Sovranità concessa ma non garantita… Museo Comunismo e Resistenza pro Venezuela

Dal Cile al Venezuela gli Usa non cambiano,Il mondo trema per un effetto risiko dalle conseguenze immaginabili. Basta una scintilla, e il fuoco cova sotto la cenere, per accendere conflitti in altre zone del Mondo. Del resto le Nazioni Unite sono state relegate nel ruolo di “come se non esistessero”, l’Unione Europea è stata privata dell’autonomia decisionale, mentre Stati dell’area Brics e dintorni (Russia, Brasile,Iran, Colombia, Messico, Cina ) hanno protestato dopo l’operazione della notte scorsa che ha portato gli Stati Uniti a intervenire in Venezuela per ”prelevare e arrestare” il presidente Nicola Maduro e sua moglie. Sono stati trasferiti a New York per essere giudicati con le accuse di cospirazione per narcotraffico e terrorismo, cospirazione per l’importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici. Una operazione annunciata e portata a termine con rapidità e che preoccupa non poco quanti continuano a lanciare appelli per la pace, in primis il Papa, le associazioni umanitarie scacciate dalla striscia di Gaza, movimenti, partiti. E non ci sta il Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera che ha condannato-come riporta la nota che segue-l’aggressione militare statunitense contro la repubblica bolivariana del Venezuela. E ora arriva l’interrogativo. E’il primo di altri interventi degli Stati Uniti per riportare ordine nel continente americano, dopo la rivoluzione e la crisi di Cuba negli anni Sessanta e di altre esperienze di movimenti e governi che hanno fatto scelte autonomiste e favorito rapporti e presenze con altri Paesi, protagonisti di un confronto diretto o a distanza per un nuovo ordine mondiale? La Pace? Mah. Se continua così le guerre in Ucraina e in Gaza-Cisgiordania sono destinate a continuare,con uno stillicidio di vittime civili, insieme a tutta una serie di conflitti che vanno dal Baltico a Taiwan all’Africa alle mire sulla Groenlandia.



LA CONDANNA DEL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA

IL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA DI MATERA CONDANNA L’AGGRESSIONE MILITARE STATUNITENSE CONTRO IL VENEZUELA Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza alla Repubblica Bolivariana del Venezuela, e ripudiamo la gravissima aggressione militare che il governo degli Stati Uniti d’America ha scatenato nelle prime ore del 3 gennaio 2026 sul territorio venezuelano , culminata con la cattura del presidente Nicolàs Maduro e della moglie Cilia Flores, successivamente trasferiti fuori dal Paese. Ancora una volta, con questa aggressione, l’amministrazione americana targata Trump viola la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale contro un Paese libero e sovrano con l’obiettivo finale di appropriarsi delle sue risorse naturali, costringendo un nuovo regime totalmente sottomesso agli interessi dell’imperialismo USA e dei gruppi più reazionari della borghesia venezuelana, anche se ciò significa la morte e la sofferenza del popolo . La storia dell’America Latina parla chiaro. Dal Cile di Allende al Nicaragua sandinista, fino al Venezuela di oggi il messaggio che Washington manda al mondo è sempre lo stesso nella sua brutale chiarezza: la sovranità è concessa, non garantita, e può essere revocata quando entra in conflitto con gli interessi statunitensi. Il Venezuela è stato attaccato non per essere una dittatura, ma per aver osato dire che le proprie risorse petrolifere e minerarie non sono in vendita. E questa, per l’imperialismo americano, resta una colpa imperdonabile.