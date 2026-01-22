Su Sinistra e Unione Europea Gianni Pittella indica la strada:scelte e volontà

C’è un vuoto della politica e i partiti della Prima Repubblica sono scomparsi, sostituiti in parte da movimenti o da realtà che portano avanti la figura del figura di riferimento. Ma quanto alla partecipazione, e l’astensionismo dilagante ne è la conferma, siamo al ” che fare?”. Lo abbiamo chiesto a Gianni Pittella, socialista doc, ex presidente del parlamento europeo e sindaco di Lauria, a Matera, alla libreria Mondadori per presentare il libro ” Fischiava il vento” di Claudio Caprara https://giornalemio.it/politica/fischiava-il-vento-ma-non-urla-la-bufera-della-nuova-sinistra/. ”Il problema- dice Gianni Pittella- non è solo organizzativo . Ma è il pensiero politico che andrebbe ricostruito. Non vedo, al momento, una capacità ma a livello mondiale di pensare politica, né da una parte socialista,nè liberale. Anzi, vedo l’affermazione, sempre più forte e maggioritaria delle autocrazie. Il tema dell’oggi è questo:la soccombenza delle democrazie rispetto alle autocrazie. E questo pone un grande imperativo categorico, che è quello di ricostruire un pensiero politico democratico. Si riparte dai bisogni dei cittadini e su grandi questioni come lavoro, sanità, casa,le disuguaglianze, la pace e la ricostruzione di un ordine liberale, che oggi è compromesso da aggressioni che vengono fatte da una parte da Trump, dall’altra da Putin e in maniera più soft dalla Repubblica popolare cinese.



Vedo un nuovo ordine mondiale che si va creando, fondato sulla spartizione di varie aree di influenza da parte dei tre grandi players, che sono gli Stati Uniti, la Russia e la Cina con gli Stati Uniti che la fanno da padrone. E con l’Unione europea che cerca disperatamente di manifestare una sua presenza. E che o capisce che in questo momento il profilo soft non serve e che bisogna mostrare i muscoli e tutta la sua potenza politica,oppure è destinata alla fine. Come si è visto in queste ultime ore con un Trump, che minaccia di alzare i dazi e di annettere la Groenlandia , occorre che l’Unione europea si mostri unita e mette in campo gli strumenti che ha, come quello anticoercizione, che consente di rispondere alle incursioni esterne rispetto alla sovranità statuale, o sovrastatuale,che è quella dell’Unione europea, con misure restrittive sia sul piano commerciale, finanziario della proprietà intellettuale. Se noi colpissimo o almeno agitassimo la volontà di colpire gli Stati Uniti sul mercato agricolo e sul digitale daremmo un dolore grandissimo alla base elettorale di Trump”. Certo se l’Italia,e non solo lei, fosse meno ”allineata e coperta” come continuare a fare nei confronti di Trump non avremmo svenduto quella autonomia decisionale della quale si avverte la mancanza.



”Non voglio entrare in una polemica di casa-precisa Pittella. Credo che l’Italia debba fare la sua parte e la deve con la Francia e la Germania, che la stanno già facendo, alla Spagna e anche dall’esterno il Regno Unito che pure è fuori dall’Unione europea. E il Regno Unito è un soggetto fondamentale per richiamare a più miti consigli Trump. Questi,per altro, deve stare attento perché tra nove mesi ci saranno le Midterm, le elezioni di metà mandato presidenziale, e quindi se la sua base elettorale viene colpita sugli interessi agricoli o digitali potrebbe abbandonare Trump o puo’ fargli capire che certe cose non si fanno”



Quanto al Belpaese c’è un vuoto a Sinistra, ed è un po’ il tema legato alla presentazione del libro ”Fischiava il vento” che si avverte,di partecipazione(l’astensionismo al voto si annida proprio lì) tra divisioni e assenza di progetto e di forze che si mettano a lavorare, ma senza divisioni, all’alternativa. ” Vengo dalla tradizione socialista e stasera sono qui a Matera, a presentare un libro che parla di comunismo, per amicizia e stima con l’autore- precisa Gianni Pittella. L’esperienza del Pci è stata unica,in Italia e in Europa, allineata sull’Unione sovietica, però dentro questa esperienza che ha tanti aspetti positivi,anche in relazione alla capacità di mobilizzazione delle masse, nel credere nei valori identitari, nella sindacalizzazione della masse, nel conseguire e realizzare i diritti, ci sono alcuni aspetti da sottolineare. E sono i limiti di quella esperienza. Tra questi vivere e il far vivere ai militanti questa esperienza in maniera assoluta, come se la individualità della persona del militante si annullasse in questo grande universo che era il partito. L’altro limite è il rapporto con la tradizione socialista,che è stato visto spesso come un rapporto tra nemici. Mentre, invece, bisognava lavorare per riunificare la Sinistra italiana nel solco del riformismo, perché è il riformismo che ha vinto nella storia e non la radicalizzazione sovietica.



Altro aspetto ha riguardato la politica estera e l’ostracismo che c’è stato nei confronti dell’ex presidente del consiglio dei ministri Bettino Craxi perché, al netto di quanto accaduto con la fine della Prima Repubblica, non c’è chi non veda come alcune intuizioni di Craxi siano attualissime.E il caso della politica, a cominciare da tutto quanto ha significato Sigonella, e nella politica estera fu una alleanza stretta dell’Occidente, ma mai di sudditanza” . Ed è la condizione nella quale sono l’Italia e l’Unione europea. Serve uno scatto di orgoglio.Il punto è qui…