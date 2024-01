Sport, salute e ” No al sito nucleare”. Il consiglio comunale di Altamura si fa in tre

In tre.. a giudicare dalla sequenza di appuntamenti, che il consiglio comunale di Altamura ( Bari) si è dato per affrontare temi diversi ma con ricadute importanti per la comunità locale, che spaziano dai riconoscimenti del Premio ”Leonessa di Puglia” per quanti come l’allenatore di calcio Franco Dibenedetto e il medico Davide Loizzo hanno fatto nei rispetti campi. Ma c’è da preservare anche il territorio e la comunità locale dai disegni ricorrenti di indicare l’area murgiana da Altamura a Matera, da Santeramo in colle a Laterza, quale possibile sito nazionale per ospitare il deposito di rifiuti nucleari. Il sindaco Vitantonio Petronella, che ha partecipato con altri primi cittadini al consiglio comunale aperto di Matera, ha convocato una nuova assise al Palazzo di Città, in seduta straordinaria tematica il giorno 9 gennaio 2024, alle ore 9:00, per esaminare l’argomento avente a tema “Deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco tecnologico nella città di Altamura e nei territori limitrofi”. In calendario un’altra seduta straordinaria l’11 gennaio.



Comunicato.

Premio Leonessa di Puglia conferito alla memoria del prof. Francesco Dibenedetto e del dott. Davide Loizzo.

Intense emozioni, a stento trattenute dal protocollo cerimoniale, hanno caratterizzato la seduta del 29 dicembre 2023 del Consiglio comunale. L’assise ha conferito due titoli del premio “Leonessa di Puglia”:

alla memoria del medico Dott. Dott. Davide Loizzo, prematuramente scomparso l’anno scorso in un incidente stradale, per “il prestigioso apporto alla ricerca medico-scientifica internazionale affinchè continui ad essere esempio importante di perseveranza, tenacia e determinazione per le nuove generazioni”;

alla memoria del Prof. Francesco Dibenedetto per aver dato lustro alla città di Altamura con riconoscimenti e prestigiosi premi in ambito calcistico. Eccellente formatore, ha promosso valori fondamentali quali lealtà e fair play.



La seduta consiliare è stata aperta dall’introduzione del presidente Luigi Lorusso e dal saluto del sindaco Vitantonio Petronella. A seguire gli interventi dei consiglieri Nina Dibenedetto, presidente della II Commissione, Filippo Ragone, Giovanni Saponaro e Michele Loporcaro.

Inoltre il profilo personale e professionale di Davide Loizzo e Francesco Dibenedetto è stato tracciato negli interventi della dirigente scolastica del Liceo scientifico e linguistico Federico II di Svevia, Sabina Piscopo; del professore Loreto Gesualdo, ordinario di nefrologia universitaria del Policlinico di Bari; del presidente del comitato regionale Figc-Lnd Vito Tisci. Di entrambi è stato fatto un ricordo molto bello e sono stati sottolineati i valori saldi che hanno lasciato nelle relazioni umane e nei rispettivi ambiti di impegno lavorativo e professionale.

Nel momento conclusivo le famiglie sono state invitate al tavolo di presidenza per la consegna delle targhe e delle pergamene.

Leonessa di Puglia, VIII edizione:

Dal Palazzo di Città, Staff del Sindaco