Sul vertice PD-M5S su regionali Basilicata, il macigno di Chiorazzo!

Si è svolto questa mattina un incontro (on line) tra esponenti regionali del PD (Lettieri) e M5S (Lomuti) ed esponenti nazionali dei rispettivi partiti (Paola Taverna-M5S e Davide Baruffi-PD) per cercare di uscire dall’enpasse in cui è giunta la situazione dopo l’autocandidatura di Angelo Chiorazzo, subito accolta dal PD ma non gradita (almeno al momento) dal M5S. Una testata locale “Cronache lucane” ha riferito che al termine dell’incontro sarebbe stato “Azzerato tutto” con il tavolo delle trattative aggiornato a venerdì in cui “il confronto ripartirà liberato dall’imposizione di Chiorazzo. Nessun mome., prima programma e modalità condivise per individuare il candidato alla presidenza”. Una ricostruzione che è stata però immediatamente smentita dal segretario regionale del PD Giovanni Lettieri che, sulla pagina ufficiale del partito, ha scritto: “Per il Pd nessun azzeramento. Resta la valutazione positiva del candidato di Basilicata casa comune Angelo Chiorazzo (come stabilito nella direzione regionale), e delle primarie di coalizione come strumento utile a costruire senza veti ed imposizione un centro sinistra largo.” Anche Arnaldo Lomuti, sull’incontro, ha scritto quanto segue: “Incontro vertici M5S – PD. Il M5s esprime soddisfazione per l’incontro di questa mattina con i vertici del PD. L’unità del tavolo di coalizione è stato condiviso essere la premessa irrinunciabile per qualunque percorso. Nessuna imposizione e nessun veto, in questo momento è fondamentale restituire centralità al progetto. Per questo si sentano tutti protagonisti al tavolo di coalizione per venerdì prossimo, certi del fatto che nessuno vorrà rinunciare all’opportunità di strappare la regione Basilicata dalle mani del peggiore centrodestra. Si riparta da qui: dal rispetto dei valori comuni, dalla condivisione di un programma e di un metodo effettivamente e democraticamente rappresentativi della coalizione.” Insomma, sembrerebbe che si sia fatto un passettino in avanti. Ma è indiscutibile che la precipitosa adesione del PD all’autocandidatura di Chiorazzo, prima di aver concordato una alleanza programmatica con i potenziali alleati, sia stato un passo falso che -indipendentemente di come andrà a finire la vicenda- ha viziato il corretto fluire del percorso di costruzione di una allenaza vincente del centro sinistra. Ora qualcuno dovrà fare un passo indietro per farne fare due avanti …ad una ancora non definita coalizione. Vedremo. Nel frattempo la conferenza stampa inizialmente programmata per domani mattina a Potenza dal PD è stata anch’essa rinviata a venerdì.

