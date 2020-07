Che c’azzecca? Avrebbe detto il Tonino Di Pietro nazionale dei tempi migliori, commentando il disco verde di Romano Prodi, alla guida dell’Ulivo dei tempi migliori, nei confronti di Silvio Berlusconi per entrare a far parte di una futura maggioranza di governo per salvare con autorevolezza il BelPaese. La cosa ha fatto saltare in tanti dalla sedia, da un versante all’altro del Parlamento, indicando strategie precise di quanti anche nel Governo hanno avuto un piede nella maggioranza e l’altro negli scranni dell’opposizione e sempre per motivi di interesse. Ci mancherebbe…Da un Matteo all’altro, che stanno ben attenti a non farsi spiazzare ma favorevoli a un percorso di riabilitazione dell’imprenditore di Arcore, dopo la diffusione dell’audio di un magistrato, defunto, che ha denunciato l’accanimento giudiziario nei confronti del Silvio nazionale.

Un politico e imprenditore di peso che si porta dietro una storia politica cominciata con l’entrata in scena nel 1994 -per certi versi coraggiosa- con la nascita della Casa delle Libertà.Ma con tutti i chiaroscuri delle cronache bianche, rosa e giudiziarie senza fine o quasi. Non entriamo nè nella vita privata, che deve restare tale, finchè non confligge con quella pubblica e in quella dei conflitti di interessi imprenditoriali ed editoriali, con una legge mai varata alla luce dei silenzio-assenso con i leader dell’ex centro sinistra Massimo D’Alema e Romano Prodi, sfociati – ne citiamo una per tutte-nella aperta collaborazione di quella grande opportunità pubblicitària che è Sanremo. E allora stringi stringi il puntello berlusconiano al governo ,se non diretto, diventerebbe possibilista – come evidenziato in varie occasioni- sopratutto a sostegno di un programma di risorse europee post coronavirus. Un sostegno, come evidenziano in tanti, che porterebbe alla nomina di senatore a vita del fondatore di Forza Italia e alla Presidenza della Repubblica di Romano Prodi, che non ce la fece cinque anni fa a causa di 120 franchi tiratori. E già perchè il mandato del presidente Sergio Mattarella volge al termine e serve condivisione. Registi del consenso e delle alleanze ”moderate” e ”interessate” al lavoro. Naturalmente per il benne del BelPaese…E con un sorriso largo e accondiscendete, ci sono abituati, di Romano e Silvio. C’azzecca anche questo.

Del resto Romano Prodi, nel libro-intervista di Marco Damilano ” Romano Prodi, Missione incompiuta” aveva per certi versi annunciato come la carriera politica del Silvio nazionale non fosse terminata “L’indebolimento di Berlusconi è una forte assicurazione per la vita del governo – aveva detto l’ex leader dell’Ulivo e fondatore di Nomisma-La sua scomparsa gli creerebbe troppi problemi”. Guardatevi intorno…e notate chi scalpita, tira calci e nitrisce per non restare nella stalla.