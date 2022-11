Sottosegretari? Per la Basilicata “zero tituli”

Sono stati nominati i 31 sottosegretari e 8 vice ministri che completano la squadra del neo governo, tra essi nessun lucano. Nel governo rimane solo Maria Elisabetta Alberti Casellati, eletta si in Basilicata ma paracadutata qui da Padova.

Secondo Andrea Bernardo (ANCI Basilicata) la nomina dei sottosegretari del Governo di destra “vede mortificata la presenza, come per i ministri, dei parlamentari eletti nelle Regioni del Sud, in particolare la Basilicata raccoglie zeru tituli (probabilmente nemmeno il cdx riconosce i suoi rappresentanti regionali all’altezza, visto che da 4anni nulla hanno combinato). Ricordo che durante la precedente legislatura la Basilicata è stata ben rappresentata da due Ministri, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese, e tre sottosegretari, Vito De Filippo – Salvatore Margiotta e Mirella Liuzzi. Mi verrebbe da dire “avanti popolo alla riscossa”, non abbassiamo la guardia e prepariamoci almeno a rigovernare la nostra Bella Basilicata, coi tanti amministratori locali, segretari e iscritti capaci che abbiamo nel PD e nel centro-sinistra, che comunque resta maggioranza nel Paese! Maggioranza penalizzata da inopinate divisioni, ma anche da una inadeguata legge elettorale.”

Per Luca Braia (IV) “Basilicata inesistente, Basilicata umiliata. Il centro destra affonda la nostra regione e dopo aver partecipato al saccheggio dei seggi lucani, donandone 4 su sette a NON LUCANI venuti alla conquista della rappresentanza, l’elenco dei sottosegretari è eclatante. Di lucano al Governo abbiamo solo la Casellati, veneta eletta in Basilicata…pensate un po’…come era prevedibile, noi ve lo avevamo detto sin dall’inizio….”

Secondo Antonio Materdomini (M5S) “La Basilicata #esclusa dal Governo Meloni. Nessun lucano ricopre incarichi di governo in questa legislatura. Evidentemente all’interno della coalizione nessun rappresentante lucano del centro destra è stato ritenuto all’altezza di ricevere un incarico.”

LA LISTA COMPLETA DI VICEMINISTRI E SOTTOSEGRETARI

Sottosegretari alla presidenza del consiglio

Attuazione del Programma: Giovanbattista Fazzolari (Fdi)

Editoria: Alberto Barachini (Forza Italia)

Innovazione: Alessio Butti (Fdi)

Cipe: Alessandro Morelli (Lega)

Rapporti con il Parlamento

Sottosegretaria: Matilde Siracusano (Forza Italia)

Sottosegretaria: Giuseppina Castiello (Lega)

Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

Viceministro: Edmondo Cirielli (Fdi)

Sottosegretario: Giorgio Silli (Noi Moderati)

Sottosegretaria: Maria Tripodi (Forza Italia)

Interno

Sottosegretario: Nicola Molteni (Lega)

Sottosegretaria: Wanda Ferro (Fdi)

Sottosegretario: Emanuele Prisco (Fdi)

Giustizia

Viceministro: Francesco Paolo Sisto (Forza Italia)

Sottosegretario: Andrea Delmastro Delle Vedove (Fdi)

Sottosegretario: Andrea Ostellari (Lega)

Difesa

Sottosegretaria: Isabella Rauti (Fdi)

Sottosegretario: Matteo Perego (Forza Italia)

Economia e Finanze

Viceministri: Maurizio Leo (Fdi)

Sottosegretaria: Lucia Albano (Fdi)

Sottosegretario: Federico Freni (Lega)

Sottosegretaria: Sandra Savino (Forza Italia)

Imprese e Made in Italy

Viceministro: Valentino Valentini (Forza Italia)

Sottosegretario: Massimo Bitonci (Lega)

Sottosegretaria: Fausta Bergamotto (Indipendente in quota Fdi)

Agricoltura e Sovranità alimentare

Sottosegretario: Luigi D’Eramo (Lega)

Sottosegretario: Patrizio La Pietra (Fdi)

Ambiente e Sicurezza energetica

Viceministra: Vannia Gava (Lega)

Sottosegretario: Claudio Barbaro (Fdi)

Infrastrutture e mobilità sostenibile

Viceministro: Edoardo Rixi (Lega)

Viceministro: Galeazzo Bignami (Fdi)

Sottosegretario: Tullio Ferrante (Forza Italia)

Lavoro e Politiche Sociali

Viceministra: Maria Teresa Bellucci (Fdi)

Sottosegretario: Claudio Durigon (Lega)

Istruzione e Merito

Sottosegretaria: Paola Frassinetti (Fdi)

Università e ricerca

Sottosegretaria: Augusta Montaruli (Fdi)

Cultura

Sottosegretaria: Lucia Borgonzoni (Lega)

Sottosegretario: Gianmarco Mazzi (Fdi)

Sottosegretario: Vittorio Sgarbi (Noi Moderati)

Salute

Sottosegretario: Marcello Gemmato (Fdi)

Curiosità: Berlusconi ha ottenuto di nominare i viceministri di due dicasteri per lui fondamentali: Francesco Paolo Sisto, uno dei suoi avvocati, come numero due di Carlo Nordio al Ministero della Giustizia; Valentino Valentini – suo storico consigliere per i rapporti con la Russia- affiancherà Alfonso Urso all’ex Mise (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), mentre all’Editoria ha collocato come sottosegretario Alberto Barachini, ex giornalista di Mediaset. Torna al governo anche il leghista Claudio Durigon, sarà di nuovo sottosegretario al Lavoro, da dove fu costretto ad andarsene dopo aver proposto pubblicamente, di voler dedicare il parco cittadino ad Arnaldo Mussolini e non più a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi, tutto dimenticato. Ma c’è anche Galeazzo Bignami, fattosi immortalare -nel 2006- in una foto vestito da SS nazista. C’è poi, anche Augusta Montaruli, da oggi sottosegretaria all’Università che nel 2021 è stata condannata in appello nell’ambito dell’inchiesta rimborsopoli a un anno e sette mesi per concorso in peculato e nel 2013, da consigliera regionale, fece il dito medio agli studenti che protestavano per i tagli ai trasporti. Un bel biglietto da visita per chi dovrà occuparsi di istruzione.