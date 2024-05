Storie dei Comunisti italiani. Due giorni di riflessioni a Bari

Peccato non averlo saputo per tempo e non a ridosso di un evento interessante, in programma il 16 e 17 maggio a Bari al Palazzo delle Poste, con un tema che invita a ricercare nel baule della memoria: ” Una volta c’erano… Storie, memorie e immaginari popolari dei comunisti italiani” organizzato dalla Fondazione Gramsci Puglia, e il contributo di Presidenza del consiglio dei ministri, Università degli studi Aldo Moro ”Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica”. Gli approfondimenti seguiranno il filo conduttore degli ”immaginari popolari che hanno accompagnato le esperienze di vita, di impegno politico, sindacale, civile- come riporta la locandina- ma anche la quotidianità del vissuto (lo svago, le feste, le cerimonie) di comunisti e comuniste italiane”. Una due giorni che esplora narrazioni, pratiche e memorie dei e sui diversi mondi popolari (operai e contadini, maschili e femminili). La prima giornata è riservata agli Archivi immaginari di comunità ” Culture e mondi popolari attraverso archivi fotografici, memorie e fonti orali”. Domani toccherà al cinema e produzione audiovisiva ” Il pci e il cinema italiano: culture, immaginari, memoria e propaganda”. Prevista una diretta streaming sulla pagina FB della Fondazione Gramsci di Puglia. Un esempio per la Basilicata, dove il vecchio Pci è nella memoria e nella testimonianza di quanti sono fedeli a una linea e a una esperienza, come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/politica/cara-unita-quando-giornale-e-partito-erano-lanima-del-cambiamento/. E di altri, compagne e compagni, che portano avanti il Museo del Comunismo e della Resistenza italiana, apprezzato da visitatori italiani e stranieri.