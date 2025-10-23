Suglia lascia Angelino, salito sul carro del vincitore per potere personale.

Civico è bello, via i partiti, facciamocene uno per ognuno. E’ diventata una moda, oramai, farsene uno à la carte. Non sempre uno strumento a beneficio della collettività e della buona politica, come la cronaca ci insegna. Ed è quello che deve aver toccato con mano Gianfranco Suglia, tra gli animatori e vice presidente di Matera nel Cuore, il cui frontman è da sempre Giovanni Angelino -attore di lunga data della politica locale- a giudicare dal tenore del comunicato stampa diffuso oggi in cui annuncia le dimissioni dal movimento per una profonda divergenza etica e politica a seguito della decisione di sostenere il Sindaco Antonio Nicoletti. “Ho aderito a Matera nel Cuore con spirito di servizio – scrive – convinto che si potesse costruire, insieme a tanti cittadini, una proposta politica onesta, trasparente e realmente vicina ai bisogni della comunità. Ma il progetto è stato progressivamente svuotato, trasformandosi in un contenitore di compromessi e strategie di potere. Un cambio di rotta avvenuto senza confronto né condivisione con chi aveva contribuito alla nascita e alla crescita del progetto.” “Chi ha guidato questo movimento – prosegue Suglia – ha scelto di salire sul carro del vincitore, dopo aver sostenuto fino a poco tempo fa uno schieramento opposto, ignorando completamente la volontà e le aspettative di chi aveva creduto in un’alternativa civica. È la dimostrazione più chiara di una politica che ha perso ogni connessione con i cittadini, ridotta a mero strumento di accasamento e ricerca di potere personale. Lascio Matera nel Cuore, ma non rinuncio all’idea di una politica pulita, partecipata, guidata da principi e non da convenienze. Resto con chi, come me, crede che la politica debba tornare ad essere servizio, non strategia di posizionamento. Credo ancora – conclude Suglia – che a Matera esistano donne e uomini liberi, capaci di anteporre il bene comune alle ambizioni personali. Con loro continuerò a lavorare, fuori da etichette e giochi di potere, per ridare senso e dignità alla parola politica”.

