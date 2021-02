Così è se vi pare con procedure, norme, opportunità, scelte che lasciano l’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Domenico Bennardi, a difesa delle scelte eseguite e con precisazioni sul perchè e il per come sono state fatte, compensi compresi. Dall’altra le prese di posizione delle opposizioni che si sono susseguite in quasi tre mesi di interrogazioni, comunicati stampa, sulle assunzioni del portavoce-capo di gabinetto, sulle altre due figure dello staff selezionato dopo un avviso pubblico e che hanno procurato le polemiche ampiamente discusse e trattate in vari contesti, fino a quella del responsabile dell’Ufficio stampa non ancora espletata. Riportare tutte le prese di posizione, repliche e controrepliche, annunci che le ”carte” finiranno alla Corte dei Conti sarebbe dispersivo e non consentirebbe di sintetizzare quanto è emerso. Meglio, con un po’ di pazienza, rivedere sul canale youtube di Materasocial all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=IGOd9DwCK18 i lavori del consiglio comunale.





Ognuno resta sulle proprie posizioni tra accuse di assenza di trasparenza, errori procedurali e risposte sulla correttezza dei percorsi effettuati. Gli interrogativi, piaccia o no, resteranno. Ma ci piacerebbe che, quando e se sarà chiusa questa pagina, che dentro e fuori il consiglio comunale si parli con trasparenza, atti e procedure dei problemi della città, alle prese con una crisi economica che segue al ”vuoto” programmatico dell’anno di Matera capitale europea della cultura, aggravato dagli effetti procurati dall’epidemia da coronavirus e dalla continua perdita di funzioni e servizi e di autonomia territoriale. Infrastrutture, istruzione, sanità. Guardiamoci intorno e rimbocchiamoci le maniche. Matera deve ritrovare autonomia e poteri decisionali, a prescindere da quello che potrebbe venire (non facciamoci troppe illusioni) da Potenza, Roma o Bruxelles.