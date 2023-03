Solo uomini a sindaco di Altamura.E le donne? Che fa Abc?

Candidati e schieramenti sembrano definiti, a venti giorni dalla consegna delle liste per le elezioni ad Altamura. Sono quattro con Gianni Moramarco per Polis 2030 (con Italia Viva . Azione e civiche) Antonio Petronella con Altamura Protagonista ( da Forza Italia alla Lega all’Udc, civiche di diversa esperienza ) Michele Loporcaro ( M5S- PD e civiche) e Carlo Vulpio giornalista per ”Avanti Mediterraneo” (con il sostegno di Vittorio Sgarbi di Rinnovamento Italiano) che ha annunciato la candidatura sui social. Mentre ha lasciato l’allenatore di calcio Giuseppe Incampo. Tutti uomini, dopo la anticipata conclusione della giunta di centrosinistra guidata dall’ex sindaca Rosa Melodia di Altamura Bene comune ( ABC) . Logica vuole che quel partito, e finora non si è ancora espresso, sostenga Michele Loporcaro. Ma potrebbe spuntare una nuova candidatura femminile. Chissà. Nelle serre della politica altamurana potrebbero nascere un fiore… o altri cespugli per consolidare la campagna elettorale delle diverse candidature.