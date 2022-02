” Dalla Storia impariamo… che non impariamo dalla storia” . Un cartello che sintetizza quando assenza di memoria, ricordo riportano i nodi al pettine e a ribadire di essere contro la guerra e per la pace in Ucraina. Un invito risuonato anche a Matera in Piazza Vittorio Veneto per la manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil e con l’adesione di cittadini, forze politiche, associazioni, datoriali e studenti, che deve trovare il riscontro dei fatti e della buona volontà delle parti che si fronteggiano, per una tregua prima di tutto e per preparare il terreno a una mediazione.

Non è facile visto che la situazione in Ucraina si è incancrenita e con le ragioni degli uni e degli altri, finora irrisolte, rimaste a metà o soffocate nel sangue come dimostra un conflitto che affonda le radici dal crollo dell’ex Unione Sovietica, del Patto di Varsavia. Un nuovo ordine mondiale che di fatto non c’è stato, lasciando vive le identità territoriali in un contesto europeo e mondiale che non ha trovato alcun equilibrio. Anzi ha finito con il portare al muro contro muro e all’innalzamento dei muri finchè la corda non si è spezzata.

Le sanzioni? Efficaci? Ma fino a quando e con una situazione in continuo divenire, mutevole, con prove di forza esplicite e subdole nei diversi scenari di scontro dall’Asia all’Europa all’Africa, con la forte motivazione delle esigenze dei mercati e di una economia spietata con Stati Uniti, Cina, Russia soprattutto che si fronteggiano ovunque e in piena diffidenza e con qualsiasi arma.



E così siamo passati dalla guerra e dal business del Virus a corona a quella sul campo per lo sfruttamento delle fonti energetiche, all’impiego di risorse finanziarie reali e virtuali. L’Europa, così, con tutta la buona volontà del caso, è come un vaso di porcellana tra quelli di metallo…Lo abbiamo visto con i migranti dall’Afghanistan, dall’Africa e da quelli relegati in Turchia. Non ha nè forza e nè iniziative per imporsi. Si va a rimorchio o di sponda con Usa, Nato senza dimenticare che i rapporti economici con Russia e Cina non possono essere interrotti di botto, soprattutto sul piano energetico.

Considerazioni da addetti ai lavori, ma che occorre conoscere perchè in Europa c’è una guerra da condannare comunque, dopo quella fratricida nella ex Jugoslavia e di altre tensioni che potrebbero verificarsi lungo confini sempre meno labili. Invito alla pace e stop alla guerra, ma serve conoscere e capire perchè il fuoco continua a covare sotto la cenere.



Restano gli interventi che si sono susseguiti dopo il ”La” del segretario della Cgil Eustachio Nicoletti e via via dal presidente dell’Anci Andrea Bernardo, di monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, del sindaco di Matera Domenico Bennardi, di tanti studenti che hanno indicato la guerra come un segno di pazzia e puntato il dito contro il presidente russo Vladimir Putin. Invasore? Certo. Per altri ”liberatore”.

Ma ritorniamo alla corda che si è spezzata e non è accaduto per caso. A ricordarlo un giovane studente Serhiy, originario della regione di Donetz, che ha offerto un’altra verità scomoda, ma che esiste e che si dovrà tener conto delle ragioni delle comunità russofone dell’Ucraina.

La guerra, comunque, va condannata e quando si dà la parola alle armi è una sconfitta per la democrazia, la libertà. Se vuoi la pace si deve lavorare per la pace…Papa Francesco lo ripete da sempre. Gli altri? E non dimentichiamo dei profughi, una emergenza che si aggrava.

L’APPELLO DELLA MANIFESTAZIONE DI MATERA

Sabato 26 febbraio 2022 alle ore 10 in Piazza Vittorio Veneto a Matera è in programma una manifestazione di Cgil, Cisl e Uil di Matera contro la guerra e per la pace in Ucraina. Di seguito la nota integrale.

Cgil – Cisl – Uil di Matera condannano l’aggressione militare Russa ed esprimiamo solidarietà al popolo ed ai lavoratori dell’Ucraina e chiedono uno stop immediato delle ostilità e la protezione umanitaria dei civili.

Le sconvolgenti notizie sul drammatico peggioramento della situazione in Ucraina, con i bombardamenti sulla capitale Kiev che avrebbero causato già la morte e il ferimento di centinaia di persone, ci inducono a mobilitarci immediatamente a sostegno delle ragioni della pace.



Mai come oggi è evidente che la pace ed il ripudio delle guerre debbono essere la priorità dell’agenda politica italiana, europea e mondiale. L’Unione Europea agisca ispirata dai suoi principi costitutivi a difesa di pace e democrazia.

Urgente l’attivazione di tutti i canali della diplomazia, in sede europea ed in sede ONU affinchè “Si fermi la guerra in Ucraina e parta un vero processo di Pace” perché in gioco sono la vita, il benessere di milioni di persone con esiti, peraltro, imprevedibili per la pace mondiale.

Si lavori per tornare ai tavoli diplomatici e promuovere altre vie di risoluzione dei conflitti riaffermando i valori del dialogo, ripartendo dall’applicazione degli accordi di Minsk, e nel rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio dell’inviolabilità delle frontiere e rifiutando ogni tipo di intervento miliare.



Per questo, le scriventi OO.SS, sabato 26 febbraio, alle 10, scendono in piazza Vittorio Veneto – Matera – per ribadire la ferma contrarietà a ogni guerra e invitano le Istituzioni Locali, i Partiti, la società civile – Associazioni datoriali categoriali, culturali, volontariato, sportive, ecc. – e a tutte le cittadine e cittadini a unirsi per far arrivare un messaggio chiaro e deciso al governo italiano e alla comunità europea.



Hanno aderito:

Istituzioni locali: Presidente Provincia di Matera, Sindaco di Matera, ANCI Basilicata, Sindaci della Provincia di Matera;

Partiti e Gruppi politici: Partito Democratico, Matera Civica Azione, Più Europa, Volt, Europa Verdi – Verdi, Partito Socialista;

Parlamentari e Consiglieri regionali: Saverio De Bonis, Mirella Liuzzi, Luca Braia, Roberto Cifarelli;

Associazioni: Anpi, Libera Metapontino, Legambiente, GVA – Gruppo Volontari per l’Ambiente, Fondazione Le Monacelle, Associazione Culturale Seal Factory, Associazione AGEDO, Associazione BeB, Arci servizio civile, Associazione Lino Perrone, Arteria, UISP Basilicata e UISP Matera, Arci, Associazione Amici della Biblioteca “T. Stigliani”, Associazione Matera Ferrovia Nazionale, Associazione Adriano Olivetti, Centro Carlo Levi, Teatro dei Sassi, Società Filosofica Italiana, Italia Nostra;

Associazioni di Categorie e datoriali: CNA, Federconsumatori, Adiconsum, Auser;