Stifano chiede scusa ma non si dimette… grave è il silenzio del sindaco Bennardi

Ci è voluto un bel poco di tempo al consigliere comunale del M5S Nicola Stifano per uscire allo scoperto e affrontare l’ondata di proteste scatenate dalla sua ennesima intemperata misogina per la quale è stata chiesta da varie parti le sue dimissioni da presidente della Commissione Cultura e Pari opportunità del Comune di Matera. Lo ha fatto ammettendo di avere sbagliato e di essere dispiaciuto per “aver incautamente condiviso un video polemico, verbalmente violento e sessista contro le donne” che “con eccessiva leggerezza” afferma di non avere “neanche visto integralmente”. Un gesto che, ammette, essere stato “assolutamente superficiale, affrettato e condannabile” ma “non rispondente al mio pensiero e alle mie azioni”. Ed è proprio “per avere la possibilità di riabilitare la mia immagine personale e politica e anche per continuare a lavorare attivamente nell’amministrazione comunale” che Stifano chiarisce “non mi dimetterò dalla Commissione consiliare Cultura“. Insomma, dice: certo sono colpevole ma… a mia insaputa, per cui mi assolvo e amen. Sembra di essere ne “Il sogno numero due” di Fabrizio De Andrè: “Imputato, ascolta

Noi ti abbiamo ascoltato

Tu non sapevi di avere una coscienza al fosforo

Piantata tra l’aorta e l’intenzione

Noi ti abbiamo osservato

Dal primo battere del cuore

Fino ai ritmi più brevi

Dell’ultima emozione…

Tu sei il potere

Vuoi essere giudicato?

Vuoi essere assolto o condannato?”

Ecco a seguire il testo delle scuse autoassolutorie di Nicola Stifano: “Sono sinceramente dispiaciuto di aver incautamente condiviso un video polemico, verbalmente violento e sessista contro le donne. Per questo mi scuso con tutte coloro che si sono legittimamente risentite per i pesanti contenuti presenti in quel video, che con eccessiva leggerezza non avevo neanche visto integralmente, erroneamente coinvolto dalla frenesia del social, dove spesso non si riflette su quanto si condivide o apprezza. Posso quindi assicurare che non approvo assolutamente quanto espresso in quel video, anche se dalla mia condivisione, e soprattutto dal mio frettoloso commento, si potrebbe intendere il contrario. Ho agito d’impulso, anche condizionato dall’ondata di polemiche, a mio avviso ingiustificate, sul nuovo servizio mensa; ammetto pertanto che il mio gesto sia stato assolutamente superficiale, affrettato e condannabile, ma, ripeto, non rispondente al mio pensiero e alle mie azioni. Per questo motivo non mi dimetterò dalla Commissione consiliare Cultura, per avere la possibilità di riabilitare la mia immagine personale e politica e anche per continuare a lavorare attivamente nell’amministrazione comunale. Quindi, il mio impegno per difendere e salvaguardare, all’interno della delega Pari opportunità, la dignità di donne, uomini, anziani, bambini, da oggi in poi sarà più che raddoppiato”.

Le scuse pur tardive del consigliere Schifano non possono coprire il rumoroso silenzio dei colleghi e colleghe di partito e di maggioranza, in primis il Sindaco Bennardi. Tutti muti, sordi e ciechi come le tre scimmiette. Silenzio che viene rilevato e stigmatizzato da Giovanni Angelino nella nota che pubblichiamo a seguire: “Sia pure in ritardo il consigliere comunale materano del Movimento 5 Stelle, Nicola Stifano, ha chiesto scusa a tutti dopo aver condiviso su facebook un video con contenuto misogino e sessista nei confronti delle mamme materane, che stavano protestando sulla vicenda della mensa scolastica. Premesso che alle mamme di Matera va la mia solidarietà, voglio sottolineare che il sindaco Bennardi, iscritto al Movimento 5 Stelle, ha perso un’occasione per dimostrare di meritare la fascia tricolore che indossa. Anche Stifano è un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e di conseguenza il sindaco pentastellato Domenico Bennardi ha preferito ignorare il caso invece di intervenire con una nota ufficiale per chiedere scusa alle mamme di Matera. Vergogna. Il Movimento 5 Stelle, che ha sempre dichiarato di essere dalla parte del popolo, ora che governa la città di Matera preferisce far finta di nulla, invece di “bacchettare” pubblicamente il suo consigliere Stifano e dissociarsi da questo post di Stifano, che ne ha combinata un’altra delle sue, con una “leggerezza” via social.

Caro Bennardi, dopo aver umiliato i genitori per la vicenda dei termosifoni spenti alla scuola di piazza degli Olmi e messo in difficoltà tante famiglie per l’interruzione del servizio di mensa scolastica, con il suo silenzio sul caso Stifano non ha fatto altro che confermare quello che stiamo affermando da tempo: tutto poteva fare nella vita il dottor Domenico Bennardi fuorchè amministrare da sindaco la città di Matera. E ribadisco ancora una volta il mio pensiero. L’Amministrazione a trazione 5 stelle si conferma, giorno dopo giorno, la peggiore di tutti i tempi per quanto riguarda la città di Matera. Sul caso Stifano il sindaco Bennardi poteva recuperare un minimo di credibilità invece nulla è accaduto. Eravamo fin troppo ottimisti perché abbiamo sperato in uno scatto di orgoglio da parte del sindaco pentastellato. Invece nulla. Il caso Stifano riflette evidentemente lo stile di questa Amministrazione Comunale a trazione 5 stelle.”