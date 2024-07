Spari contro Trump, colpito da un proiettile all’orecchio in un comizio

Ora anche spari sopra le elezioni presidenziali americane che richiamano tragedie del passato. E’ accaduto poco fa (ore 18,30 ora locale) in Pennsylvania dove l’ex presidente Donald Trump è stato ferito, fortunatamente solo di striscio ad un orecchio, nel mentre stava pronunciando un comizio. Nelle immagini si vede chiaramente che si tocca un orecchio, si abbassa per proteggersi sotto il palchetto e subito, protetto dalla security portato via a forza in un auto. Quasi per rassicurare i suoi supporter Trump alza il pugno e si vede chiaramente il sangue all’orecchio destro. Mentre chiudiamo dai TG si riferisce di un comunicato dell’ex presidente americano con cui si rassicura sulla propria salute e che è ora sottoposto alle cure di rito. Di sicuro è strano come qualcuno armato possa essersi potuto avvicinare a Trump, considerato che allo stesso viene assicurato un sistema di protezione pari a quello di un presidente in carica.

