Sul Titanic si festeggia con le percentuali….senza i voti.

Il rito democratico della campagna elettorale prima e del voto, si svolge da tempo in un territorio sempre più desertificato. Anche questa tornata lo ha confermato, con una campagna elettorale scialba e una ulteriore riduzione secca dei partecipanti al voto. Oltre la metà degli elettori se ne sta a casa. Ma non è questa a fare notizia. Piuttosto la percentuale in più o in meno conquistata o persa dai contendenti. Sopravvolando algidamente sui voti veri che ognuno ha ottenuto, su quante persone in carne ed ossa ti hanno dato il consenso. E’ vero che gli assenti hanno sempre torto. Ma quando chi diserta il voto è superiore a chi si reca all’urna forse la regoletta non è che la si possa applicare tout court. Perchè significa che il consenso acquisito è scarsamente rappresentativo. Persino chi prende il 30% rappresenta una minoranza della società. E farebbe bene a non riempirsi la bocca con frasi roboanti del tipo “gli italiani mi hanno dato fiducia” per sentirsi autorizzato a stravolgere a colpi di maggioranze farlocche, capisaldi come la Costituzione, ad esempio. Per cui andando a vedere i numeri rileviamo che ha votato il 49,69% ,rispetto al 56,09% delle europee precedenti e al 63,9%. Una frana democratica di cui non sembra fregare nulla a nessuno, anzi si rivela persino conveniente. E allora ecco che la leader maxima delle ciliegie festeggiare con il suo 28,81%, in crescita rispetto al 26% delle politiche che l’hanno portata allo scranno di capo del governo. Ma si guarda bene dal dire che ha preso centinaia di migliaia di voti in meno rispetto al 2022. Altro che aumento della fiducia in lei. Praticamente una balla. Idem per FI+ Noi moderati che per la Lega di Salvini (nonstante il soccorso nero di Vannacci). In totale, i partiti di governo, sebbene sbandierino le proprie fantastiche percentuali che dimostrerebbero una presunta crescita di consenso per la loro azione, in realtà hanno perso centinaia di migliaia di voti. E che sarà mai….. Cosa opposta, invece, è accaduto per il PD che cresce non solo in percentuale rispetto alle ultime politiche (dal 19,1% al 24,06%) ma anche in termini di voti assoluti che crescono a circa 5 milioni e seicentomila rispetto ai 5.356.180 delle politiche scorse. Con Elly Schlein che può legittimamente parlare di un successo pieno e di una crescita reale di consensi al partito di cui è da poco alla guida. Lo stesso dicasi dell’Alleanza Verdi -Sinistra che rispetto alle politiche scorse crescono sia in percentuale che in voti. Così come per la lista Pace Terra Dignità che, pur non era presente alle competizioni precedenti e pur partorita a fatica solo poche settimane prima del voto, ottiene la fiducia di oltre mezzo milione di votanti. Comunque pochi per consentirgli di portare una pur necessaria voce di pace e disarmo in un parlamento europeo così affollato di guerrafondai. Infine, non ha provato ad addolcire la pillola amara il leader del M5S Giuseppe Conte che ha onestamente riconosciuto il proprio risultato come deludente, sia dal punto di vista percentuale che in numero di voti raccolti. Cosa che dovrebbe porre qualche riflessione circa un radicamento sul territorio promesso e non realizzato. Per il momento la scena se la prendono gli spacciatori di percentuali di vittorie farlocche che brindano felici sulla tolda di una Europa che somiglia tanto al Titanic….

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.