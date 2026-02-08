Stop ai cambi di casacca?La Lega ci prova, dopo l’abbandono di Vannacci, per modificare art.67

Trasformisti specie parlamentare in estinzione? Mah…dai governi del Regno alla Repubblica italiana la prassi o pessima abitudine, di passare da un partito all’altro, magari transitando dal gruppo misto, cambiando casacca non è mai cessato. Anzi. La questione morale, o immorale, se preferite va avanti. Non solo in Parlamento, ma anche negli enti locali e la transumanza o campagna acquisti nel consiglio comunale di Matera che ha consentito di superare la condizione dell’anatra zoppa”. I risultati si vedranno nel tempo con le maggioranza di opportunità, che dovranno subire mal di pancia e ricatti(non c’è da scandalizzarsi) al voto sul bilancio, varianti urbanistiche e via elencando. Ci prova la Lega di Matteo Salvini,ministro delle Infrastrutture e Trasporti, a stoppare i cambi di casacca, dopo che il generale Roberto Vannacci -candidatosi come indipendente alle Europee e venendo eletto con 500.000 voti e passa- ha deciso di andare avanti da solo fondando Futuro Italiano e portando con sé alcuni iscritti del Carroccio. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha presentato una proposta di legge “per modificare l’articolo 67 della Costituzione” che recita” Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. E il punto è qui. Ognuno risponde…all’elettorato e non ai partiti che gli hanno concesso di candidarsi. Nessun partito,Lega compresa, è immune da campagne acquisti e transumanze in Parlamento come in periferia. Certo se l’iniziativa della Lega dovesse andare in porto verrebbe introdotto un vincolo di mandato nella Costituzione e l’articolo 67 sarebbe così riformulato : “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato. I membri del Parlamento che, all’inizio del mandato o nel corso della legislatura, aderiscono ad un gruppo parlamentare che rappresenta un partito o movimento politico diverso da quello a cui appartenevano al momento dell’elezione decadono dal mandato parlamentare”. Bene e qui ci starebbe, eccome, un referendum di sostegno popolare per introdurre elementi di trasparenza e questione morale anche all’interno del Governo…

