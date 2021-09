Un mondo nuovo, titola il tema del programma per la nona edizione delle giornate del lavoro della Camera del Lavoro di Basilicata mai doma, critica e propositiva, nel denunciare quello che non va e cosa occorre fare per mutare rotta. Ormai ci abbiamo fatto il callo, come si suol dire: cambiano i governi, ma metodo e musica non cambiano. Ognuno tira dritto per la propria strada, tra protagonismi deleteri, mediocrità, che mantengono intatti ,o quasi, problemi come lavoro e quindi emigrazione (giovanile, sopratutto), spopolamento aree interne, infrastrutture, servizi e perdita graduale di autonomia decisionale sui territori. Eppure basterebbe un pizzico di umiltà e tanto senso di responsabilità per lavorare sulle priorità, mettendo mano -dove occorre- per invertire le tendenze negative. Lavoro in primis, legato spesso alle politiche dei ‘bandi’ e poco alla imprenditorialità nelle diverse forme, perchè continua a mancare la ”cultura di impresa”. Se il turismo va avanti da sè, come la nota canzone ” Il Carrozzone” di Renato Zero, prima o poi incappa negli intoppi di una offerta carente, perchè non programmata e monitorata con ”professionalità” o in una rete di trasporti e viaria che ha limiti cronicizzati

. Con Matera, porta di ingresso del turismo internazionale per la Basilicata, per esempio, che deve fare i conti con la vicenda del servizio navette bus (l’8 settembre il ricorso al Tar del Cotrab) per aeroporto di Bari o stazione di Trenitalia a Ferrandina ,coperti fino a novembre 2021 . E senza alcun collegamento, per esempio,con altri centri della regione per consentire ai visitatori di raggiungere Pietrapertosa e Castelmezzano o altre località del Potentino, dove ci sono (eccome) risorse da vedere. Si continua,invece, a galleggiare con la politica delle ”mani libere” che alimentano l’orticello consolidato e deleterio del familismo banfieldiano. Finita? Macchè.



La due giorni della Cgil, ripartita tra Matera e Potenza, offre altri spunti di dibattito. E’ il caso del ridimensionamento e del calo dei servizi con un riforma di accentramento di funzioni che sta alimentando la migrazione sanitaria dalle due province verso presidi extraregionali . E,invece, ci si balocca a chi debba appuntarsi le stellette per la istituzione a Potenza della facoltà di medicina a numero chiuso. Nessuna questione di campanile, ci mancherebbe. Ma la facoltà di medicina, sulla quale mostriamo non poche perplessità, non è affatto la priorità per colmare la domanda di servizi sanitari per la Basilicata dopo il graduale smantellamento – cominciato in passato- della medicina del territorio. Anzi.



Il ministro della Salute, Roberto Speranza , sarà a Matera per una tavola rotonda tematica sul tema salute alla quale – insieme a rappresentanti del sindacato- partecipare anche l’assessore regionale alla Sanità Michele Leone. Servono risposte e concretezza, anche sul futuro della Asm commissariata da sei mesi ( la scadenza del mandato è a settembre, salvo proroghe) e che si avvia a festeggiare (si fa per dire) due anni senza direttore generale.



A Potenza, tra gli altri, la presenza del segretario nazionale Maurizio Landini, del ministro per il Sud e coesione territoriale Mara Carfagna , del Presidente Regione Basilicata Vito Bardi, del direttore dello Svimez Luca Bianchi e del segretario generale della Cgil di Basilicata Angelo Summa. Quest’ultimo, che non a peli sulla lingua, a Matera e a Potenza, avrà modo di ”rinfrescare” ad amministratori locali e a ministri le tante proposte, spesso inascoltate, che il Sindacato continua a presentare su tavoli di confronto ormai impolverati… Ironia e, aggiungiamo, amarezze a parte la gente di Basilicata – quella che fa i conti con lo stillicidio continuo dei dati demografici, economici, e di perdita di servizi- ha bisogno di risposte e certezze. Servono programmi concreti per frenare il degrado (e non solo idrogeologico) della politica, dei tanti silenzi e assensi, spesso trasversali che non affrontano i problemi. La verità è una sola: siamo sempre di meno e con sempre minori certezze (Stellantis, petrolio e via elencando) e speranze, destinate ad aumentare con il taglio della rappresentanza parlamentare. Argomento – dai rumors che si sentono in giro- che ha messo in moto la corsa al riposizionamento e alle alleanze pur di non perdere o di conquistare lo scranno nella Capitale. Elezioni a stretto giro, con fibrillazioni locali (rimpasti regionali, comunali dopo le amministrative) e nazionali con un governo da ”tutti insieme incompatibilmente”. Siamo realisti e devoti a San Tommaso…



NONA EDIZIONE GIORNATE DEL LAVORO CGIL BASILICATA

IL PROGRAMMA

Matera

10 settembre 2021

ore 17:00 – Piazza San Francesco

un’ora con …

Le infrastrutture culturali e il caso del

Museo Demo Etno Antropologico

Saluti Istituzionali

Domenico Bennardi

Sindaco Comune di Matera

Modera

Lorenzo Rota

Presidente del centro Carlo Levi

Intervengono

Massimo Osanna

Direttore Generale Musei MIC

Dina Sileo

Consigliera Regionale

Sanità pubblica e welfare di comunità

Per riaffermare il diritto alla

salute pubblico e universale

Ore 18:00 – Piazza San Francesco

Introduce

Eustachio Nicoletti

Segretario Generale Cgil Matera

Intervengono

Roberto Speranza

Ministro della Salute

Domenico Mantoan

Direttore Generale AGENAS

Ivan Pedretti

Segretario Generale Spi Cgil Nazionale

Serena Sorrentino

Segretaria Generale Fp Cgil Nazionale

Angelo Summa

Segretario Generale Cgil Basilicata

Rocco Leone

Assessore Regionale alla Sanità

Coordina

Cesare Fassari

Direttore QuotidianoSanità.it

—

Ore 21:00 – Piazza San Francesco

Concerto – Unavantaluna

coesione, sviluppo,

Mezzogiorno

Ridurre il divario territoriale nel Paese

con capacità amministrativa e sostenibilità

Potenza

Sabato 11 settembre 2021

ore 16:30 – Piazza Don Bosco

Saluti Istituzionali

Mario Guarente

Sindaco Comune di Potenza

Introduce

Giuliana Scarano

Segretaria Cgil Basilicata

Intervengono

Mara Carfagna

Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale

Maurizio Landini

Segretario Generale Cgil

Vito Bardi

Presidente Regione Basilicata

Angelo Summa

Segretario Generale Cgil Basilicata

Luca Bianchi

Direttore SVIMEZ

Coordina

Roberto Mania

Giornalista de “La Repubblica”

Concerto

Ore 21:00 – Piazza Don Bosco

Raphael Gualazzi

