Una nota di poche righe dall’ufficio stampa del Ministro della Salute, il lucano Roberto Speranza, che esclude la possibilità per la Basilicata di ospitare il sito unico nazionale per le scorie radioattive. La nostra regione,infatti a leggere e lo abbiamo fatto la mappa del Cnpi, è tra le aree a bassa idoneità, anche e in relazione al fatto che le aree indicate dalla Sogin sono in zona sismica 2. E poi- aggiunge – gran parte dei rifiuti nucleari è altrove. Bene. Naturalmente la Basilicata, dopo l’esperienza del 2003 resta in campana. Ma restiamo perplessi sulla scelta o decisione di diffondere ora (resta comunque un atto di trasparenza del governo) quella ”Carta” in una situazione difficile per il BelPaese. Alle prese con l’avvio della campagna vaccinale anticovid 19, del rinvio dell’apertura delle scuole e dell’attesa per la terza ondata di contagi da virus a corona. A questo aggiungiamo le diatribe renziane all’interno della maggioranza guidata da Giuseppe Conte che in tanti vorrebbero mandare a casa, ma evitando lo scioglimento del Parlamento. Radiazioni incontrollate e inopportune e dal contorno mediatico, che ci lasciano perplessi e aprono a riflessioni dai contorni radioattivi.

Speranza: aree Basilicata non idonee a sito unico scorie

COMUNICATO STAMPA

“In merito alle indicazioni di carattere generale della carta dei siti potenziali per il deposito delle scorie radioattive, resa pubblica da Sogin, appare del tutto evidente che le aree della Basilicata siano a più bassa idoneità e quindi da escludersi in vista della valutazione definitiva. La ragione principale di tale considerazione è che le aree della Basilicata sono in zona sismica 2. Va altresì valutato che la gran parte dei rifiuti nucleari è già collocato in aree del Paese distanti dalla Basilicata.”

Lo dichiara il Ministro Roberto Speranza