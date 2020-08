Il riferimento al basket, per la tenacia e quella voglia di fare bene per l’Olimpia Basket, ci sta tutto e Rocco Luigi Sassone, ingegnere esperto in sicurezza che abbiamo visto all’opera per tanti eventi di Matera 2019 e non solo, chiamato a guidare la coalizione centrodestra nelle elezioni comunali del 20 e 21 settembre, ha una sua visione di ”gioco” e di ”governo” che supera gli spazi di un Palazzetto. Del resto tre partiti, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega che in sede romana ha avuto l’imprimatur per la scelta del sindaco, lo hanno designato -come hanno detto Pasquale Pepe, Michele Casino, Giovanni Vizziello, Piergiorgio Quarto e il commissario della Lega il salentino Roberto Marti- per vincere. Ma per farlo occorre coinvolgere anche altre figure, al momento non presenti alla conferenza stampa, come Nicola Benedetto di “Cambiamo per l’Italia”.

“Potevamo scegliere un candidato di bandiera -ha detto Marti- ma abbiamo preferito, in maniera unitaria, un rappresentante della società civile che può governare e bene Matera. Sono convinto -ha aggiunto- che Nicola Benedetto condividerà la candidatura di Rocco Sassone perchè condivide con noi un percorso politico con la Lega e con il centrodestra, ma con la Lega sopratutto, che è iniziato da un anno con la amministrazione regionale e si è prolungata con le amministrative a Potenza e non può che concludersi con quella materana, che è la sua terra, la sua città, dove è imprenditore attento , efficace e un progetto politico non puo’ che far parte di questa coalizione per questo progetto con Rocco Sassone”.

Con la presentazione del programma e la messa a punto di vari aspetti organizzativi si dovrebbe imboccare la strada della concretezza. ” Proverò -ha detto Sassone- ad attivare sfide per la città con condivisione ed entusiasmo di visione ampie e con pragmatismo. Penso a una Matera moderna, e dinamica. Aperta e inclusiva e con un territorio dove si creino le condizioni per sviluppare idee e investimenti”. Un riferimento al motore di tanti progetti e del programma che è la macchina comunale, che il candidato sindaco intende potenziare, innovare e rendere rispondente alle esigenze e ai tempi perchè ”sia snella ed efficace”. Sassone,naturalmente, si candiderà con una sua lista per dare efficacia alla coalizione di governo, pronto all’ascolto e alle scelte che di volta in volta ricadranno sotto la sua responsabilità- ” Matera per la storia e le potenzialità che conosciamo -ha aggiunto- puo’ stringere alleanze importanti con grandi città per costruire e non demolire”. E una mano, come riportato nei vari interventi di saluto, puo’ darla la Regione, guidata da una coalizione di centrodestra.



Il candidato sindaco del centrodestra unito di Matera è Rocco Luigi Sassone.

All’esito di intenso percorso di confronto, dapprima in merito alle tematiche e successivamente rispetto al profilo che potesse incarnarle appieno e rappresentare tutte le forze politiche, le delegazioni composte dai portavoce materani nazionali, regionali e comunali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, si sono coagulate attorno alla proposta di Rocco Luigi Sassone, nominativo indicato dalla Lega per la candidatura a sindaco di Matera. Sassone, in mattinata, a seguito di un confronto di coalizione, ha sciolto la riserva e si è dichiarato disponibile a mettere le sue competenze a disposizione della città, per condurre con impegno, concretezza e senso di responsabilità questa nuova sfida.

Ingegnere e Risk Manager, imprenditore nel settore Safety & Security, membro del Gruppo di Lavoro Sicurezza del Consiglio Nazionale Ingegneri, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Presidente della squadra cestistica locale, ha da sempre dimostrato passione e rispetto per Matera, il suo territorio e l’inclusione sociale. La candidatura di Rocco esprime la nostra chiara volontà di mettere al centro le competenze e il buon governo, la società civile, i cittadini materani con le loro peculiarità ed esigenze, per un futuro chiaro, trasparente e dinamico.

I partiti della coalizione di centrodestra uniti alle liste civiche, coordinati dal candidato sindaco Sassone, saranno protagonisti di una campagna elettorale che si preannuncia serrata e che produrrà un governo cittadino competente e fecondo.

I migliori auguri all’Ing. Sassone ed alla nostra Matera!