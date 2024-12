Solidarietà al Popolo Palestinese. Matera in piazza

“Una bandiera per la Palestina”.L’iniziativa regionale , promossa dal Comitato per la pace e dal circolo Antonio Infantino, si terrà domani a Matera, sabato 7 dicembre alle ore 10 con una marcia in partenza da Giovanni Pascoli e arrivo in Piazza Vittorio Veneto. Qui si terrà l’

pubblica.Interverranno le Associazioni e i Comuni aderenti

con messaggi di solidarietà al Popolo Palestinese , letture di poesie, musiche.

Parteciperà all’assemblea Mohammad Afaneh,

presidente della Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata.