Stragi di Stato?C’è sempre un ”Elmo di Scipio” a stelle e a strisce…

…che ricorda, piaccia o no, che il Belpaese deve la sua Liberazione alla Resistenza di tanti italiani e italiane che hanno dato la vita per liberarsi e sconfiggere fascismo e nazismo, ma con l’aiuto (è innegabile) dello zio Sam degli Stati Uniti d’America e loro alleati. Aiuto continuato con le risorse del piano Marshall e l’arrivo dell’economia di mercato, le mode con la coca cola, il rock and roll e la voglia di ispirarsi a un mondo dirompente, apparentemente senza regole, passato nel film di Alberto Sordi ”Un americano a Roma” che preferisce fiasco di vino e spaghetti a mostarda e ketchup e nei ritornelli ironici di Renato Carosone della canzone ” Tu vuo’ fa l’americano”edito da Book Road. E la lettura del corposo e ben fatto libro di Angelo Soro ”L’elmo di Scipio” ha confermato quel legame a doppio filo che non ci consente troppi spazi di manovra, se non in una direzione e quando si tentano strade autonome di governo e di scelte anche economiche ecco che spunta l’elmo a stelle e strisce di Scipio, che si posa per sempre…sul capo di chi sgarra dai binari della fedeltà, tanto da pagare con la vita.

E il delitto di Aldo Moro, alla vigilia del voto in Parlamento, per ratificare nel 1978 il ”compromesso storico” con il Pci di Enrico Berlinguer ne è stata la conferma, con quella Renault rossa…usata come ultima bara dello statista dc fatta ritrovare in via Caetani tra Piazza del Gesù e via delle Botteghe Oscure, sedi romane della Democrazia Cristiana e del Partito comunista italiano. Uno dei tanti ”avvertimenti” di quella società di consulenza per le imprese che è ”Scipio” (da non confondere con Gladio rivelata dal presidente sardo Francesco Cossiga) acronimo di ”Surveillance, Consciouness,Intelligence, Prevention e forse Intervention e Obedience” come emerge nel colloquio finale di un ”agente di collegamento addentrato, come Maarten Van Leeuwen, a casa di Diego Piras per illustrare all’incuriosito fotoreporter Roberto Steri come era andata veramente quella operazione di 30 anni prima. Una vicenda finita nel sangue con una operazione ”strana e poco comprensibile” per far fuggire dal carcere di massima sicurezza di Badu e’ carross un terrorista rosso ”Domenico Trabusi”e un affiliato della malavita napoletana, ”Aniello Di Stefano”. Tante stranezze con piani ben architettati, ma cambiati in corso , e finiti con la morte di rappresentanti delle forze dell’ordine, di personale di Scipio che doveva fare il lavoro sporco e in tempi diversi i due evasi. Senza dimenticare due terroristi (Giorgio Giorgi e Clara Doninelli ) finiti nel lago vicentino di Caldonazzo, ma ”funzionali’ per il ruolo svolto dagli agenti sotto copertura di Scipio (Demetrio Sala e Margherita Leandri).



Tutti protagonisti del romanzo, a cominciare da Roberto e dal suo amico Carlo, rapito da banditi per costringere suo padre a tradire il giuramento a uno Stato, che ha nei poteri forti, subdoli, con tanto di elmo di Scipio sulla testa… il suo punto debole o di forza, se preferite, che alimenta o raddrizza la sua periodica instabilità democratica. Tutto , per stare in tema e seguendo la narrazione del romanzo di Soro,cominciò quella mattina del febbraio 2012 alla stazione di Cagliari con uno strano conflitto a fuoco tra forze dell’ordine e terroristi nell’ambito di una strategia della tensione, che continua- tra processi, inchieste, segreti di Stato, stragi- a tenere sulla graticola la democrazia del Belpaese.



Con i tanti tentativi, l’ultimo con il referendum sulla Giustizia nel disegno piduista del Piano di rinascita democratica, , per bruciacchiare la Carta Costituzionale che quest’anno compie 80 anni. Ma ci sono tante pagine in bianco, dopo quelle venate di grigio o di nero, da scrivere. Forse lo farà il reporter Roberto Steri con quel corposo materiale ricevuto dal vicecomissario di Polizia Piras. Ad Angelo Soro, che ci ha fatto apprezzare tante espressioni in lingua sarda e riportato alla mente usi e costumi degli anni Settanta, il compito di farlo. E a uno sceneggiatore di teatro e tv di far conoscere la storia(che continua) de L’elmo di Scipio al pubblico dello Stivale Tricolore. Anche a calci?Piano. La Costituzione compie 80 anni e non è il caso di farle vedere altre stelle a strisce…dopo quelle dei dazi, dei rincari del carovita, accettati supinamente, a causa delle mire guerrafondaie dell’arroganza dei ”liberatori” e del riarmo obbligato.





