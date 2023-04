Sulla sanità privata, alla Regione Basilicata, è l’ora dei….fratelli coltelli

Solo qualche giorno fa l’assessore alla sanità Fanelli declamava “Posso con soddisfazione dichiarare che abbiamo trovato un punto di incontro nella vertenza con la sanità privata” a margine dell’approvazione in Giunta regionale dei budget di spesa per dette strutture accreditate per la specialistica ambulatoriale (https://giornalemio.it/politica/fanelli-trovata-soluzione-a-vertenza-sanita-privata/). Ma la festa è durata poco, a giudicare dal fuoco a pallettoni che arriva dai “fratelli coltelli” di maggioranza con il comunicato diffuso oggi a firma di tutto il ghota del partito della Meloni (Rosa, Mattia, Caiata, Quarto, Cicala, Giuzio e Toto) rivolto proprio contro quel provvedimento da Fanelli decantato: “è da rivedere.” Dunque, i leader di Fratelli d’Italia sembra abbiano dato oggi fuoco alla miccia della campagna di logoramento nei confronti di Bardi, in vista delle prossime elezioni regionali e di una suo probabile ricandidatura, facendosi paladini delle richieste della sanità privata e accusando il proprio governo regionale di non aver rispettato i patti assunti ai tavoli con la controparte. E lo fanno rivendicando “quale forza primaria della maggioranza, una immediata revisione della D.G.R. che vada nella direzione del vero cambiamento e non in quella del mantenimento dello status quo che ha già dimostrato di essere fallimentare“. Che farà il generale? Obbedirà agli ordini dei suoi alleati? Vedremo….. A seguire il testo integrale del comunicato stampa.

“Rosa, Mattia, Caiata, Quarto, Cicala, Giuzio e Toto, la DGR sui tetti di spesa sanitari è da rivedere”

A seguito delle proteste dei rappresentanti delle strutture sanitarie private che operano in Regione fornendo un grande supporto per l’abbattimento delle liste di attesa, abbiamo esaminato la Delibera di Giunta regionale n. 189/2023 sui tetti di spesa.

Dobbiamo constatare che la situazione denunciata è esattamente come la prospettano le strutture: nonostante nelle premesse della delibera si faccia riferimento agli accordi presi sui tavoli tra la Regione e la parte ‘privata’, in concreto, non vi è stato alcun passo in avanti per risolvere le problematiche che vanno avanti da almeno tre anni. Gli accordi presi non sono stati rispettati.

Stigmatizzando un comportamento che va contro i principi della buona amministrazione e che mina la fiducia dei cittadini nell’ente regione che si sottrae agli impegni presi, chiediamo, quale forza primaria della maggioranza, una immediata revisione della D.G.R. che vada nella direzione del vero cambiamento e non in quella del mantenimento dello status quo che ha già dimostrato di essere fallimentare.

Potenza, 1 aprile 2023

Sen. Gianni Rosa

On.le Aldo Mattia

On.le Salvatore Caiata

Cons. Piergiorgio Quarto, Commissario regionale FdI

Cons. Carmine Cicala, Presidente del Consiglio regionale

Avv. Giuseppe Giuzio, Commissario prov.le Potenza FdI

Dott. Augusto Toto, Commissario prov.le Matera FdI