Sù compagni…Fare politica si può e si deve,come ha fatto Dina Caprara

I giovani lontano dalla politica? Delusi da quanto non trovano intorno, soprattutto a Sinistra ? La fotografia è in parte questa, ma ci sono diciottenni come Diana Tricarico di Terlizzi ( Bari) che non si tira indietro e, dopo aver incontrato la scorsa estate a Matera, presso il Museo del Comunismo e della Resistenza e poi in concerto a Le Monacelle, la militante comunista e femminista Dina Caprara, ha tratto utili spunti per continuare a lottare. Ha affidato alla nota che segue riflessioni, spunti di un dibattito che ha coinvolto militanti di altre generazioni- che hanno vissuto la stagione delle bandiere rosse nelle fabbriche, a scuola, nelle assemblee e nelle piazze per scioperi e proteste. E allora impegnarsi si può e si deve tornando a fare politica con la gente, tra la gente e per la gente lavorando su priorità come lavoro, diritto alla salute, ambiente, pace, difesa della Costituzione nata dalla Resistenza. E i movimenti dei mesi scorsi, che hanno tenuto dentro sotto varie bandiere associazioni, sindacati, semplici cittadini hanno dimostrato che si può tornare a fare politica nella società prima di tutto,per poi costruire una casa comune. Un tempo i partiti della Prima Repubblica, oggi scomparsi, come il vecchio Pci che era la Sinistra di popolo e di opposizione in Parlamento, fino alla parentesi difficile del terrorismo e delle pressioni internazionali per ostacolare l’ascesa al potere di un partito di alternativa. Far garrire il rosso di una bandiera, che oggi si incrocia con quelli dell’arcobaleno della pace per esempio. Diana e altri giovani possono favorire il cambiamento e la nascita di una nuova militanza. C’è tanto da fare per stimolare all’impegno gli astensionisti i delusi che nel nostro Paese stanno soprattutto a ”Sinistra”. Un’area da ricostruire su basi nuovi e i temi per farlo ci sono. L’esempio di Dina Caprara, che si è imposta in tempi difficili dentro e fuori del Pci per i diritti delle donne, è il percorso ideale fatto di sacrifici, lotta, entusiasmo per un futuro felice. E i giovani del Sud e del Paese hanno il dovere di farlo.



I PENSIERI SCORRONO PIÙ VELOCI DELLA LUCE, UNA VISIONE DI REALTA’ CON DINA CAPRARA E LEONARDO TRECCOSTA

di Diana Tricarico Il 30 agosto 2025, in un luogo di collettività raccolto qual è la magnifica Casa-Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera, ho partecipato con grande entusiasmo all’incontro con Dina Caprara che ha raccontato della sua militanza fin da giovanissima nella F.G.C.I (Federazione Giovanile Comunista) e poi del suo impegno in età adulta come una dirigente di primo piano nel Partito Comunista di Milano. Essendo una studentessa diciottenne del terzo millennio che quindi non ha vissuto quel periodo di grande impegno politico in prima persona, sono stata subito affascinata e incuriosita soprattutto quando Dina ha ricordato la sua militanza totalizzante nella gioventù del partito che le valse persino, a soli 16 anni, un ambito premio per la più giovane diffonditrice di “Noi Donne” il giornale dell’UDI (Unione Donne Italiane). Mentre ascoltavo le parole della sua esperienza politica e umana, ho pensato a lei in relazione a Les Reines Prochaines, gruppo artistico svizzero che dalla fine degli anni Ottanta esprime un femminismo a tutto tondo, un’attività piena e liberatrice, e proprio tramite il suo raccontare si è costituito un clima di profonda connessione tra tutte le persone presenti. Quando si è cominciato ad ascoltare le parole di noi ragazzi, Giuseppe, un giovane compagno, ha parlato di come oggi il contesto politico e sociale sia nettamente differente rispetto a quello di qualche decennio fa, proprio a causa del capitalismo di sorveglianza che appropriandosi di libertà e conoscenza, e distaccandosi dalle persone, con la sua indifferenza radicale, ci spinge verso una società nella quale la nostra umanità rischia di essere persa per sempre. Questo mio coetaneo collegandosi al discorso sul “fare politica” ha espresso il parere che “lavorare” su se stessi sia politicamente la cosa più collettiva da fare, poiché si diviene capaci di rendere politico tutto ciò che si esprime interagendo in modo costruttivo con tante più persone. Partendo da questa riflessione si è cominciato a costruire un dibattito interessante: sono intervenuti dei compagni di lunga militanza nel PCI e loro hanno precisato come questo atteggiamento non possa bastare per modificare lo stato attuale della contemporaneità, poiché agire unicamente tramite la propria persona, non costituendo una collettività di riferimento, non produce un cambiamento significativo e duraturo della società , né tantomeno pone le basi per la costruzione di una forte organizzazione di sinistra necessaria per combattere e difendere le ragioni per cui ci si batte. Si è infatti parlato delle motivazioni che portano a credere nel concetto di partito che è stato in grado di coinvolgere nella militanza tantissimi giovani nel periodo delle rivoluzioni del 1968 e del decennio seguente, ad esempio: far funzionare uno stato democratico e quindi il fondamento di pensiero che vi è alla base, quello cioè di favorire la crescita collettiva nei modi ritenuti migliori dai cittadini stessi per i cittadini stessi è uno strumento non da poco per far modificare gli assetti internazionali. Ma per quale ragione il così grande fuoco di ribellione della militanza comunista di cinquant’anni fa non è riuscito a riaccendersi tra la gioventù di adesso? Diversi spunti per una risposta a questo quesito sono stati forniti durante quest’evento: diversi compagni più grandi hanno ammesso che è in parte responsabilità della loro generazione se i giovani di oggi non agiscono con lo stesso impegno di attiva partecipazione capace di provocare cambiamenti radicali , perché proprio quelli della generazione degli anni ’60 e ’70 non sono stati in grado di portare avanti la “linea” che in quegli anni formidabili soprattutto il PCI poteva indicare per la gioventù. Questo atteggiamento è stato esplicitato come risultato di disillusioni, azioni frettolose e personalismi politici non indifferenti; da questo punto di vista Dina ha mostrato una posizione differente, dicendo che ogni generazione ha le sue responsabilità e anzi non è affatto vero che i giovani di adesso si esimono totalmente dall’agire per cambiare lo stato di cose attuale, sottolineando come sia necessario farci forza e riprenderci dei diritti/doveri importanti per crescere. Confrontandoci su cosa c’è sui nostri territori, nelle città in provincia di Bari in cui vivo e a Matera e nella Basilicata tutta, ho citato come un gruppo di persone con dentro delle mie amiche e me abbia provato a realizzare a Terlizzi dei progetti di attivismo/civismo/ militanza che, nonostante le premesse speranzose, non si sono realizzati collettivamente (il gruppo politico giovanile “La Sveglia” nato a dicembre 2024/gennaio 2025 che si è purtroppo sciolto dopo i referendum dell’8 e 9 giugno 2025, è un esempio di quest’attività) e nonostante ci siano dei movimenti e dei gruppi di sinistra a Bari e nelle città di provincia, non vi è nessuna grande organizzazione che faccia riferimento a un’azione partitica transfemminista come base del suo agire politico. Riguardo quest’ultima caratteristica Dina ha parlato del partito comunista degli anni ’50 dove lei ha militato come profondamente maschilista, che poneva l’idea centrale della lotta di classe quasi come totalmente distinta dalla lotta per l’emancipazione della donna e a considerarla come scontata.



Inoltre Dina ha espresso come le donne del ’68 e post si sono rivoluzionate dentro in maniera fortemente organica e integrale, mentre con i compagni maschi , che avrebbero dovuto conseguentemente fare una seria riflessione di autocritica sui privilegi di cui godono rispetto alle donne, e prendendo definitivamente le distanze dal concetto di patriarcato , questo è successo solo in minima parte : questa discriminante differenza di lavoro interiore di decostruzione e conseguentemente di modifica esteriore del concetto di persona, e di valore del lavoro e della vita, è presente anche oggi, ed è forse per questa ragione che ancora non si è capaci tutti insieme di creare un movimento radicale di trasformazione socialista della nostra società . Anche adesso ci sono molte donne che hanno difficoltà a inserirsi in discorsi di politica, e questo è provato dal fatto che in differenti contesti sociali che hanno a che fare tutti con opinioni sulle prospettive di possibili alternative al capitalismo e al neoliberismo, le persone che con più facilità cominciano a parlare sono maschi, semplicemente perché hanno avuto il tempo e lo spazio necessari per sentirsi sicuri delle proprie parole e idee. Forse ciò che manca adesso è un contesto politico serio e di sinistra radicale che abbia a che fare con tre questioni fondamentali: il genere, il lavoro e l’ecologia; un contesto che proprio partendo dai territori locali sia in grado di divenire non un contenitore, bensì descrizione accurata e logica di ciò che oggi ha bisogno di essere migliorato per cambiare il mondo e la vita. Tramite la curiosità che conduce alla cultura possiamo veramente essere capaci di trovare delle soluzioni comuni, e quando ci siamo trovati tutti insieme nel museo non abbiamo potuto che pensare che queste soluzioni appartengano alla sinistra radicale per definizione. Abbiamo bisogno della profondità dello studio e del gruppo reale per ritrovarci e lottare davvero per dei futuri felici. Il giorno dopo ci siamo incontrati di nuovo, e la musica di Dina e Leonardo è stata il ricordo del moto, una risposta di semplice e bellissima militanza.

