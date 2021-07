“L’importanza della SS7 per tutto il nostro territorio” è il titolo dell’iniziativa promossa dal gruppo consiliare regionale del PD che si terrà lunedì prossimo a Pomarico.

In una nota si spiega che: “È opportuno non abbassare la guardia su un tema così importante, soprattutto in questo momento storico dove ci sono tutte le condizioni per chiudere questa partita aperta da decenni. Questo è il senso dell’incontro che si terra a Pomarico lunedì alle 16:30 presso il Palazzo Marchesale.

L’ampliamento della SS7 oramai è priorità per Matera e il suo territorio che ha bisogno di infrastrutture che possano garantire i canoni minimi di sicurezza e creare le condizioni per uno sviluppo economico sostenibile.

E’ un’opportunità turistico-culturale per tutta la nostra Regione oltre a rappresentare un collegamento diretto tra le zone Zes che si andranno a creare non tralasciando quello che potrà rappresentare la realizzazione dell’interporto in val Basento.

In questi ultimi anni molti step sono stati consumati, ora serve un’ultima spinta per far si che finalmente venga data dignità a questa parte di territorio.”