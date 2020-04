Quando non si sta nella stanza dei bottoni è difficile orientarsi o valutare l’opportunità di questa o quella voce di spesa per cui ci si limita a leggere le carte, delibere o determine che siano, e a cercare di capire perché e per come sono state adottate, se nel valeva la pena quanto a durata e costi.

E’ il caso delle proroghe per altri sei mesi di figure professionali per lo staff del sindaco di Matera (https://giornalemio.it/cronaca/il-sindaco-di-matera-proroga-3-contratti-connessi-a-matera2019/) che, immaginiamo, siano da mettere in relazione a quanto resta per la scadenza naturale del mandato e la rinvio probabile delle amministrative, come starebbe per decidere il Governo in relazione agli effetti da contagio covid 19.

L’altra riguarda l’acquisto di un paio di auricolari per seguire le sedute di giunta a distanza, per una spesa di oltre 300 euro. Ce ne sono, sul mercato, ad alta potenzialità con tanto di cuffie imbottite con sistema wireless, bluetooth e apparecchiature di supporto.

Per un gruppo di consiglieri comunali si tratta di spese esagerate da ridimensionare o evitare, in una fase difficile per la città.

La giunta ha fatto altre valutazioni.

I consiglieri comunali le hanno bollate senza mezzi termini, come spiegano nella nota che segue. I commenti ai lettori.



LA LETTERA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Ormai credevamo di aver visto tutto e speravamo che almeno adesso, in questo tempo sospeso, si trovasse il modo di non creare situazioni da commentare criticamente.

Purtroppo non è stato così e l’Amministrazione riesce sempre a fornirci spunti di riflessione.

E’ fresca di oggi una determina dirigenziale (https://servizionline.comune.mt.it/edoc-files/view/files/5e8459b759e1dc000165e3a3/PAP-01243-2020.pdf?guest=true) che impegna il nostro comune all’acquisto di una coppia di auricolari per permettere di seguire telematicamente le riunioni. Impegno di spesa, euro 314,77.

Riteniamo in questo momento particolare in cui versa la nostra comunità, di emergenza sanitaria e sociale, questa spesa davvero superflua e ingiustificata. Con magazzini Caritas vuoti, con famiglie in difficoltà per il fabbisogno giornaliero e con una città in ginocchio l’ultima delle esigenze è questo acquisto.

Immaginiamo che la scelta sia ricaduta sull’ultimo modello di grido e non un semplice, funzionale e più economico modello che potesse assolvere, degnamente, a questo compito.

Acquisto stridente con quello che sta accadendo in città rispetto ai reali e stringenti bisogni della gente.

State tranquilli, non pretendiamo lo stesso trattamento. Ognuno di noi è attrezzato con auricolari, anche a filo, per seguire possibili incontri telematici.

Ma, evidentemente, le priorità e la tempestività nelle azioni non sono percepite e attuate come dovrebbero.

A titolo esemplificativo rientrano in tale novero i rinnovi di due risorse dell’oneroso staff del sindaco in scadenza (https://servizionline.comune.mt.it/edoc-files/view/files/5e8372d5d6db5b000101b923/PAP-01224-2020.pdf?guest=true), figure ritenute evidentemente strategiche e indispensabili per il funzionamento della macchina comunale.

Purtroppo, tra le varie scadenze, ci si è dimenticati di affrontare per tempo l’eventuale rinnovo delle 41 persone assunte per l’evento 2019 in scadenza nella giornata ieri. (https://giornalemio.it/cronaca/ieri-stop-al-contratto-per-i-41-precari-del-comune-sara-un-arrivederci/)

Si vocifera di un’ipotetica delibera d’indirizzo, che demanderebbe al Consiglio Comunale la decisione di rinnovo, magari passando per l’ennesima variazione di bilancio. Ricordiamo a tutti che nel consiglio del 31 dicembre scorso l’impegno preso, e dato per certo da figure istituzionali, fu quello di reperire queste risorse esclusivamente dal governo nazionale.

Nell’incertezza economica derivante dall’attuale crisi epidemiologica, sottrarre risorse alle casse comunali che potrebbero certamente tornare utili all’emergenza economica della città, crediamo non sia esempio di buona amministrazione.

Evitiamo di arrivare a ricatti, di additarci come buoni e cattivi. La politica faccia bene il suo lavoro, se ne è capace.

Se si vuole affrontare in maniera corale questa battaglia, in primis sanitaria, sono altre le priorità da mettere in azione da noi già segnalate all’Amministrazione.

Ha pensato l’amministrazione ad individuare una struttura da destinare a luogo temporaneo per personale sanitario che quotidianamente presta servizio ed è esposta in prima persona al rischio contagi ed isolarli dalla propria famiglia? O crediamo già che l’emergenza sia finita e possiamo allentare la morsa?

Beh, noi non ci crediamo e siamo preoccupati per ogni bollettino che leggiamo.

Ribadiamo il nostro dissenso e ci dissociamo in maniera totale da queste decisioni che l’amministrazione prende in maniera autarchica, senza minimamente pensare alle necessità della città in questo momento di forte preoccupazione.”

Matera, 1 aprile 2020

I Consiglieri Comunali:

Nunzia Antezza, Rocco Buccico, Daniele Fragasso, Gaspare L’Episcopia, Paolo Manicone, Giuliano Paterino, Antonio Sansone, Vito Sasso, Giovanni Scarola, Augusto Toto, Biagio Vizziello