Sulla bontà del recente accordo stipulato tra la Regione Basilicata e le compagnie petrolifere che estraggono il greggio dal nostro territorio è in corso una discussione a colpi di comunicati stampa tra i consiglieri di opposizione Roberto Cifarelli e Marcello Pittella e l’assessore Gianni Rosa.

Per l’assessore non c’è dubbio e, conti alla mano, afferma che l’accordo del centrodestra è più vantaggioso di quello precedente sottoscritto dai governi passati del centrosinistra.

Per i consiglieri di centrosinistra questi “conti della serva” non possono servire a nascondere una mancanza di lungimiranza dell’accordo concluso, considerato che sarebbero assenti “impegni condivisi con le compagnie sulla decarbonizzazione, sulla transizione energetica”. In sostanza, sostengono manca proprio “quello che OGGI andrebbe messo in cantiere”.

Ed ecco l’ultima puntata della guerra di comunicati stampa sul tema con Pittella e Cifarelli che replicando a Rosa scrivono: “Ci dispiace che l’assessore Rosa si innervosisca dinanzi alle domande ed ai temi da noi posti, che più di segnalare una “ottusità” come l’assessore “garbatamente” rivolge al nostro indirizzo vogliono alimentare un dibattito quanto mai migliorativo in questa sede.

Proviamo a ripetere ancora, al netto “dell’ultima volta” a cui con piglio da padre autoritario ci ha risposto l’assessore, che il tema non é il maggiore introito di 2,3 o enne volte superiore, ma la strategia posta alla base della ricontrattazione tra la parti che – spiace segnalare – riteniamo non all’altezza in questa fase.

Nel merito – lo ripetiamo – l’algoritmo di assegnazione dell’1,05 euro a barile tiene conto di un eventuale ribasso ma non di un eventuale rialzo del prezzo del dollaro al barile (come é stato negli ultimi anni) escludendo pertanto maggiori introiti per la Basilicata.

E senza alcun intento di “mistificare la realtà” come invece é abituato a pensare Rosa, chiediamo al governo regionale impegni condivisi con le compagnie sulla decarbonizzazione, sulla transizione energetica. In altre parole, su quello che OGGI andrebbe messo in cantiere in maniera lungimirante. Sarà anche una visione ottusa la nostra, ma é senza dubbio di più ampio respiro, al di là dei conti della serva.

“Il nostro –concludono i due consiglieri– é un contributo di idee per la Basilicata, non certo per indispettire l’assessore e non mancherà al tavolo che é stato annunciato. Sempre che non si pensi che ci si debba difendere. Sempre che si abbia l’onestà intellettuale di guardare alla luna e non al dito che la indica. Di fatti, tranquillizziamo l’assessore, in questa partita non c’è battere il Centrosinistra, ma vincere tutti assieme responsabilmente per la Basilicata”.”

…ma ecco cosa aveva scritto il giorno prima l’assessore regionale all’Ambiente ed energia Gianni Rosa:

“Accordo centrodestra più vantaggioso”

“Mi sento obbligato a chiarire, spero per l’ultima volta, quanto il Governo regionale Bardi si sia dimostrato capace di fare un salto di qualità, rispetto al passato, nelle politiche energetiche ed economiche per la Basilicata tutta.

Poiché lo ‘sforzo letterario’ pare che non sia stato gradito e poiché è evidente che anche le operazioni più banali risultino difficili quando si cerca di mistificare la realtà, mi avvarrò di uno banale schema, mettendo a confronto i fondi percepiti in base all’accordo del centrosinistra, con durata ventennale, con quelli che la Regione percepirà con il nuovo accordo, decennale, con decorrenza dal 26 ottobre 2019:

Credo che sia facile accorgersi di quanto, in termini economici, la Basilicata guadagni da questo accordo rispetto agli spiccioli del passato. La cifra annua del petrolio estratto nel 2020, calcolata in maniera prudenziale al prezzo minimo e per una quantità di numero di barili media (17.720.160,36 €) è più del doppio della somma annua di tutti, e sottolineo tutti, i fondi percepiti annualmente con i vecchi accordi (8.289.133,23 €).

Si può continuare a dire che € 1,05 al barile sia poco? È evidente l’ottusità di una tale affermazione. Soprattutto se si considera che, al contrario del passato, la Regione si è assicurata che, anche qualora il prezzo del barile fosse pari a 0, otterrebbe comunque 0.84 € al barile.

Ovviamente anche per il gas si può dire lo stesso. Anzi, dal 2021, la Regione percepirà a stime di prezzo attuali € 32.000.000 all’anno (0,20 €/mc x 160.000.000 di mc).

Chiunque ammetterebbe che il centrodestra ha battuto il centrosinistra 7 a 1; ovviamente chiunque abbia un po’ di onestà intellettuale, che però purtroppo, in certi ambienti, scarseggia. E senza voler aggiungere altra polemica, segnalo che i Lucani stanno aspettando da 7 anni un prospetto su dove sono finiti i fondi petroliferi degli ultimi 20 anni e cosa hanno prodotto nella politica industriale lucana.

Per il resto tutte le domande sono legittime, noi continueremo ad agire ed a spiegare in dettaglio ai cittadini lucani le nostre idee e le nostre azioni. Per ora – conclude Rosa – ci aspettiamo che, nella plenaria programmata per il prossimo 20 maggio, ci sia un contributo fattivo di tutti, che vada oltre gli slogan e le affermazioni da comunicato che poco apportano ad un serio dibattito”.”

……comunicato che era a sua volta la replica a questa precedente nota di Cifarelli e Pittella in cui era scritto:

“Apprezziamo lo sforzo letterario degli assessori Rosa e Cupparo nel rispondere alle nostre legittime sollecitazioni in merito all’Accordo preliminare tra Regione ed Eni. Bene hanno fatto a ricordare ‘l’importante e unico incontro’ di più di un anno e mezzo fa (!) con i sindaci per costruire un accordo di tale portata; bene hanno fatto poi a ricordare l’ovvio trinomio – a sintesi di una visione strategica che non sia solo celebrazione di ‘scelte giuste’ autoattribuite – su cui basare la strategia futura: compensazioni per la tutela ambientale, risorse per lo sviluppo sostenibile, gas; bene hanno fatto ancora a ricordare che la Basilicata ha atteso venti anni per modificare in meglio gli accordi con le compagnie petrolifere e che spetta proprio a loro gestire questo passaggio cruciale”.

…..che a loro volta rispondevano al seguente comunicato congiunto degli assessori regionali Gianni Rosa (Ambiente ed Energia) e Franco Cupparo (Politiche di Sviluppo) in cui si legge:

“La responsabilità di Governo, dicono i due assessori, impone scelte cui noi non sfuggiamo’. Sulla trattativa con Eni abbiamo fatto quelle giuste.

Su questioni fondamentali per la Basilicata, come la gestione delle risorse derivanti dalle estrazioni petrolifere e sulle scelte relative ad uno sviluppo sostenibile del territorio, è giusto che tutti i lucani abbiano contezza dei passi fatti affinché si produca una dialettica propositiva.

Tutt’altra cosa sono le polemiche inzuppate di parole ad effetto, come “accordicchi” o “fatti fottere”, che evidentemente mettono a nudo ancora la profonda incredulità di chi non si è rassegnato ad essere stato messo da parte dalla voglia di cambiamento dei lucani.

Come, allo stesso tempo, è, più che sterile, surreale la polemica sulla mancata condivisione con i territori: basta, ad esempio, ricordare la riunione propedeutica fatta con i sindaci della concessione Eni prima ancora dell’apertura del tavolo di trattativa con la compagnia. Era il 3 dicembre del 2019 quando abbiamo ascoltato i primi cittadini e le loro istanze, condivisibili o meno che fossero.

Ovviamente tutto è legittimo, si può essere d’accordo o meno ma certo non si può pensare di sostituirsi alle prerogative del legittimo governo regionale che deve fare gli interessi di tutta la Regione.

Eppure, in questi anni, i denari sono stati spesi e non ci pare che si siano visti grandiosi risultati né per i territori che direttamente sono coinvolti nella concessione Eno né per la regione tutta. Sulle royalty incassate da Regione e Comuni negli anni, ancora oggi, chi li ha gestiti deve rendere conto di come li ha spesi e quali risultati ha ottenuto.

Un’impresa impossibile perché quando ci siamo insediati neanche gli Uffici, che pure quei soldi li hanno spesi su disposizione dei vecchi governanti, sapevano con precisione quanti fossero e come fossero stati spesi.

Vogliamo ricordare che la Corte dei Conti, tra le tante cose che non andavano, segnalò il mancato accantonamento dei fondi per il PO Val d’Agri, costituito per legge regionale? Ricordiamolo.

Vogliamo ricordare le oltre 300 delibere, queste sì fatte in totale solitudine essendo atti di Giunta, con le quali sono stati spesi i soldi del petrolio da chi ci ha governato per vent’anni? Facciamolo pure ma i signori che oggi parlano non ne escono bene.

Ma andiamo nel merito, non per superare le critiche di chi oggi parla ma dimostra di aver capito ben poco (se strumentalmente o meno, resta da vedere) ma per chiarire quanto fatto ai lucani.

Che in termini economici, l’Accordo con Eni vale sei/sette volte quello del centro sinistra è matematica. Affermare che non si sia pensato alla decarbonizzazione o non si sia pensato al post oil o ad impegnare le compagnie petrolifere in un’economia green non è errore da ‘matita blu’ è più un ‘si applicano ma non capiscono’, tanto per parafrasare una sempre verde ‘nota scolastica’.

Ma a cosa pensano che serva il tavolo della sostenibilità aperto con le compagnie della concessione Gorgoglione e che verrà aperto anche con quelle della Val d’Agri? A pettinare le bambole? Tavolo che è bene sottolineare porterà alla Regione risorse aggiuntive rispetto a quelle che erano previste nei vecchi accordi.

A cosa pensano che serva la convocazione della Plenaria per condividere il progetto del Centro di Alta Specializzazione Ambiente ed Energia? A guardarci in faccia?

L’Accordo Eni decisamente un atto non lungo e che per questo sarebbe bene venisse letto nella sua interezza, cristallizza la nostra idea delle tre gambe su cui la Basilicata camminerà in futuro. Idea già concretizzata con Total: compensazioni per la tutela ambientale, risorse per lo sviluppo sostenibile, gas. Basta leggerlo, con un pizzico di attenzione, non è molto complesso.

Nello stesso Accordo, forse quelle frasi sono sfuggite, è stato sancito che nelle prossime settimane andremo a definire anche gli ambiti di intervento specifico per tutti e tre gli indirizzi.

Quanto, poi, alla legge 40, è giunto il momento della politica di interrogarsi sulla sua revisione, non solo per ampliarla alla concessione Gorgoglione (Total), ma soprattutto per adeguarla alle esigenze del terzo millennio e a quella svolta sostenibile che ci chiedono, non solo l’Europa, ma manche i cittadini. In questo caso, si vedrà chi ha una visione di lungo termine e chi coltiverà solo il proprio orticello.

Una cosa certa è la nostra libertà, che ha fatto in modo di poter mettere in campo una trattativa senza condizionamenti, finalizzata solo a portare a casa risorse economiche certe ed importanti che ci consentano di realizzare la nostra visione di Basilicata. Se poi è questa che non piace, è altra storia che rientra nella differenza tra governo e opposizione. Lo sappiamo bene noi che abbiamo subito per vent’anni operazioni sconsiderate di cui ancora oggi subiamo le conseguenze. Allo stesso modo, senza condizionamenti, agiremo per le altre questioni aperte con l’Eni, ereditate dal passato e mai risolte.

Certo siamo consapevoli che per anni, dietro scelte discutibili, vi era un silenzio istituzionale che neanche in una dittatura si è mai visto. Siamo consapevoli che ci sarà sempre qualcuno che dirà di saper fare meglio ma questo non può dirlo chi poteva fare e non ha fatto nulla. Dov’era finito questo Superman in passato ci sfugge.

I tempi sono cambiati: non possiamo permetterci di affidarci a ‘fantasiosi maneggiamenti’, come decretò la Corte dei Conti in passato, non possiamo crogiolarci nelle spese pazze per assecondare smanie di potere, non possiamo perdere tempo in proclami. Dobbiamo assicurare un futuro alla Basilicata e lo stiamo facendo senza paura del confronto e assumendoci le nostre responsabilità come non si è mai fatto nel passato. Intelligenti pauca”.

…..tutta questa partita a ping pong è partita con questa prima pallina lanciata sul tavolo da Cifarelli e Pittella che avevano definito l’intesa un:

“accordicchio senza strategia”

“Il Presidente Bardi non ha esercitato il potere contrattuale della Regione Basilicata rispetto alle aspettative reali, mentre si è accontentato di poca roba. Quella tra la Regione ed Eni é un accordicchio che non recupera progettualità e strategie più ampie di sviluppo.

La rinegoziazione – hanno detto i consiglieri – era uno snodo importante, molto atteso. Al contrario la Regione non ha messo Eni nelle condizioni di dire una parola chiara su progetti d’investimenti nel territorio lucano, sulla decarbonizzazione, né tanto meno sulla transizione energetica in riferimento anche al PNRR. Ci si accontenta di ‘somme’ in più, mentre le compagnie investono altrove.

“Nello specifico, c’è anzitutto una questione di metodo che, come al solito, è di chiusura, senza alcuna condivisione con i sindaci, le parti sociali e datoriali e più in generale dei lucani. Mentre il tema, per quello che ha prodotto negli anni, meritava una sensibilità maggiore. Nel merito alla Basilicata viene riconosciuto un contributo di 1,05 euro al barile, 190 milioni di euro per dieci anni, ed un contributo gas pari al 10 per cento. Al netto del ‘trionfalismo triplicatore’ della giunta regionale grandi cose non sono state fatte. In particolare l’1,05 euro al barile è un errore da matita blu perché il calcolo non è stato fatto al rialzo ma al ribasso. Per quanto attiene i 190 milioni di euro non si capisce per cosa saranno utilizzati. Non c’è di fatto una traiettoria di sviluppo.

“Noi faremo le nostre proposte che riguardano ‘almeno’: la revisione dell’algoritmo riferito al prezzo del barile, l’introduzione di strategie in riferimento al PNRR, l’individuazione di un modello di sviluppo, l’impegno di Eni sulla decarbonizzazione. Se non ora quando? I lucani non hanno l’anello al naso”.”