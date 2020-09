Ancora questa sera durante la trasmissione “In Onda” su La7 il professore Andrea Crisanti ha ribadito che l’unica strada percorribile per gestire anche una impennata dell’epidemia che presumibilmente giungerà nelle prossime settimane è quella di dotarsi della capacità di fare centinaia di migliaia di tamponi al giorno.

Ha anche detto che come Paese -grazie alla scelta di aprire in modo scaglionato dopo il lockdown- disponiamo qualche settimana di tempo di vantaggio rispetto alle altre nazioni che hanno commesso l’errore di aprire tutto e subito.

Ha detto anche di avere avuto colloqui con qualche esponente del governo e di avere inviato ad essi una proposta che in sintesi prevede di portare ad una capacità di effettuare tamponi sino a 300 mila al giorno, con macchine e reagenti che abbatterebbero i costi di ogni tampone a 2,50.

Trattandosi di una proposta già sperimentata sul campo e rivelatasi efficace, cosa si aspetta ad esaminarla ed approvarla per fare in modo di poterla metterla in campo nell’arco di tempo di un paio di mesi (è il tempo valutato dallo stesso Crisanti per la sua realizzazione)?

Il decisionismo non è sicuramente la cifra di questo governo in cui spesso si tende a rinviare, ma bisogna stare attenti a non perdere tempo prezioso in questa vicenda che si potrebbe rivelare decisiva per affrontare in modo efficace la difficile prova d’autunno che aspetta il Paese sul fronte covid19.

Il Paese attende con ansia una sua comunicazione in merito nelle prossime ore, dopo averle dati atto di aver perseguito e colto l’obiettivo dell’abolizione del superticket che non pagherà più nessuno da domani primo settembre.

Si spera che questa chance, che Antonio Padellaro in studio ha semplificato in studio “più tamponi per tutti” (proprio come titolavamo un nostro articolo il 18 agosto scorso: https://giornalemio.it/politica/piu-tamponi-per-tutti/), diventi realtà.