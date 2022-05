Se la bolletta energetica è alle stelle e la soluzione può essere il Mezzogiorno come ‘’hub’’, deposito, serbatoio, per il gas e allora si deve passare dalle buone intenzioni ai fatti. Su questo aspetto la segreteria generale aggiunta della Uil tec Daniela Piras, intervenuta a Matera, nel corso dei lavori del 3° congresso regionale del comparto tessile, energetico e chimico, commentando l’annuncio del presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi al forum di Sorrento.

LA NOTA DELLA UILTEC Uil

Piras (Uiltec-Uil): indicazione Draghi su Sud hub per gas e rinnovabili si traduca in azioni concrete

“L’indicazione del Premier Draghi presentata al Forum di Sorrento – Il Sud diventi nuovo hub per gas e rinnovabili – ha bisogno di tradursi in azioni concrete in particolare in investimenti con una discriminante. Per il sindacato la Transizione energetica si deve caratterizzare per una giusta equità sociale» Lo ha detto Daniela Piras segretaria generale aggiunto Uiltec Uil intervenendo a Matera al congresso regionale dell’organizzazione di categoria dei lavoratori dei comparti energia, tessile, chimica aderenti alla Uil.

“Intanto – ha aggiunto – al Sud ci sono già asset esistenti che vanno potenziati. Se vogliamo superare l’attuale situazione di dipendenza dal gas aggravata dal conflitto russo-ucraino la transizione energetica va coniugata con le rinnovabili senza sottovalutare le risorse petrolifere, come quelle estratte in Basilicata, che sono comunque un apporto significativo per il fabbisogno energetico del Paese. La Uiltec – ha continuato Piras – proprio con la stagione congressuale si sta preparando ad affrontare una fase epocale per i lavoratori del settore e per affrontare adeguatamente le nuove sfide . Per noi il percorso da seguire è quello di individuare le migliori best practice per evitare ricadute economiche e sociali negative dalla transizione energetica”.