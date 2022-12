Solidarietà per aggressione Cup Ospedale Matera da Bardi ed ASM…ma serve altro!

“Aggressione al Cup di Matera. Presidente che dice?” era la domanda che poneva nel titolo del suo pezzo pubblicato questa mattina Franco Martina, riferito ovviamente a Vito Bardi.(https://giornalemio.it/cronaca/minacce-e-aggressione-al-cup-di-matera-presidente-che-dice/) Ebbene, al momento, l’interpellato dice poco, con il lapidario comunicato che segue: “Voglio esprimere la mia vicinanza e la mia solidarietà alla lavoratrice del CUP che oggi al Madonna delle Grazie di Matera ha subito una violenza che va condannata con forza. Dobbiamo cambiare molte cose sulla sanità, il CUP va rivisto e potenziato, aprendo a esperienze e modalità nuove, ma la violenza non è mai giustificabile”. Certo, bene la solidarietà, ci mancherebbe, ma oltre ad un generico riferimento a cambiamenti che bisogna mettere in essere, nessun impegno per rimuovere le cause che stanno alla base del disagio degli utenti e delle tensioni che ne derivano tra questi ultimi e gli incolpevoli addetti agli sportelli. Bardi, Fanelli, l’intera maggioranza al governo regionale deve mettere in campo azioni urgenti atti a rimuovere le inefficienze in essere. Prima lo si farà meglio sarà per tutti.

Idem da parte dell’ASM che, accanto alla solidarietà con la lavoratrice, sottolinea che “l’episodio si è risolto non in una aggressione fisica ai danni dell’operatrice ma di una aggressione verbale, atteso che il personale del Cup lavora in ambiente protetto, inaccessibile all’utente, che non permette il contatto fisico“. Ma cosa garantisce che quelle barriere potranno reggere ad altra tipologia di aggressione? Certo vanno bene le precauzioni messe in essere, ma qui è la guerra utente/sportellista che bisogna disinnescare con provvedimenti che ne eliminino alla radice le cause.

Ma ecco anche la nota completa dell’ASM : “Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Sabrina Pulvirenti, ha espresso ferma condanna in merito all’aggressione subita dall’operatrice del Centro unico di prenotazioni (CUP) dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera avvenuta ad opera di un utente recatosi lì, questa mattina, per prenotare un esame di elettromiografia. Il Direttore Generale ha espresso vicinanza e solidarietà all’operatrice coinvolta in questo spiacevole episodio di inciviltà non giustificabile e si è subito attivato per appurare come si sono svolti i fatti, a tutela di tutto il personale e degli utenti. A tal proposito in osservanza e in applicazione della raccomandazione Ministeriale n.8 dell’aprile 2007 (Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari) a tutela della sicurezza del personale, dal 2021 l’ASM, ha elaborato la “Procedura Generale Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori” in cui vengono definite le strategie più opportune per la sicurezza degli operatori attraverso la predisposizione e l’adozione di misure che consentono di ridurre il rischio. Grazie alle strategie messe in atto, l’episodio si è risolto non in una aggressione fisica ai danni dell’operatrice ma di una aggressione verbale, atteso che il personale del Cup lavora in ambiente protetto, inaccessibile all’utente, che non permette il contatto fisico. Il pronto intervento della vigilanza ha permesso di evitare ulteriori atti di aggressività verbale da parte dell’utente. Come da prassi l’Asm ha provveduto a notificare l’accaduto all’utorità giudiziaria competente.”