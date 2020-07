Sognare e chiedere a occhi aperti non costa nulla, tanto i ”desiderata” restano nella culla …intanto che gli addetti ai lavori del consenso o della frase fatta ” manteniamo o prendiamo il Comune, e poi si pensa ” a compensare quanti hanno contribuito al successo con la solita sequenza di varianti di destinazioni d’uso, visto che del regolamento urbanistico da un ‘ventennio’ se ne occuperà la prossima Amministrazione. Pessimisti? Ma non realisti. E quello che si sente e vede in giro per candidature a sindaco e possibili coalizioni lo confermano. L’unica certezza sono le liste: ufficiali e di partito, camuffate per chi non vuole presentare simboli nazionali che fanno riferimento a personaggi ondivagi e impresentabili e che lavorano perchè la legge elettorale con sbarramento elettorale al 5 per cento non passi…., e poi ciniche e civiche. In media due a partito ufficiale, ma anche di area che attendono di ufficializzare candidature a sindaco e a schieramenti. Il prosindaco Antonio Serravezza auspica una svolta, invocando nuovi spazi di democrazia, partecipazione, che evitino ( ma è già successo) che le scelte partano da Roma o Potenza. Servirebbe una rivoluzione. Ma la gente è fisicamente e spiritualmente in vacanza. E quanto a partecipazione ricordiamo che la passata amministrazione di centrosinistra ha abolito, per opportunità, i comitati di quartiere dallo Statuto. C’è stato un tentativo maldestro di reintrodurli con un documento di intenti, ignorando volutamente realtà territoriali e contatti procedurali. Alla faccia della partecipazione. Dispiace che alcuni concittadini ci siano inizialmente cascati per tanta ”calcolata” concessione. La libertà, insegna la storia, si conquista sul campo sconfiggendo il nemico armato di arroganza, presunzione e tanta ipocrisia. Sogni d’oro. Ma senza camomilla, nella città del divano l’abbiocco viene da sè, favorendo il sotterraneo dinamismo di chi si appresta a ripresentarsi direttamente o con la testa di legno di turno alla conquista o riconquista degli scranni di via Aldo Moro.

IL SOGNO DI SERRAVEZZA

La nostra è la Matera della cultura, culla di bellezza che valorizza il suo paesaggio urbano e i suoi beni artistici perché li considera un bene comune da curare con un insieme armonico. Il desiderio che ci viene dal cuore è che vorremmo una nuova amministrazione che possa riempire tutti quei vuoti da restituire nuova vita ad una città che si è smarrita. Vogliamo una democrazia degli spazi, non un vuoto chiamato democrazia, dove tutto è deciso altrove. Chi mi ha compreso ha capito a cosa alludo.



Non è un sogno irrealizzabile. Ma da inseguire e costruire insieme, attraverso percorsi che altre città hanno già avviato con successo.

La ricostruzione di una Matera nuova non può essere demandata ai poteri forti, ma deve essere affidata a un governo di tutte e tutti, un governo della cittadinanza. La nostra città di Matera è stata in questi decenni dominata da politiche fondate sullo sfruttamento delle risorse collettive a vantaggio di pochi.

E’ necessario aprire nuovi spazi di partecipazione che garantiscano il coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine al governo della città e della sua economia.

Un’influenza crescente dei poteri forti sulle scelte amministrative sono gli effetti che verifichiamo costantemente.

La democrazia diretta e partecipativa dei cittadini non è stata favorita.

Oggi, con la nuova amministrazione, ci aspettiamo un rilancio di partecipazione con una grande iniezione di energie, di idee, di volontà politica.