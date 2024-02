”Sorpresa” elettorale, con l’uovo di Pasqua di Tito Di Maggio?

Una provocazione ? Chiamatela come vi pare. Ma la comparsa di un uovo di Pasqua, tutto cioccolato e decorazioni, sulla pagina Fb dell’imprenditore del mobile imbottito Tito Dimaggio, apre a più di un interrogativo. E annuncia la sorpresa di un Salvatore, di nome e di fatto…che ha affidato a quell’uovo decorato, con le sembianze di un pulcino, un messaggio che ha tutte le caratteristiche per un ”La” a qualcosa che potremmo ritrovarci sulla scheda elettorale o, che, comunque può avere a che fare con i destini politici di Matera e della Basilicata. La scritta, di colore giallo ( e questo aggiunge mistero e attesa al messaggio), è rivolta a MATERA, con l’annuncio che ”sta preparando un bellissimo uovo di Pasqua con una bellissima sorpresa da regalare a Potenza”. Cosa sarà? Una cosa è certa Matera potrebbe rompere le uova in un paniere dove galline e polli potrebbero essere sorpresi, perdendo voce, becco e piume. Scorrendo la storia dell’imprenditore del mobile imbottito… riteniamo che non se ne starà comodo in poltrona o sul divano. Anzi. . Pensa e poi va all’assalto senza tanti giri di parole. Lo ha fatto quando è stato a Matera assessore comunale, esterno, alle Attività Produttive tra il 2007 e il 2008, senatore(Scelta civica per l’Italia) tra il 2013 e il 2018 (membro della commissione giustizia e della bicamerale antimafia), quando ha scritto “Senza Fanfare e senza Ghigliottine”, “Come le onde del Mare” o quando scende a rete sui campi da tennis con una spiazzante volèè…Attendiamo la sorpresa all’insegna della frase in inglese ” Stay tune stay foolish”, che tradotto liberamente in italiano fa ” resta sintonizzato, che rimmarrai scioccato..” . Foolish letteralmente sta per folle. Ma un ”Salvatore” non può uscire di senno e allora, ancora un po’ di pazienza. Pasqua è vicina.