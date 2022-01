Merito della sensibilità di persone come il professor Giovanni Caserta che, come pochi, hanno memoria di figure che hanno inciso e non poco nella storia di Matera, e ne difendono l’identità denunciando incongruenze e inconcludenze di quanti -tra paradossi e protagonismi- dovrebbero valorizzarla, guardando al passato, se ha preso corpo la richiesta di dedicare al senatore Michele Guanti una strada, una piazza.

Ci ha scritto la figlia Maria Grazia. Quanto a noi continueremo ad alimentare il dibattito sulla città, con gli approfondimenti dovuti, lontano dalle logiche del ”copia e incolla” che fanno, forse, numeri ma non sostanza. Attendiamo i fatti, naturalmente,e che la sollecitazione del professor Caserta e di quanti la sostengono, possa prendere corpo con una delibera e una data di inaugurazione.

A seguire il testo della missiva:

“Gentile Direttore,

apprendo dal Suo Giornale della iniziativa proposta dal prof Giovanni Caserta in ricordo dell’impegno speso nella intera sua vita da Michele Guanti. Ne traggo motivo di orgoglio ma anche di gratitudine verso il prof. Caserta a nome dei miei fratelli Anna Maria e Giuseppe. Sentimenti che indirizzo verso chiunque nelle Istituzioni vorrà raccoglierne l’appello. Un appello che trovo consonante con la onestà e il rigore che mio padre ha posto nel suo impegno nelle istituzioni e nelle vicenda,spesso aspre, del confronto politico e sociale. E che si è tradotto in opere e testimonianze di cui rimane tuttora vivo il ricordo.

.Con particolare emozione rivado all’ingresso di mio padre nella mia vita a fianco di mia madre. Una presenza generosa e vitale e una esperienza ricca di valori e di sacrifici che sarebbe giusto non venisse ignorata in un tempo purtroppo amaro e avaro. Che dovrebbe invece essere speso per ricordare i tratti migliori della nostra storia.

Con i saluti più cordiali

Maria Grazia Scandiffio

(NB. precisiamo che Giornalemio.it è un blog collettivo e pertanto non ha un direttore).