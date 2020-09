Sondaggi da prendere con le pinze, viste le candidature spaccafamiglie e spacca amicizie, i salti della quaglia da una formazione politica all’altra con consensi da far scattare all’ultimo momento – e magari con il contagocce – se le cose dovessero cambiare ”come il vento” di scirocco, libeccio, tramontana, maestrale nell’urna elettorale. E così, da quello che vien fuori da proiezioni e umori, Rocco Sassone (Matera sempre insieme, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini Basilicata, Cambiamo per Matera, Matera patrimonio comune) pare essere avanti agli altri di sei sette punti, seguito da Domenico Bennardi (M5S, Psi-Verdi, Volt,Matera 3.0), da Giovanni Schiuma (Pd, Programma Matera, Innoviamo Matera, Matera per Giovanni Schiuma e Matera Futura) in ripresa, seguiti da Pasquale Doria (Matera civica e Matera Libera) , Nicola Trombetta (Liberi) e Luca Braia (Matera 2029). L’urna puo’ riservare sorprese nelle ultime ore, quando il silenzio elettorale diventa rumore di fondo tra ” ti ricordi che…”, ”lascia perdere…vediamoci”. E poi c’è da conquistare il voto di chi non si è candidato, degli indecisi o di quelli che sono delusi dai minestroni senza ”nè amore e nè sapore” visti in passato. I candidati sindaci sono in sei e, salvo cataclismi, senza dimenticare il ricorso al voto disgiunto, si andrà al ballottaggio con le ultime ore decisive e con possibili cambi di campo ( è già accaduto in passato) con pochi voti alla lista e il resto su altro candidato o in campo avverso. E stavolta sarà interessante vedere se i cambi di casacca porteranno a una contrazione, a un aumento o a un mantenimento dei voti. I dati di cinque anni fa sono un punto di riferimento. Qualcuno potrebbe festeggiare, altri come si dice dalle nostre parti si ”daranno d’ cap o’ paret” (di testa al muro) altri staranno tranquilli in attesa di vedere che fare quando ci sarà l’insediamento e sentire echi e richiami laurioti, dalla riva destra del Basento o se restare dirimpetto alla gravina… Visto che crisi e rimpasti (si attende quello alla Regione) sono possibili, come insegna la perigliosa navigazione dell’Arca di Noè guidata da Raffaello De Ruggieri, che questa volta si presenta come candidato consigliere nel raggruppamento che sostiene Giovanni Schiuma. La verità vera, come usa una espressione da rafforzativo grammaticale,e come ripetono come un rosario ”Per le anime del purgatorio di via Aldo Moro”, gli attivisti di APPeppino : ”…Ma al ballottaggio per chi votereste?”



E qui il mare diventa torbido e si sta a riva in attesa della risacca. Servirebbe trasparenza e coerenza. Ma non saremmo a Matera. Comparizi e comarizi sono sotto l’ombrellone o dietro la siepe. Ancora sei giorni e ”vele”, panni stesi, spot e mollette al naso finiranno nel cassetto a contare consensi e tradimenti…Ma questo è un altro capitolo. Il Purgatorio li attende, preceduto da un corroborante bicchiere di Magnesia SanPellegrino. Va bene al limone?

COME ANDO’ CINQUE ANNI FA

Affluenza al 74,11%. Risultati scrutinio 62 sezioni:

Questi i voti ottenuti dai candidati sindaci: Salvatore Adduce 14.458 (40,13 per cento),De Ruggieri Raffaello Giulio 12.970 (36 per cento) , Tortorelli Angelo 4.677 (12,98 per cento) , Materdomini 3.029 (8,40 per cento) ,Vespe 509 (1,4 per cento) , Cappiello 382 (1,06 per cento).

Elettori: 50.003, votanti: 37.026 pari al 74,04 %. Totale voti liste 35.333. Schede bianche: 97 pari allo 0,26 %. Schede nulle: 904 pari al 2,44 %.

Al ballottaggio il 14 giugno 2015 andarono Salvatore Adduce e Raffaello De Ruggieri.

Voti delle liste

liste di centrosinistra per (Salvatore Adduce) 45,53 %, liste coalizione “La città che sale Matera 2020” (per Raffaello De Ruggieri) 34,86%, liste coalizione “Osiamo” per Angelo Tortorelli 11,84%, Movimento 5 Stelle 4,74%, L’Altra Matera 0,49%, Noi con Salvini 0,59%.

I CANDIDATI CONSIGLIERI PIU’ SUFFRAGATI

Nunzia Antezza con 908 voti, Giovanni Scarola con 698 voti, Antonio Iacovone con 667 voti, Carmine Alba con 659 voti, Angelo Lapolla con 558 voti, Nicola Trombetta con 544 voti, Rossella Rubino con 537 voti, Vito Tralli con 525 voti, Brunella Massenzio con 522 voti, Maria Rosaria Calia con 484 voti, Rocco Buccico con 473 voti, Pasquale Lionetti con 457 voti, Irene Sandri con 430, Angelo Raffaele Cotugno con 423 voti, Tommaso Perniola con 421 voti, Augusto Toto con 419 voti, Roberto Suriano con 406 voti, Domenico Fiore con 392 voti, Angelo Montemurro con 387 voti, Angelo Rubino con 380 voti, Gianfranco De Mola con 367 voti, Loforese Antonio Giulio 358 voti, Cinzia Scarciolla con 341 voti, Maria Teresa Vena con 340 voti, Antonio Sansone con 327 voti, Pietro Iacovone con 323 voti, Riccardo Danzi con 320 voti, Giuseppe Montemurro con 319 voti, Marco D’andrea con 314 voti



I CONSIGLIERI ELETTI

Lapolla Angelo; Rubino Rossella; Buccico Rocco Michele; Vena Maria Teresa;Sansone Antonio; Morelli Mario; Toto Augusto; Casino Michele; Bianco Angelo;Fragasso Daniele; Vizziello Saverio; Antonicelli Marilena Domenica; D’andrea Marco;Antezza Carlo; Sardone Angelo Raffaele; Lamacchia Michele; Tortorelli Angelo; Manicone Francesco Paolo; Sasso Vito; L’episcopia Gaspare; Adduce Salvatore; Antezza Annunziata; Scarola Giovanni; Iacovone Antonio; Alba Carmine; Tralli Vito Michele; Trombetta Nicola; Montemurro Angelo; De Mola Gianfranco; Iacovone Pietro;Lionetti Pasquale; Materdomini Antonio.

I VOTI LISTA PER LISTA

PARTITO DEMOCRATICO – candidato sindaco Salvatore Adduce

Alba Carmine 659

Antezza Annunziata detta Nunzia 908

Auletta Vito 112

Bitonti Angela Maria 228

Calia Mariarosaria 484

Danzi Riccardo Maria 320

Diso Pierluigi 218

Federico Maria Antonietta 91

Fiore Domenico 392

Fraccalvieri Stefano 73

Gramegna Nicola 10

Gravela Luigi 217

Iacovone Antonio 667

Lasalvia Grazia 83

Loforese Antonio Giulio 358

Manicone Annunziata 27

Marcosano Paola Lucia 116

Massenzio Brunella 522

Mevoli Giovanna 232

Montemurro Giuseppe 319

Pistone Maria 206

Rondinone Bruna 279

Rubino Angelo 380

Sandri Irene 430

Scarciolla Cinzia 341

Scarola Giovanni 698

Sirico Remo 1

Suriano Roberto 406

Taddonio Francesco 11

Taratufolo Massimiliano 182

Tralli Vito 525

Visceglia Giovanna 158

Candidati consiglieri PD: 32

INIZIATIVA DEMOCRATICA – candidato sindaco Salvatore Adduce

Barbaro Eustachio 20

Bonamassa Daniela 28

Burgi Debora 19

Caione Anna Chiara 6

Caputo Salvatore 95

Chetti Francesco 13

Cinnella Cosimo Damiano 139

Conte Giuseppina 82

Cristallo Alessandro 5

Di Cesare Luca 20

Di Pede Nicola 11

Fabiano Nicola 5

Festa Brigida 40

Fiore Filomena 2

Guida Antonio 6

Lapolla Angela Saveria 30

Loperfido Maristella 3

Mastronardi Antonio 0

Matacchiera Giovanni 35

Mattatelli Rosanna 39

Miriello Francesca 13

Molinari Rossella 1

Perniola Tommaso 421

Ranieri Giovanna 18

Rizzi Eustachio 15

Rizzo Eustachio 12

Ruggieri Francesco Paolo 8

Scorca Andrea 102

Serino Paolo 11

Spada Sofia 91

Taccardi Giuseppe Damiano 14

Vitagliano Raffaele 6

Candidati consiglieri Iniziativa Democratica: 32

SCELGO MATERA 2019 CON ADDUCE – candidato sindaco Salvatore Adduce

Dell’Acqua Franco 205

Adorisio Maria Alessia 83

Angelino Giovanni 267

Berardi Carlo 46

Burgi Daniela 22

Bruno Nicoletta 57

Cascia Antonio 16

Cristallo Damiana 37

De Mola Gianfranco 367

Iacovone Simona 44

Ippolito Filippo 35

Lamacchia Pietro 21

Marotta Giusi 1

Montemurro Flores 295

Morcinelli Nunzio Domenico 2

Nicoletti Antonio 20

Onorati Pasquale Antonio 19

Orlandi Milena 109

Paolicelli Francesco 96

Quarta Simona 197

Ricciulli Daniela Bruna 114

Rimoli Anthony 4

Rondi Giuseppe 25

Rondinone Emanuele 56

Santorufo Alessandro 7

Taccardi Maria Rosaria 26

Tarasco Saverio 156

Tassiello Giuseppe 15

Troccoli Angelo 18

Venezia Onofrio 130

Vinciguerra Giuseppe 4

Candidati consiglieri Scelgo Matera 2019 con

“API ALLEANZA PER L’ITALIA” – candidato sindaco Salvatore Adduce

Ambrosecchia Alessia 34

Amoroso Giuseppe 0

Appio Lucia 88

Caserta Antonio 61

Clemente Stefania 36

Dell’acqua Alessandra 24

Di Noia Maria Vincenza Fatima 44

Di Trani Arianna 32

Elettrico Antonio 149

Epifania Emanuele 0

Federico Assunta 29

Gagliardi Nunzia 37

Giordano Mariangela 31

Grieco Carlo Antonio 13

Iacovone Anna Teresa 38

Ielpi Annunziata 46

Lionetti Pasquale 457

Manuello Doriano 200

Maragno Maria Giovanna 89

Orsi Iolanda Raffaella 18

Ragazzo Maria Patrizia 18

Ruggieri Fanny 31

Sarli Serafina detta Sara 59

Sassi Mauro 1

Schiuma Camilla 38

Spagnuolo Giuseppe 4

Tragni Giuseppe 206

Candidati consiglieri API: 27

SEL SINISTRA E LIBERTA’ – candidato sindaco Salvatore Adduce

Adorisio Aldo 14

Cosola Michele 167

Cotugno Angelo Raffaele 423

De Giacomo Antonio 7

Del Genio Michela Gabriela 5

D’Onofrio Francesco 1

Favale Claudia 17

Fraccalvieri Daniela 14

Giandomenico Annalisa 21

Limongi Nicola 2

Lionetti Stefania 14

Manicone Cosimo 19

Matera Massimo 5

Micene Imperia Isabella 7

Miolla Giuseppe 115

Mita Biagina 4

Morelli Giuseppe 9

Mossuto Nunzia 11

Rizzi Daniela 32

Ruggieri Teresa 4

Santantonio Marcello 65

Santochirico Michele 2

Tamborrino Rita 31

Valluzzi Salvatore Alessandro 3

Varuolo Anita 3

Candidati consiglieri SEL: 25

INSIEME – candidato sindaco Salvator Adduce

Abbatino Maria 25

Bucci Brucato Paola 35

Cappiello Gianfranco 43

Carlucci Maria Rosaria 155

Castelli Maria Raffaella 46

Cucari Giovanni 166

Cuscianna Vito Domenico 86

Deluca Antonia 20

Di Cuia Flora Anna 147

Farella Stefania 64

Festa Lucia 39

Lamacchia Maria, Antonietta 42

Lavecchia Lidia 29

Loperfido Francesco Paolo 72

Mancini Cinzia, Maria 29

Mariani Tommaso, Paolo 180

Milo Marcella Balbina 92

Minica Petronel Madalin 30

Montemurro Angelo 387

Pace Giovanni 33

Panzetta Caterina 53

Paolicelli Antonio 109

Paterino Giuliano 223

Porsia Sara Rosaria 22

Roberto Maria Francesca 74

Rubino Francesco 131

Ruggieri Nicola 81

Suglia Vittorio 94

Taratufolo Belisario 62

Trombetta Nicola 544

Vizziello Biagio 203

Zaccaro Dorina.32

Candidati consiglieri Insieme: 32

MATERA CULTURA – candidato sindaco Salvatore Adduce

Iacovone Pietro 323

Andrisani Pasquale 139

Bruno Basile Gabriel 16

Casolaro Nicola 61

Colonna Caterina 74

Colonna Giuseppe 15

Dell’Agli Filomena Rossella 63

Di Cesare Marianna 107

Di Lucca Carmela 49

Di Marzio Bruna 14

Fontanarosa Michele 0

Giannella Giuseppe Antonio 109

Guarnieri Domenico 52

Larotonda Gennaro 144

Laurentaci Concetta 59

Locantore Flora 19

Marzano Nicoletta 71

Natuzzi Angela 20

Nicoletti Salvatore 63

Pace Giuseppe 4

Paolicelli Marica 200

Porcari Francesco Paolo 122

Purgatorio Nunzioantonio 44

Rondinone Nunzia 29

Sacco Annibale 38

Scavone Giuseppe 213

Taratufolo Giuseppe 195

Tataranni Giuseppe 27

Tota Bartolomeo 45

Tortorelli Anna Maria 133

Toscani Francesco 45

Tralli Francesco 77

Candidati consiglieri Matera cultura: 32

LISTA OSIAMO PER MATERA – candidato sindaco Angelo Tortorelli

Ambrosecchia Angelo 79

Andrisani Giosue’ detto Gino 18

Andrulli Angelo Raffaele 21

Balenzano Vittorio 20

Bianco Elvira Maria Rosaria 195

Calciano Katia 43

Capolupo Angelo 116

Cascione Anna Bruna 30

Coretti Lucia 9

D’adamo Antonella 88

D’eufemia Paolo 14

Esposito Paola Angela Maria 29

Fabrizio Pietro Francesco 173

Fiore Giuseppina detta Giusy 7

Fragasso Giovanna Evangelista 1

Fuina Olimpia Margherita 79

Giasi Marianna 57

Manicone Francesco Paolo detto Paolo 255

Maragno Margherita Giuliana 110

Martoccia Antonio 10

Mazzei Francesca 11

Mezzina Mirko Leo Danilo 57

Morcinelli Beatrice detta Bice 25

Pace Gemma 26

Pentasuglia Michelangelo 18

Quatraro Maria Vincenza detta Enza 69

Sabino Bruno Mariano 25

Sacco Luigi detto Gino 15

Testa Francesco Carmine 56

Tortorelli Alessandro 169

Tralli Francesco Paolo 62

Volpe Simona 49

Candidati Consiglieri Osiamo per Matera: 32

LISTA CAMBIAMO MATERA – candidato sindaco Angelo Tortorelli

Abate Annalisa 15

Acito Andrea 56

Aloi Francesca 46

Ambrosecchia Giuseppe 55

Bruno Maria Saveria 2

Capobianco Enza 4

Carbone Chiara 1

Chiancone Ignazio 8

Creanza Domenico 27

De Rosa Milena 95

Di Gioia Antonello 131

Di Napoli Giuseppe 58

Fabrizio Giovanna 129

Fanelli Michele 55

Gigante Mario 41

Laterza Damiano 62

L’episcopia Gaspare 165

Maffei Domenica 2

Martulli Michele 59

Marzocca Nicola 4

Montemurro Simona, Filomena 120

Paolicelli Filomena 10

Regia Monica 3

Ribba Ida 158

Rubino AngeloRaffaele 10

Sacco Angela 47

Santoro Francesco Gioacchino 21

Sisto Michele 156

Stanga Claudia 22

Stagno Giovanni detto Gianni 8

Tortorelli Angelo 43

Vitella Anna Carmela 13

Candidati Consiglieri Cambiamo per Matera: 32

LISTA CI PIACE MATERA – – candidato sindaco Angelo Tortorelli

Angelillo Carlo 0

Avitto Giuseppina 0

Bonelli Domenico 9

Bonifacio Antonietta 0

Cancelliere Vito 4

Capolupo Maria Grazia 0

Casafina Caterina 0

Chimienti Tommaso 0

Colonna Giovanni 8

Contini Raffaele 0

Coronella Daniele Cesare 12

Cristallo Gianni 0

De Giorgi Luigi 0

De Leonardis Paolo Angelo 1

Di Cuia Katia 0

Dimichino Florella 0

Fortuna Carmine Gerardo 0

Grieco Giovanni Battista 0

Lomurno Emanuele 0

Lucarini Ezio Michele 4

Marcangelo Donato 3

Mariano Enrico 0

Melodia Angela 13

Miglionico Francesca 0

Panaro Giovanni 0

Paolicelli Antonietta 0

Paolicelli Franca 0

Porcari Nicola 0

Sacco Martina 0

Salerno Luisa Lidia Sinfarosa 1

Taccardi Giovanni 0

Tortorelli Annunziata 0

Candidati Consiglieri Ci Piace Matera: 32

LISTA LAVORO E SVILUPPO – candidato sindaco Angelo Tortorelli

Albano Maria Pia 1

Bollettino Domenico 20

Camerlingo Elena 14

Casalino Ciriaca detta Enrichetta 13

Casamassima Giovanna 74

Daddiego Mariella 41

Fontanarosa Simona 16

Frangione Michele 109

Giordano Daniela 114

Grassano Elisabetta 70

Gravela Angelo 4

Grieco Rocchino detto Rocco 58

Lomurno Francesco 20

Madio Vincenzo 38

Masiello Giovanni 54

Mastrodomenico Maria Antonietta detta Antonella 82

Montemurro Angelo Raffaele 82

Nicoletti Bruna 115

Pallotta Giuseppe Antonio 45

Palumbo Rocco 2

Perriello Rosangela 54

Persia Giovanna 24

Santochirico Annunziata 75

Sasso Vito 207

Scaramuzzo Maria 27

Selvaggi Vincenzo 19

Suglia Giuseppe Bruno 0

Tortorelli Rosario 11

Tria Giuseppe 27

Tricarico Stefano 15

Tromba Giuseppe 9

Ventrella Dante Michele Giuseppe 40

Candidati Consiglieri Lavoro e sviluppo: 32

MATERA AL CENTRO – candidato sindaco Angelo Tortorelli

Giordano Antonio 38

Ambrosecchia Angela 5

Bianchi Giuseppe, Nicola 17

Capasso Damiano 5

Coronella Melania 27

Cotugno Emanuele detto Lucio 10

Dicicco Gianluca 0

De Vietro Filippo 0

Di Gennaro Maria Vittoria 2

Epifania Elio 9

Ferrante Michele 0

Ferrara Anna Maria 3

Festa Michele 4

Galante Michelino 11

Guidotti Rosa Maria 18

Martino Nicoletta Martina 19

Mastro Pasqua Antonia 10

Matera Antonio 11

Montemurro Antonio Eustachio 11

Montemurro Eustachio 37

Pietracito Emanuele 4

Pizzolla Gabriella 3

Porcari Francesco Cosimo Damiano 19

Plasmati Marianna 16

Radogna Lidia 4

Riccardi Melania 4

Rondinone Giovanni Filippo 10

Rondinone Grazia 4

Sabino Giancarlo 4

Scasciamacchia Agata 37

Stella Brienza Raffaele 211

Stifano Angela 8

Candidati Consiglieri Matera al centro: 32

“Matera per De Ruggieri Sindaco” – candidato sindaco Raffaello De Ruggieri

Barbone Filomena detta Flora 79

Belfiore Emanuele 130

Buccico Rocco 473

Caforio Pietro Alessandro 77

Cancelliere Marco 39

Chietera Aldo 97

Continanza Maria Antonietta 79

D’Adamo Erminia 173

Di Caro Angelo Raffaele 77

D’Imperio Nicola 78

Fiore Angela 121

Francione Marco 44

Galante Massimo 103

Giampietro Rodolfo 287

Grassi Silvio 111

Lapolla Angelo 558

Logallo Nicola Saverio 31

Losacco Celeste 61

Matera Laura 61

Moliterni Ivan 51

Montemurro Giacinta 163

Montesano Giuseppina 55

Morelli Mario 288

Rubino Rossella 537

Salvatore Francesco 129

Sansone Antonio 327

Schiuma Maurizio 96

Squicciarini Antonio 15

Tarasco Giovanni 54

Vena Maria Teresa 340

Vinciguerra Eustachio detto Nino 121

Volpe Brunella 106

Candidati consiglieri Matera per De Ruggieri sindaco: 32

“MATERA SI MUOVE CON LA PROVINCIA DI MATERA” – candidato sindaco Raffaello De Ruggieri

Amenta Massimiliano 110

Angelastri Angelo 57

Arfò Corrado 50

Barile Annunziata 48

Bianco Angelo 329

Braghin Giovanna 17

Chico Paolo 19

Chita Francesco Saverio 0

Cifarelli Angela 74

Colangelo Annunziata 8

Colucci Susanna 18

Coretti Vito 16

Di Leo Riccardo 36

Di Francesco Angelo 34

Fittipaldi Domenico 112

Fragasso Daniele 169

Gagliardi Rosario 73

Giordano Lucia 30

Larocca Gennaro 26

Liantonio Giusy 14

Manicone Anna Lucia 56

Massari Claudia 104

Moles Mario 4

Morelli Giovanni 130

Palumbo Paoletta 125

Rago Donato 96

Rega Vanessa 6

Rutigliano Giuseppe 69

Salinari Franco 67

Santeramo Raffaella 25

Scalcione Pasquale 10

Tortorelli Giovanni 117

Candidati Consiglieri Matera Si Muove: 32

FORZA MATERA – candidato sindaco Raffaello De Ruggieri

Pedicini Adriano 174

Toto Augusto 419

Agostinacchio Antonio 3

Buono Francesco Paolo 67

Capozza Cosimo Damiano 96

Casino Michele 272

Di Lecce Francesco 27

Di Lena Eustachio detto Uccio 204

Di Lena Paola 67

Festa Anna Maria 39

Francione Debora 117

Ingusci Antonio 2

Laterza Damiano detto Dani 18

Limite Giovanni 51

Losignore Grazia 5

Manicone Maddalena 40

Martinelli Carlo 24

Nicoletti Giovanni 35

Nicoletti Rosario 11

Pasculli Giusi 29

Salomone Virginia 16

Sarra Vito 7

Spallini Pasquina Natalina 11

Stella Paola 21

Tamburrino Giovanni 70

Tataranni Rocco 47

Venezia Angelo Raffaele 29

Venezia Vito Michele 1

Viapiano Annarita detta Rita del Piano 15

Vitella Caterina 38

Vivilecchia Claudio 3

Zagaria Teresa 110

Candidati consiglieri Forza Matera: 32

POPOLARI PER MATERA – candidato sindaco Raffaello De Ruggieri

Martoccia Fortunato 110

Sardone Angelo Raffaele 137

Altavilla Agata 46

Altieri Maria Donata 11

Bruno Domenico, Cosma Francesco 46

Calderola Loris 19

Ceraldi Donato 0

Cicala Monica 11

Consoli Maria 0

Ferrara Rosa Veronica 4

Giacoia Nunzia 29

Gialdino Gianluca 61

Lapacciana Bruna 45

Lupo Genny 19

Pellegrino Santa 39

Petralla Liana, Maria 10

Riccardi Giovanni Battista 3

Scarciolla Giovanni 36

Staffieri Brunella 3

Taccardi Angelo Raffaele 35

Toscano Francesco Antonio 16

Di Cuia Giovanni Antonio 33

Calicchio Nunzio 70

Marinelli Donato 18

Cambio Vito 5

Romano Anna 4

Farinola Domenica 21

Bruno Eustachio 7

Ripa Vito Ivan 7

Rondinone Rosa 23

Calabrese Donatella 5

Magro Rosa 0

Candidati Consiglieri Popolari per Matera: 32

MATERA POPOLARE – candidato sindaco Raffaello De Ruggieri

Silvana Pacifica Bianculli 241

Liborio Livio Nicoletti 219

Michele Plasmati 70

Paola Lucia Paladino 9

Emanuele Appio 12

Antonella Mazzaferri 0

Loredana Paoletta 6

Mario Cifarelli 4

Oriana Trivigno 11

Michele Di Mauro 2

Giovanni Francesco Rosiello 8

Romina Viceconte 9

Alessandro Lascaro 21

Sejfi Dajlani 2

Francesco Fanelli 4

Emanuele Antonio Quintano 2

Bruna Lucatuorto 0

Cosimo Mero 30

Maria Rosaria Fiore 14

Tommaso Nuzzolese 0

Claudio Tataranni 24

Rita Mastrorilli 0

Luca Cuscianna 10

Pasquale Frangione 15

Francesco Burgi 9

Vincenzo Mancini 7

Silvia Bia 0

Francesco Paolo Rega 5

Donato Vito Di Ginosa 2

Luciano Lippolis 17

Rocco Cataldo 0

Kris Ventrelli 3

Candidati Consiglieri Matera Popolare: 32

MATERA CAPITALE – candidato sindaco Raffaello De Ruggieri

Antonicelli Marilena Domenica 229

Armandi Michele 31

Bartolomeo Lucia 62

Cataldi Maria Giuseppa 13

Cinnella Francesca Paola 17

Colucci Giovambattista 0

Cotugno Angelo Raffaele 219

D’Aria Maria Anna 26

De Blasiis Ulisse 56

Di Liddo Anna 2

Elettrico Pasqualina 32

Fiore Caterina 39

Giammetta Domenico 9

Gravela Rosa 44

Grieco Michele 183

Lapolla Pierluigi 116

Lisbona Orsola, Anna 26

Manicone Loredana 120

Musano Mariateresa 19

Monaco Giuseppe 5

Nicoletti Vito Davide 20

Paterino Donato Michele 202

Rizzi Marina 120

Russo Savino 53

Scasciamacchia Annamaria 7

Sciortino Giuseppina 41

Stella Francesco 4

Stella Vita 18

Taddeo Francesca 18

Terrone Remo 16

Vitucci Domenico 26

Vizziello Saverio 262

Candidati Consiglieri Matera capitale: 32

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – candidato sindaco Raffaello De Ruggieri

Loguercio Innocenzo 60

Andrulli Maria Teresa 53

Capaldo Domenico Davide 0

Cornacchia Marco 2

Curci Biagio 0

De Bellis Anna Lisa 22

De Palo Gianfranco 202

De Rosa Maria Teresa 12

Di Lecce Valeria 8

Dilillo Saverio 18

Donadio Teresa 8

Ferri Anna Maria 4

Lamacchia Michele 220

Latronico Pasquale 16

Logallo Maia Rosaria Carmela 77

Martino Milena 3

Niglio Maria Grazia 19

Padula Luigia Domenica 8

Papapietro Nunziata 0

Pellegrino Benedetta 87

Ragone Francesca 29

Rosiello Vincenzo 4

Ruggiero Giovanni 4

Sanchirico Giuseppe 51

Tataranni Maria Rosaria 4

Toma Addolorata Maria 26

Volpe Eustachio Vincenzo 5

Zuppariello Maria Bruna 14

Paolicelli Mariella 7

Contardo Stella 3

Candidati Consiglieri Partito Socialista Italiano: 30

MATERA LAB – candidato sindaco Raffaello De Ruggieri

Carlo Antezza 290

Carlo Marinaro 81

Salvatore Arleo 1

Francesco Paolo Bianchi 7

Raffaella Chietera 30

Daniela Ciancia 20

Saverio Rosario d’Ercole 22

Mario Dinnella 20

Vincenza Ditaranto 2

Daniele Duni 30

Antonella Epifania 23

Mariangela Ferrone 7

Luca Gnurlandino 61

Marianna Iacovone 33

Pasqua Laperchia 10

Alessandro Longo 3

Elisabeth Mancini 15

Natale Mascellaro 8

Francesco Paolo Dell’Acqua 101

Santa Molinari 17

Carlo Morelli 1

Franco Nardo 59

Eustachio Nicoletti 8

Francesco Paolo Pizzilli 43

Grazia Guerrieri 14

Roberto Salvatore Rizzelli 10

Giovanni Scarciolla 1

Dinaida Schiavone 30

Stifano Giovanni 31

Osvaldo Venturi 5

Caterina Virelli 13

Pasquale Vizziello.5

Candidati Consiglieri Matera Lab: 32

LA CITTÀ CHE SALE – – candidato sindaco Raffaello De Ruggieri

Patrizia Angona 6

Luciano Bandiera 0

Chiara Bilancia 3

Annamaria Buccarella 66

Nunzio Cancelliere 20

Maria Cristina Carella 13

Francesca Chisena 38

Angelo Coretti 26

Stefano Coronella 14

Marco Iginio Nicola D’Andrea 314

Immacolata Fontanarosa 1

Francesco Giase 10

Anna Gorgoglione 48

Francesco Paolo Grieco 132

Giuseppe Guerricchio 32

Evangelista Guglielmi 31

Anna Guida 0

Massimo Emanuele Lapolla 37

Emilio Laniria 3

Nicola Locuratolo 16

Francesco Longobardi 68

Valeria Orlando 45

Emanuele Persi 6

Francesco Paolo Porcari 158

Maurizio Pozzovivo 2

Domenico Priore 6

Michele Riccardi 47

Lorenzo Schiavone 0

Vitalba Spagnuolo 21

Maria Vavalle 0

Paola Venezia 1

Michelangelo Ventura 0

Candidati Consiglieri La Città che sale: 32

“MOVIMENTO 5 STELLE” – candidato sindaco Antonio Materdomini

Giuseppe Papapietro 105

Maria Rosaria Rizzi 154

Giuseppe Carrieri 94

Michele Centonze 62

Francesco Rubino 38

Francesco Sanrocco 32

Leonardo Rubino 72

Nadia Della Chiara 43

Francesco Ettorre 71

Vito Mercadante 24

Leonardo Cirasole 22

Maria Di Trani 50

Grazia Cristallo 29

Giuseppe Di Cuia 66

Eustachio Latorre 33

Vincenzo Mazzei 98

Emanuele Montemurro 15

Nunziata Di Santo 64

Michele Paolicelli 40

Mimma Carlucci 105

Francesco Rizzi 22

Felicia Rubino 40

Tiziana De Palo 94

Sergio Venezia 108

Antonio Giura 19

Paola D’Ercole 57

Candidati Consiglieri Movimento 5 Stelle: 27

L’ALTRA MATERA – candidato sindaco Vespe Francesco

Caserta Anna 3

Coretti Mirella 1

Di Bari Angela 1

Le Noci Ada 0

Pisciotta Sabrina 5

Ventura Iole Barbara 11

Vizziello Sabrina Ada 8

Angerame Giulia Grazia 7

Andrisani Massimo 15

Brandino Giovanni 1

De Giorgi Umberto 0

Di Bello Giuseppe 2

Giasi Eustachio 0

Lacertosa Girolamo 15

Moliterni Espedito 45

Montalto Massimo 1

Martino Liborio 0

Pallotta Nicola 0

Paradiso Giuseppe 3

Rossetti Francesco 0

Scalcione Mario 0

Candidati Consiglieri L’Altra Matera: 21

NOI CON SALVINI – candidato sindaco Antonio Cappiello

Belfiore Cosimo Damiano 9

Bosco Maria Rosaria 3

Delle Noci Giuseppina 0

Di Cuia Antonio detto Nino 0

Fazzino Antonio 19

Lagalante Raffaele 36

Lapacciana Carmela 3

Losignore Vito 10

Lotta Emma 1

Miriello Elisabetta 7

Montemurro Vito Luigi 32

Montinaro Angelo 0

Morelli Cristina 14

Nicoletti Daniele 5

Paladini Addolorata 0

Paolangelo Nicola detto Nico 11

Sacco Giuseppe 19

Santoiemma Daniele 5

Scorca Raffaele 0

Estrafallaces Jacopo 0

De Palo Palmina 23

Spagnolo Fabio 0

Presicce Alessandra 0

Candidati Consiglieri Noi con Salvini: 23