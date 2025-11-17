Su ZES Cultura e Fabbrica Giardino, Matera Democratica chiede chiarezza a Regione e Comune nel percorso oltre Matera 2026

Matera Democratica in una nota scrive che “considera l’investimento nella Fabbrica Giardino-ZES Cultura la naturale prosecuzione del lavoro fin qui condotto dalla città e che ha portato all’investitura di Capitale Europea della Cultura 2019, prima, e Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, oggi. Essa può rappresentare un’infrastruttura strategica per lo sviluppo culturale, economico e territoriale della città e della Basilicata. Difendere questa visione significa non disperdere anni di lavoro e garantire alla città ed al territorio tutto strumenti adeguati per consolidare il ruolo conquistato dal secondo dopoguerra ad oggi. Per questo chiediamo conto sia alla Regione Basilicata che al Sindaco Antonio Nicoletti delle scelte, delle priorità e dei tempi relativi alla ZES Cultura e al progetto Fabbrica Giardino. Fino ad oggi l’informazione su questo importante progetto è stata carente, se non assente del tutto. Dubbi permangono circa la localizzazione dell’intervento, sulla posta finanziaria per la sua realizzazione e sulla sua conduzione futura.

L’audizione in Terza Commissione Consiliare regionale del consigliere del presidente Bardi per la ZES, Raffaello De Ruggieri, ha però mostrato l’importanza di un progetto già autorizzato a livello nazionale, capace di generare una nuova cultura industriale e creativa nei territori. Tuttavia, il trasferimento della governance della ZES alla Presidenza del Consiglio rischia di rallentare un processo che richiede invece continuità e determinazione.

Nel dibattito in Commissione, il consigliere regionale Roberto Cifarelli, primo firmatario di una proposta di legge per la ZES Cultura a Matera, ha evidenziato la necessità di un coordinamento immediato tra Regione e Comune di Matera. Una proposta che Matera Democratica sostiene pienamente, ma che oggi non può restare lettera morta: la Regione chiarisca quali azioni intende attuare e in quali tempi; il sindaco Nicoletti dica pubblicamente cosa sta facendo per tutelare il ruolo di Matera nella ZES Cultura e per garantire la piena attuazione della Fabbrica Giardino a La Martella che rappresenta una piattaforma di nuova generazione industriale culturale, in grado di rafforzare la centralità della città in Europa e nel Mediterraneo.

Matera Democratica ritiene che di fronte alla sfida del 2026 la città non possa permettersi incertezze o dispersioni. La ZES Cultura può rappresentare un pilastro della visione euromediterranea di Matera in grado di attrarre investimenti, e va difesa come tale. Nei prossimi giorni sarà organizzata un’iniziativa pubblica per far conoscere alla città contenuti e prospettive della ZES Cultura e il possibile ruolo strategico della Fabbrica Giardino.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.