Stop alla Guerra! Materani a Bari per mettere fiori nei cannoni

Era la canzone ” Proposta” dei Giganti e quel ritornello di quasi 60 anni fa, con la guerra in Vietnam che impazzava stroncando la vita di tanti giovani da parte statunitense e vietnamita, è ritornato su un cartello nella manifestazione organizzata a Bari dalla Rete italiana per il disarmo https://giornalemio.it/eventi/sabato-in-piazza-anche-a-bari-per-chiedere-di-fermare-le-guerre-che-e-lora-della-pace/. Al corteo da piazza Massari (dove venne ucciso il 28 novembre 1977 per mano fascista lo studente iscritto alla Fgci Benny Petrone) a piazza della Libertà c’erano anche tanti materani, della Camera del Lavoro all’Anpi, a movimenti pacifisti , in continuità con le proteste e incontri organizzati nei mesi scorsi nella Città dei Sassi.



Non sappiamo cosa farà il Governo del nostro Paese, aldilà degli appelli al cessate il fuoco e agli aiuti alimentari umanitari. Ma non si può stare a guardare ad assistere all’ipocrita balletto del far finta di nulla mentre la popolazione civile da Gaza al Libano continua ad alimentare la scia di sangue. Fiori nei cannoni 60 anni. Sui droni manovrati dall’intelligenza artificiale e dalla sciagurata regia di morte che alimenta guerre di interesse. Mentre i ”Grandi” del Pianeta stanno a guardare… Ma c’è il popolo della pace che non sta lì a guardare e scende in piazza per lottare, parafrasando uno slogan di 50 anni fa…



“Mettete dei fiori nei nostri cannoni”

Era scritto in un cartello

Sulla schiena di ragazzi

Che senza conoscersi, di città diverse

Socialmente differenti

In giro per le strade della loro città

Cantavano la loro proposta

Ora pare che ci sarà un’inchiesta

Tu, come ti chiami?

Sei molto giovane

Me ciami Brambilla e fu l’uperari, lavori la ghisa per pochi denari

E non ho in tasca mai la lira per poter fare un ballo con lei

Mi piace il lavoro, ma non sono contento

Non è per i soldi che io mi lamento

Ma questa gioventù c’avrei giurato che m’avrebbe dato di più

Mettete dei fiori nei vostri cannoni

Perché non vogliamo mai nel cielo

Molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi

Per una ballata di pace, di pace, di pace

Tam, tam, tam

Anche tu sei molto giovane

E di che cosa non sei soddisfatto?

Ho quasi vent’anni e vendo giornali

Girando i quartieri fra povera gente

Che vive come me, che sogna come me

Io sono un pittore che non vende quadri

Dipingo soltanto l’amore che vedo

E alla società non chiedo che la mia libertà

Mettete dei fiori nei vostri cannoni

Perché non vogliamo mai nel cielo

Molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi

Per una ballata di pace, di pace, di pace

Tam, tam, tam

E tu chi sei?

Non mi pare che abbia di che lamentarti

La mia famiglia è di gente bene

Con mamma non parlo, col vecchio nemmeno

Lui mette le mie camicie e poi mi critica se vesto così

Guadagno la vita lontano da casa

Perché ho rinunciato ad un posto tranquillo

Ora mi dite che ho degli impegni che gli altri han preso per me

Mettete dei fiori nei vostri cannoni

Perché loro non vogliono nel cielo

Molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi

Per una ballata di pace, di pace

Mettiamo nei fiori nei nostri cannoni

Perché non vogliamo mai nel cielo

Molecole malate, ma note musicali

