerosi esponenti dei “Liberals” italiani ed europei che evidenziano due punti chiave: Putin è un autocrate criminale e la Russia rappresenta una minaccia per l’Europa. Da qui nasce una narrazione manichea, secondo la quale i russi sarebbero gli aggressori cattivi e noi gli aggrediti buoni. Di conseguenza, gli ucraini, in quanto parte di “noi”, meritano di essere sostenuti nella loro resistenza, mentre l’Europa dovrebbe armarsi per contrastare la potenza dell’aggressore.

Che Putin sia un criminale lo afferma la Corte di Giustizia Internazionale; che la Russia abbia invaso l’Ucraina è un dato di fatto. Ma mi chiedo: queste evidenze bastano a giustificare il sostegno militare e finanziario alla guerra?

E ancora: possiamo davvero considerare gli ucraini come parte di “noi”? E quali ucraini? Quelli appartenenti alle milizie Azov, di stampo nazi-fascista e ultranazionalista, protagonisti di massacri nel Donbass contro le popolazioni filorusse? Pur condannando l’aggressione russa, non dovremmo considerare provocatoria nei confronti di Mosca la richiesta di ingresso dell’Ucraina nella NATO?

Nel 1962, Nikita Krusciov, segretario del PCUS e ucraino di nascita, fece ritirare le navi sovietiche cariche di missili da Cuba per evitare un conflitto con gli Stati Uniti, che consideravano quella presenza una minaccia diretta. Perché oggi non si dovrebbe considerare allo stesso modo una minaccia l’ingresso dell’Ucraina nella NATO, che comporterebbe l’installazione di basi militari e missilistiche ai confini russi?



E ancora: perché non considerare un’aggressione l’espansione della NATO in una decina di Paesi confinanti con la Russia, nonostante la promessa fatta a Gorbachev nel 1990 che ciò non sarebbe mai accaduto?

E perché Putin è diventato il “cattivo” solo ora, mentre prima era accettato quando permetteva l’importazione delle nostre merci in Russia e l’esportazione di gas a prezzi vantaggiosi per le nostre case e industrie? Forse perché il nostro alleato principale, gli Stati Uniti, ha deciso che ora ciò non è più conveniente per i loro interessi?

Se la narrazione dominante legittima l’intervento contro un criminale, perché non viene adottato lo stesso criterio nei confronti di altri leader controversi? Perché Benjamin Netanyahu, responsabile di massacri contro i palestinesi, continua a ricevere aiuti militari? Perché i palestinesi non vengono armati, mentre si armano gli ucraini? Perché non si fornisce supporto ai curdi, perseguitati dal regime di Erdogan, o ai Rohingya, una minoranza musulmana massacrata in Myanmar sotto il governo della premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi? Perché questi conflitti non sono di nostro interesse? È questa la definizione di doppio standard? È scritta nelle nostre costituzioni?

Se la logica è quella dei buoni contro i cattivi, possiamo definirci buoni lasciando morire gli ucraini mentre noi restiamo comodamente nei nostri salotti? Chi sarebbero i “buoni”, coloro che hanno fatto fallire gli accordi di Minsk e i negoziati, convinti di una vittoria finale? Quali valori di civiltà dovremmo difendere? Quelli che alzano barriere contro migranti afghani, pakistani ed egiziani, ma permettono (giustamente) l’ingresso solo agli ucraini?

E a chi affideremmo la difesa di questi valori? Alle milizie Azov?

Osservando la situazione in questa prospettiva, il quadro diventa più complesso e emerge con chiarezza la vera ragione del conflitto: la volontà degli Stati Uniti e di alcuni Paesi occidentali (in primis Inghilterra e Francia) di mantenere la propria supremazia geopolitica, con altri Stati che si adeguano in maniera subalterna. Altro che buoni da una parte e cattivi dall’altra!

Ciò che sconforta è vedere una parte dell’intellighenzia di sinistra schierarsi con chi sostiene la guerra ad oltranza, fingendo di non porsi le domande di cui sopra. Una sinistra che ha perso il valore della pace ha perso la sua stessa identità.



Se si smarrisce la visione politica che vede nella diplomazia l’unico vero strumento per risolvere i conflitti, viene meno anche la ragione stessa di fare politica.

Manifestare per un’Europa solida il 15 marzo, senza aver chiarito questi fondamentali, ha il sapore dell’ipocrisia e dell’inganno moralista.

Caro Michele Serra non consentire mai che quello “sdraiato” di tuo figlio sia costretto ad andare su di un fronte di guerra, preferisco che lui e tutti gli altri si godano di più il divano che la guerra!