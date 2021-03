Soldi stanziati da passate leggi regionali e precedente maggioranza, per opere che ora giungono a vedere la luce ora, sono l’oggetto di un battibecco tra il consigliere regionale Roberto Cifarelli e l’assessora Donatella Merra come da comunicati che pubblichiamo……

CIFARELLI: UNA REGIONE DI ASSESSORI BLA, BLA, BLA…

“Va bene tutto quello che può far muovere l’economia lucana, dichiara il capogruppo PD Roberto Cifarelli, ma il vanitoso auto attribuirsi meriti può diventare oltremodo stucchevole.

Molto praticato dai nostri attuali governanti è Il cosiddetto “riciclaggio di denaro pubblico”, ovvero quando si parla di somme già previste da misure economiche decise in precedenti contesti politici e delle quali si attribuiscono meriti.

Per ultimo è toccato alla nostra Donatella Merra, assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti stravolgere il senso della realtà. Senza indugio la nostra Assessora si attribuisce la paternità di una iniziativa non sua. La recente notizia del finanziamento di 46 milioni di euro, stanziati con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dunque dal precedente Governo nazionale e dal precedente Governo regionale, contro il dissesto idrogeologico che permetterà ad una buona parte dei comuni del potentino e del materano di beneficiare di risorse importanti per la messa in sicurezza dei territori. Questo è sicuramente un risultato importante che rende orgogliose le nostre comunità.

Nei giorni scorsi, invece, era toccato all’Assessore Cupparo fare sfoggio per l’attribuzione di 500.000 euro per la “Qualificazione dei servizi infrastrutturali a diretto supporto delle imprese nelle aree industriali di Jesce e La Martella”. Economie già appostate in passato per quei servizi. Però per Cupparo quello che è stato fatto in precedenza è tutto brutto e dunque, da prestigiatore della politica, trasforma provvedimenti e meriti del passato in attuali. Che male c’è di portare avanti una intelligente continuità amministrativa quando serve? Invece no, ma tant’è. Di cosa dovrebbero parlare altrimenti?

L’invito, quindi, è di lavorare con i Dipartimenti con maggiore determinazione in favore dei comuni, delle imprese e dei lavoratori che da tempo chiedono azioni e risorse per una migliore viabilità e alla sicurezza dei territori, ripresa economica e rilancio dei consumi comunicando quali siano gli interventi realmente finanziati o avviati dalla Regione Basilicata in questa legislatura.”

…….una Merra che replica: “Ci interessano i risultati, non i meriti”

“Credo fortemente nei valori della dialettica politica, da sempre campo fertile di confronto e di crescita. Per questo rispondo di buon grado al sempre attento e sollecito consigliere Cifarelli. Non ho mai amato attribuirmi paternità di progetti o di finanziamenti e convengo sul punto quando Cifarelli parla di risultato importante conseguito anzitutto dalle comunità lucane, perché risorse significative soprattutto per gli interventi di mitigazione dei fenomeni di dissesto perverranno a molti Comuni del territorio regionale”.

Lo ha affermato, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, in riferimento ad alcune dichiarazioni del consigliere del Pd, Roberto Cifarelli riguardanti i 46 milioni stanziati in favore dei Comuni lucani per la mitigazione dei fenomeni di dissesto. “È un risultato importante – ha ribadito l’esponente dell’esecutivo lucano – così come lo è stato l’avvio di interventi per 200 milioni di euro sul dissesto idrogeologico finalizzati da questo governo regionale alla fine del 2019; pure in quest’ultimo caso c’è stato certamente l’impegno anche di precedenti “contesti politici”, come correttamente definiti dal collega consigliere.”

“Ciò che è mancato forse, in passato – ha messo in chiaro Merra – è la visione globale del problema dissesto in Basilicata, frastagliato in una marea di micro-ottiche locali che hanno fatto perdere di vista il macro-obiettivo di risanamento di un intero territorio; questo spirito di corto respiro probabilmente non ha consentito agli assessori che si sono susseguiti in passato (ed anche in numero e frequenza sostenuti … ) di affrontare il problema in modo complessivo, rapido ed efficace a beneficio di tutto il territorio di Basilicata e di rappresentarlo con questa concezione e con determinazione ai tavoli nazionali. Anche questo è il cambio di passo che ci si attendeva. Finalizzare tutti gli interventi candidati a vario titolo sul territorio regionale per la mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico – problema connaturato alla morfologia del territorio lucano – consentirà di razionalizzare anche le azioni previste sul Recovery Plan, molte delle quali afferenti proprio il gravoso problema del dissesto. Le risorse del Fondo, infatti – ha concluso l’assessore – potranno essere liberate e concentrate, con il contributo di tutti, su altri interventi”.