Sorpresa… Prisco a sostegno di Cifarelli

Ultima ora, come si suol dire e viene fuori l’apparentamento che non ti aspetti, con l’apparentamento della coalizione di nove liste a sostegno del candidato sindaco Roberto Cifarelli e Luca Prisco che aveva preso il 4,32 per cento e 1381 voti con la lista Mathera democratica, ma senza poter entrare in consiglio comunale. Coniato per l’occasione uno slogan di buon auspicio ‘’Uniti e responsabili per Matera’’. E domenica 8 e 9 giugno al voto per il ballottaggio.

COMUNICATO STAMPA

Cifarelli e Prisco: “Uniti e responsabili per Matera”

«Abbiamo formalizzato l’apparentamento tra le nostre coalizioni in vista del ballottaggio dell’8 e 9 giugno, per la volontà comune di dare a Matera un governo autorevole, stabile e profondamente prossimo ai bisogni reali delle persone.

Ci siamo confrontati con grande responsabilità e franchezza, perché siamo convinti che le differenze di percorso arricchiscano. Oggi è necessario unire le energie per scongiurare il rischio concreto che Matera venga riconsegnata a una destra regionale e nazionale che ha già dimostrato la propria totale inadeguatezza.

Luca Prisco e la sua lista porteranno competenze, idee e sensibilità che contribuiranno a rafforzare la proposta di governo guidata da Roberto Cifarelli, nel segno della partecipazione e della stabilità.

Il nostro è un patto di fiducia con la città, che guarda oltre il voto e mette al centro il futuro di Matera e delle nuove generazioni.

Insieme, con responsabilità e visione, per Matera.”

Roberto Cifarelli

Candidato Sindaco di Matera

Luca Prisco

Già candidato sindaco