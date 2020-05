Se nei centri delle aree interne di Basilicata la desertificazione avanza, con un calo demografico costante, cresce l’emigrazione dei giovani e avanza il degrado territoriale, è tutto demerito della perdita di funzioni, carenza di servizi, di una ‘’ mediocrità’’ (usiamo un eufemismo) della politica di ripiegarsi per trovare soluzioni e dall’altra parte di una scarsa capacità di proposta e di impegno delle popolazioni a lavorare per invertire la tendenza. Ma qualcosa si muove. E lo scossone venuto nei giorni scorsi dall’avvocato Leonardo Pinto sul ‘’depauperamento’’ di funzioni e servizi a Stigliano, a cominciare dall’Ospedale, porterà alla costituzione di una ‘associazione’’ che vedrà il contributo degli stiglianesi residenti in loco e fuori regione. Pinto va oltre e auspica che Stigliano possa diventare ‘’laboratorio’’ dinamico per un nuovo modello di sanità, partendo proprio dalla ‘’opportunità’’ creata dalle sfide dell’epidemia da virus a corona. Nel post pubblicato nella pagina social altri spunti per quanti vogliano contribuire a questo progetto.



Miracolo! Stigliano si sveglia, mai dire mai

A seguito del mio appello in favore dell’Ospedale di Stigliano, è tenuto un incontro con una nutrita partecipazione di cittadini residenti a Stigliano cui ho avuto il piacere di partecipare unitamente ad altri ospiti.

Dopo un’analisi sulle cause che hanno provocato la desertificazione di vaste aree, soprattutto montane, come quella di Stigliano e comuni viciniori, si è convenuto sulla necessità di cambiare il metodo sin qui seguito per garantire la presenza e gestione di servizi pubblici essenziali, quali scuola, giustizia e sanità, la cui presenza non può dipendere dalla “logica dei numeri”. Si è quindi deciso di costituire formalmente un’associazione che si occupi precipuamente di sostenere la presenza di un “ospedale montano” territoriale valorizzando l’esistente Ospedale di Stigliano e la sua benemerita storia.

La Prof.ssa Felicia Rasulo curerà gli incombenti preparatori dell’importante iniziativa cui non mancheranno il mio personale sostegno e collaborazione e l’apporto prezioso dei tanti Stiglianesi che vivono fuori, nonché il sostegno di amici non stiglianesi che, come me, sono contro “l’immunità di gregge” (per semplificare).

La mia idea personale è quella che Stigliano diventi sede di discussione, a livello regionale e nazionale, per disegnare e realizzare un nuovo modello di sanità pubblica facendo tesoro della lezione “inflittaci” dal covid 19.